ONLINE: Sparta vede 6:3 v Kladně, Třinec prohrává v Litvínově. Vítkovice - Pardubice 2:1
Základní část Tipsport extraligy je už téměř ve své polovině. V neděli se odehraje kompletní 25. kolo, hned pět ze sedmi zápasů mají start naplánovaný na 16:00. Kladno přivítá v tradičním duelu Spartu, Vítkovice hostí Pardubice, mistr z Komety se představí na ledě Karlových Varů, Mladá Boleslav poměří síly s Plzní a Liberec si zahraje s Mountfieldem HK. Na ledě posledního Litvínova se pak představí trápící se Třinec a Olomouc uzavře kolo s Motorem ČB. ONLINE přenosy ze všech zápasů můžete sledovat na webu iSport.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|23
|12
|3
|1
|7
|70:56
|43
|2
Sparta
|26
|12
|3
|1
|10
|77:65
|43
|3
Pardubice
|23
|12
|2
|2
|7
|73:52
|42
|4
Mountfield
|23
|11
|4
|0
|8
|65:49
|41
|5
Brno
|23
|12
|1
|3
|7
|66:60
|41
|6
Plzeň
|23
|11
|2
|3
|7
|59:47
|40
|7
Vítkovice
|24
|10
|3
|2
|9
|66:64
|38
|8
Liberec
|24
|11
|0
|4
|9
|59:58
|37
|9
Č. Budějovice
|24
|10
|2
|2
|10
|71:67
|36
|10
Olomouc
|24
|10
|1
|1
|12
|52:66
|33
|11
K. Vary
|23
|9
|1
|2
|11
|56:65
|31
|12
M. Boleslav
|24
|8
|2
|2
|12
|50:58
|30
|13
Kladno
|24
|7
|2
|4
|11
|58:73
|29
|14
Litvínov
|24
|3
|2
|1
|18
|39:81
|14
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž