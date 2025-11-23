Jablonec - Plzeň 3:3. Gólová smršť na sněhu! Odvolaná penalta na konci
Fotbalisté Plzně v 16. kole Chance Ligy remizovali na hřišti Jablonce 3:3. Šestigólové přestřelce nebránil ani zasněžený trávník. Hosté šli rychle do dvoubrankového vedení po trefách Merchase Doskiho a Matěje Valenty. Severočeši poté otočili na 3:2, když se dvakrát prosadil Antonín Růsek a jednou Lamine Jawo. Vedení jim ale nevydrželo dlouho, protože brzy srovnal Cheick Souaré. Západočeši mohli v nastavení kopat penaltu, ale po konzultaci s videorozhodčím ji Jan Všetečka odvolal. Vikotria tak zůstává na šesté přičce, Jablonec je třetí se čtyřbodovou ztrátou na vedoucí Slavii.
Viktoria po minulé porážce 3:5 od Slavie ve druhém kole po sobě ztratila body a pod novým trenérem Martinem Hyským po úvodní sérii pěti výher v posledních třech soutěžních duelech nezvítězila. Plzeň sice s Jabloncem v lize podvanácté za sebou neutrpěla porážku, v tabulce však na něj z šestého místa nadále ztrácí šest bodů. Viktoria se nedokázala vítězně naladit na čtvrteční duel Evropské ligy s Freiburgem. Severočeši mají na třetí příčce čtyřbodové manko na vedoucí Slavii.
Jablonci scházel kvůli karetnímu trestu kapitán Tekijaški a podruhé v ligovém ročníku dostal na stoperu šanci Pantalon. Úplně poprvé v ročníku nejvyšší soutěže nastoupil v domácí sestavě od úvodních minut Růsek. I Západočeši udělali změny, ve středu pole vedle Červa tentokrát operoval Valenta. Kapitán Vydra po zranění už usedl na lavičku.
Hosté na těžkém terénu se zbytky sněhu začali mnohem lépe a už v 10. minutě vedli 2:0. Nejprve v šesté minutě nacentroval z pravé strany Memič a Doski hlavičkou překonal Hanuše. Irácký reprezentant si připsal první soutěžní gól v dresu Viktorie.
Za chvíli prodloužil centr z rohového kopu Ladra a Valenta hlavičkou zblízka zvýšil. Plzeňský záložník se v lize prosadil téměř po dvou letech a poprvé v této sezoně. Domácí se z nepříznivého vývoje záhy oklepali a rychle srovnali.
Čanturišviliho ránu ještě vyrazil Jedlička, ale ve 20. minutě už Severočeši snížili. Po Novákově dlouhém autu se zády k brance prosadil hlavičkou Růsek. V lize skóroval poprvé od 20. září. Za tři minuty už bylo srovnáno. Sedláček ještě po efektním uvolnění trefil Jedličku, dorážející Alégué už ale dostal balon do sítě. Kamerunský křídelník dal první branku v ligovém ročníku.
Článek pokračuje pod grafikou.
Západočeši pak opět převzali otěže do svých rukou a ještě do pauzy mohli několikrát znovu vést. Durosinmi po půlhodině hry ve velké šanci těsně minul a následně nezamířil mezi tyče ani při hlavičce na přední tyči po rohovém kopu.
Hosté si udrželi převahu i po změně stran, v 60. minutě ale po ojedinělém jabloneckém brejku inkasovali potřetí. Po Aléguého přihrávce z levé strany ve skluzu překonal Jedličku do protipohybu Růsek a otočil stav. Dva góly v jednom ligovém utkání zaznamenal podruhé v kariéře, na premiérový hattrick stále čeká. Plzeň inkasovala v posledních dvou kolech osm branek.
Na těžkém terénu se hrál skvělý zápas a hned za další dvě minuty bylo znovu srovnáno. Po Polidarově zaváhání před vápnem se dostal do brejku Souaré a s pomocí přední tyče prostřelil Hanuše. V lize skóroval poprvé od loňského května.
Znovu otočit stav mohl v 69. minutě český reprezentant Ladra, Hanuš jeho pokus vyrazil. V závěru se dostal na trávník i uzdravený Vydra. Jeho tým si vytvořil drtivý tlak, ale vítěznou branku nedal. Jemelkovu dorážku zblokoval Novák, sudí Všetečka nejprve nařídil penaltu za ruku, ale po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace pokutový kop zrušil. V deváté minutě nastavení pak Hanuš vytáhl klíčovým zákrokem hlavičku střídajícího Havla.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|16
|10
|6
|0
|32:12
|36
|2
Sparta
|16
|10
|4
|2
|30:17
|34
|3
Jablonec
|16
|9
|5
|2
|23:14
|32
|4
Olomouc
|16
|7
|6
|3
|18:10
|27
|5
Liberec
|16
|7
|5
|4
|29:16
|26
|6
Plzeň
|16
|7
|5
|4
|31:22
|26
|7
Karviná
|16
|8
|1
|7
|28:29
|25
|8
Hr. Králové
|16
|6
|5
|5
|27:24
|23
|9
Zlín
|15
|6
|5
|4
|19:16
|23
|10
Bohemians
|16
|5
|4
|7
|14:19
|19
|11
Teplice
|16
|3
|6
|7
|17:23
|15
|12
Dukla
|16
|2
|7
|7
|12:21
|13
|13
Ml. Boleslav
|16
|3
|4
|9
|22:37
|13
|14
Pardubice
|16
|2
|6
|8
|16:31
|12
|15
Baník
|16
|2
|4
|10
|8:20
|10
|16
Slovácko
|15
|1
|5
|9
|6:21
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu