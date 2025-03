Šampion Fleury: Mám i druhou práci jako inženýr. MMA mě uživí, ale…

Elitní Ir vloni vtrhnul do Oktagonu a během osmi měsíců jej dobyl. Bez okolků ukončil dva bojovníky z top pětky, načež v titulové bitvě deklasoval Karlose Vémolu. A v sobotu se Will Fleury pokusí o další milník. Ve Stuttgartu zabojuje o zisk pásu těžké váhy proti jedničce žebříčku Lazaru Todevovi. Ještě se s Bulharem ani nestřetl tváří v tvář a poohlíží se po další velké výzvě, Machmudu Muradovovi. „Nechci tolik předbíhat, ale šéf KSW pořád prohlašuje, jak by nás jeho šampioni zničili. Myslím, že bych mu ukázal opak,“ říká pro deník Sport a web iSport.cz.

Týden před zápasem bez shazování si užíváte, že?

„Ano, vše se zdá snazší, ale nechci si na to zvykat. Vím totiž, že před příštím zápasem budu zase shazovat. Přijde mi, jako bych něco šidil. (usmívá se) Těch posledních pár dní před turnajem je teď lehkých, nemusím hladovět a zároveň do sebe dostávat extrémní množství vody. Příjemné, ale nechci to brát za standard.“

Stres okolo hubnutí a přísné diety často bojovníky připravují na tlak samotného zápasu.

„Přesně tak! Je to divné, opravdu. (směje se) Vůbec mi nepřijde, že mám za chvíli bojovat. I když o zápasu pořád přemýšlím, musím si připomínat, za jak krátkou dobu bude. Vše je až moc normální, když jsem v plné síle. Běžně v takovou dobu před turnajem tělo trpí výrazným kalorickým deficitem a prochází řízeným stresem. Teď jím, co chci, dávám si snídani s kávou, což bych si jindy dopřát nemohl. Má to ale svou cenu, v sobotu budu zápasit s větším soupeřem.“

Když se teď cítíte dobře a při síle, nechcete v těžké váze zůstat? Oktagon nemá tuto divizi natolik vybudovanou, takže by dokonce představovala snazší cestu než nižší kategorie.

„A to je právě důvod, proč