Oktagon může v Irsku uspět, myslí si Fleury. Když máte chlapa jako já, tak... Na čem expanze závisí?

Oktagon vládne středoevropské MMA scéně, neochvějně hájí pozici jedničky na česko-slovenském trhu a stále nabývá na síle v Německu, kde sklízí skvělé úspěchy. Před rokem a půl organizace vstoupila také do Anglie, tam se jí však prosadit nepodařilo. Will Fleury, dvojnásobný šampion věří, že Oktagon může uspět na sousedním ostrově. „Vím, že je pro ně Irsko menší a asi i méně lákavý trh. Když ale máte chlapa jako já po několik let, bylo by hloupé nezkusit té šance využít,“ říká bijec. Vedení ligy další expanzi nevylučuje.

Novopečený double šampion Will Fleury by rád vyměnil roli nájezdníka za tu domácího hrdiny. Nabádá proto Oktagon, aby uspořádal turnaj na jeho půdě v Irsku.

Šestatřicetiletý bijec zahájil angažmá v černo-žluté stáji na začátku loňského roku. Během pouhých čtyř zápasů se stačil více než etablovat. Respekt tuzemských fanoušků si získal už prvními dvěma finiši. Ve velkém ale na sebe upozornil až demolicí šampiona Karlose Vémoly, na kterou začátkem března navázal ziskem pásu v těžké váze. Pokaždé však nastupoval jako cizinec na „nepřátelském“ území.

„Doufám, že mě budou fanoušci brzy brát taky jako domácího. Není to ale úplně pod mou kontrolou. Jediné, co můžu udělat, je nastoupit a ukázat maximum, co ve mně je,“ krčí rameny Fleury. Byť si chce v blízké době vybudovat co největší jméno v Česku a Německu, nezapomíná ani na rodný ostrov. „Uvědomuji si, že je pro Oktagon Irsko menší a asi i méně lákavý trh. Když ale máte chlapa jako já po několik let, bylo by hloupé nezkusit té šance využít,“ nabádá vedení.

Jeden pokus už byl

Středoevropská liga se už jednou o vstup na ostrovy pokusila. Uspořádala reality show Oktagon Výzva, díky níž dříve prorazila na tuzemské scéně. Na jejích aktérech poté chtěla expanzi stavět, bohužel neúspěšně. Organizaci se nepovedlo ve větší míře prodat lístky ani na jeden ze tří turnajů v Británii, rozhodla se proto o prozatímní ukončení mise.

„Když vstupoval Oktagon na náš trh, měl na výběr. Podepsat za velké peníze několik už hotových hvězd, nebo za stejnou či menší částku nabrat hodně začínajících talentů. Vybrali si druhou cestu, u níž trvá déle, než vám přinese výsledky, což byla zřejmě chyba. Třeba jen jedním velkým jménem by dokázali místní fanoušky zaujmout víc,“ zhodnotil dříve pro iSport.cz Razvan Porfiri, irský sportovní marketér, který se dlouhodobě angažuje na ostrovním MMA.

Fleury si uvědomuje, že sám větší irskou arénu nevyprodá. Na tvář obnovené expanze by ale dle svých slov stačil. „Oktagon by rozhodně musel podepsat pár dalších Irů, aby posílili zápasovou kartu. Zároveň si ale myslím, že tu lidi mají apetit na někoho jako já. Nejsem nějaký drzoun, nehodlám nikoho šikanovat, dělat blbosti nebo říkat sra**y. Umím se za sebe ale postavit, když někdo pálí do mě. Myslím, že takový sportovec nyní dokáže v Irsku prodávat,“ soudí šestatřicetiletý šampion.

Vedení ligy se od výzev na další pokus o expanzi na ostrovy neodvrací. „Pokud bude Will nadále tak úspěšný a naváže ještě několika dalšími triumfy, bude turnaj v Irsku reálný. Nemusí být nutně ani šampionem tří vah,“ říká pro iSport Pavol Neruda, spolumajitel Oktagonu.

„Další tváří našeho tamního turnaje by mohl být také Denis Frimpong, za předpokladu, že se bude nadále zlepšovat. Poslední dominantní výhrou mě opravdu hodně překvapil. Důležité je také, jak dokáže zaujmout. On si zvolil roli antihrdiny, zlého trashtalkera. Třebaže ho lidi nemají rádi, jeho zápasy sledují, protože ho chtějí vidět prohrát,“ dodává Neruda.

Promotér vylučuje, že by se turnaj v Irsku mohl odehrát už v letošním roce. Pokud tedy na další expanzi dojde, organizace ji spustí nejdříve v příští sezóně.