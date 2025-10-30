Šéf polské MMA organizace: Drsné obvinění Muradova! Pak začal otáčet...
V Polsku při televizní debatě padlo několik jmen dopingových hříšníků. Pusu na špacír si pustil přímo ředitel MMA organizace KSW Wojslaw Rysievski. A ukázal i na Machmuda Muradova! Slavný uzbecký bojovník se ale pořádně naštval a Poláka, který záhy zařadil zpátečku, rázně konfrontoval.
Vše začalo nevinně. Hosté v televizním pořadu začali rozebírat případ Valeria Mirceie, u kterého byly nedávno nalezeny stopy po dopingu. Organizace KSW se ale navzdory nálezům rozhodla nijak nezasahovat a moldavského hříšníka nijak nepotrestala. Dokonce může dál bojovat.
Ředitel KSW se rozvášnil a zmínil, že i konkurenční Oktagon se chová stejně. Jmenoval několik bojovníků, kteří se podle něj měli dopingem také umazat. Zmínil polského zápasníka Krzysztofa Jotka, rakouského Daniela Torrese a irského Willa Fleuryho. A vypustil z úst také jméno Macha Muradova. Reakce Uzbeka na sebe nenechala dlouho čekat
„Wojslaw mě i ostatní bojovníky pomlouvá. Byl jsem testovaný osm dní před svým debutem v UFC a výsledky byly čisté. Během působení v UFC mě pak USADA testovala 29krát a nikdy nic nenašla. Pan Wojslaw tvrdí, že něco beru, takže se můžeme vsadit a udělat testy. Vsadíme se o 6 milionů korun, které pak dáme na charitu,“ reagoval přímo Muradov.
Omyl a omluva
Rysiewski přispěchal s omluvou a vysvětlením, kde se jeho nařčení vzalo. „Ve včerejším vysílání jsem po 4 hodinách živého přenosu nepravdivě označil Macha Muradova jako dopingového hříšníka. Byla to chyba, omylem jsem si ho spletl s jiným bojovníkem, kterého jsem měl na mysli. Za celou situaci se hluboce omlouvám. Machovi jsem se již omluvil osobně a tímto prohlášením bych tak chtěl učinit i veřejně,“ kál se ředitel KSW ve vyjádření pro web Fights.cz.
Muradov přijal vysvětlení a potvrdil omluvu. Jenže není jediným poškozeným v celé kauze. Jotko, Torres i Fleury sice pykali za doping, ale zápasili v Oktagonu až po vypršení svých trestů. Prvotně jmenovaný hříšník KSW Mircei je jiný případ. Za svůj dopingový prohřešek dostal pětiletý distanc. To organizaci ale nevadí a v zápasech mu nebrání.