Fleury nechtěl Vémolovi ublížit. Expert: Rozhodčí to měl ukončit dřív

Poslední turnaj roku Oktagon 65 nabídl nejeden epický moment. Největší hit fanoušci bezpochyby našli ve třetím kole titulového duelu Karlose Vémoly a Willa Fleuryho. Irský gigant ranami zasypával českého šampiona, který se potácel po kleci, aniž by se efektivně bránil. Tribuny skandovaly, diváci stáli na nohou a s úžasem sledovali scénu, jež by skvěle zapadla do filmové série Rocky. Nebyli však zároveň svědky chyby? „Karlos byl v zombie módu, čili tak nahulený, že už nemohl spadnout. Od rozhodčího byla hloupost čekat, až ho Fleury ukončí na zem,“ podotýká bojovník Oktagonu Daniel Škvor v nové epizodě podcastu Fight! webu iSport.cz.

Terminátor dostál své přezdívce. Karlos Vémola nevyužil ani jednu ze chvil, kdy mohl padnout, nebo duel vzdát, a bojoval s elitním Willem Fleurym až do závěrečného gongu. Nedošlo však ono jednostranné bití, obzvlášť ve třetím kole, za hranu? Český matador inkasoval salvy ran, čistě trefená kolena i kopy na hlavu. Jedinou „obranou“ pak bylo zavěšování se o soupeře. Ir proto několikrát tázavě pohlédl na rozhodčího, který ho na oplátku vyzýval k aktivitě.

„Karlos byl v zombie módu, čili tak nahulený, že už nemohl spadnout. Od rozhodčího (Václava Přibyla) byla hloupost čekat, až ho Fleury ukončí na zem,“ míní Daniel Škvor. „V tomhle stavu se potácíte, opíráte se o soupeře, o klec, nepadáte. V tu chvíli jste v ohrožení zdraví, například krvácení do mozku,“ dodává bývalý elitní kickboxer, načež jeho trenér André Reinders připomíná, že krvácení do mozku je nejčastější v boxu, nikoliv v MMA, a to hlavně v případech opakovaného počítání.

Co všechno přežil Karlos Vémola v třetím kole. Podívejte se na dominantní pasáž Fleuryho Video se připravuje ...

„Myslím si, že Fleury není morálně špatný člověk, a tak prostě nechtěl Karlose dobít, když viděl, v jakém stavu je. Nechtěl mu ublížit,“ soudí Škvor. „Pravdou je, že kdyby rozhodčí zápas během třetího kola ukončil, nikdo by mu nemohl nic vytknout. Na druhou stranu v titulových zápasech platí úzus, že se nechávají dojít dál, než zasáhne rozhodčí,“ nabízí Reinders další úhel pohledu. „Byť by to lidsky nebylo adekvátní, jedna ze základních instrukcí, které v šatně zápasníci dostávají, zní: Bojujte, dokud to neukončí rozhodčí,“ dodává kouč.

Duel nejprve sklidil výhradně pozitivní ohlasy, Vémola byl právem oceněn fanoušky i experty za srdce bojovníka. Nicméně v případě zranění či krvácení do mozku by se debata otočila opačným směrem. „Teď tomu přikládáme lehkou váhu, ale kdyby se něco zdravotního stalo, nastane prů*er. Karlos na ukončení byl, hotovo. Dá se říct: díky bohu, že do něj Fleury nevlítnul víc,“ myslí si Škvor.