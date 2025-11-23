ONLINE: Sparta vede 6:3 v Kladně, Třinec prohrává v Litvínově. Vítkovice - Pardubice 2:1

Předplatné

Šlégr jako nový šéf Litvínova? Bez nové haly se klub nikam neposune • Zdroj: isport.cz
Útočník Sparty Pavel Kousal oslavuje gól
Třinecký gólman Marek Mazanec inkasuje branku
Bek Sparty Jakub Krejčík slaví vstřelenou branku
Litvínovští hokejisté se radují z gólu
Švédský gólman Oscar Dansk v kladenské brance
Mladičký obránce Dominick Byrtus sedí na střídačce Třince vedle matadora Petra Vrány
Karlovarský útočník Jiří Černoch slaví gól
Základní část Tipsport extraligy je už téměř ve své polovině. V neděli se odehraje kompletní 25. kolo, hned pět ze sedmi zápasů mají start naplánovaný na 16:00. Kladno přivítá v tradičním duelu Spartu, Vítkovice hostí Pardubice, mistr z Komety se představí na ledě Karlových Varů, Mladá Boleslav poměří síly s Plzní a Liberec si zahraje s Mountfieldem HK. Na ledě posledního Litvínova se pak představí trápící se Třinec a Olomouc uzavře kolo s Motorem ČB. ONLINE přenosy ze všech zápasů můžete sledovat na webu iSport.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE 3. třetina
21Tipsport1,274,230Detail
LIVE 3. třetina
22Tipsport3,32,13,4Detail
LIVE 3. třetina
21Tipsport1,483,610Detail
LIVE 3. třetina
36Tipsport320701,01Detail
LIVE 3. třetina
32Tipsport1,3425Detail
LIVE přestávka
52Tipsport1,031770Detail
LIVE 2. třetina
11Tipsport2,73,12,8Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec231231770:5643
2Sparta2612311077:6543
3Pardubice231222773:5242
4Mountfield231140865:4941
5Brno231213766:6041
6Plzeň231123759:4740
7Vítkovice241032966:6438
8Liberec241104959:5837
9Č. Budějovice2410221071:6736
10Olomouc2410111252:6633
11K. Vary239121156:6531
12M. Boleslav248221250:5830
13Kladno247241158:7329
14Litvínov243211839:8114
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

