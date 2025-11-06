Nečasova »realiťačka« po podpisu smlouvy za 2 miliardy kaček: Lásko, kupujeme sen... I pro děti!

Autor: mib
Lásko, kupujeme sen
Láska jako hrom!
Martin Nečas na svatbě Radima Zohorny
Nikola a Martin Nečas. Budou pořádat Halloweenské party doma?
Martin Nečas podepsal smlouvu s Coloredem
Dům 1 za 106 mil. Kč: »Architektonický skvost« z roku 2020 o rozloze přes 700 m2 nabízí třeba kinosál, vinotéku, posilovnu či výtah.
Dům číslo 2 v hodnotě 62 mil. Kč: Čtyři ložnice, přičemž v té hlavní je parní sprcha, plynový krb. „Boží,“ reagovala Nečasova láska. Ale jednu malou vadu našla: Na zahradě není bazén!
Dům číslo 3 v hodnotě 137 mil. Kč: Tenhle dům vypadá spíš jako zámecký komplex s celkovou plochou 12 159 m2. Mistr světa z Prahy by se tu s rodinou měl – při koupeli doslova – jako ve zlatě! „Já bych se tu sama pokakala strachy. Ale zase než by mě někdo našel, tak to bude trvat,“ smála se Nikola při prohlídce.
Její kluk, hokejista Martin Nečas (26), spojil až do roku 2034 budoucnost s Coloradem a zajistil se do konce života. Takže ona, bývalá zpěvačka Nikola Mertlová (27), už vybírá nové hnízdečko lásky a má tři žhavé favority. Tak ať to stojí za to, zlato!

Zlatý hoch z loňského domácího šampionátu si dal po lednovém stěhování z Caroliny s podpisem nového kontraktu načas. Ale vyplatilo se: Nečas si v týmu Lavin přijde díky osmileté smlouvě ročně na v přepočtu 243 milionů kaček!

Jeho lásce po časech nejistoty a spekulací o výměně spadla lavina ze srdce. „Co když Martin podepíše ve městě, kde já nebudu šťastná. Co bych jako dělala?“ líčila své pocity v luxusním porsche někdejší hvězda dívčí skupiny 5Angels.

Nečasova partnerka fanouškům prozradila, že dosud s českým útočníkem bydleli v nájmu za bratru čtvrt milionu korun měsíčně! Také proto se Nikola pustila do hledání vysněného baráku v Denveru. „Doufejme, že v domě budeme mít i děti,“ mrkla budoucí paní Nečasová.

Témata:  blesksporthokejNational Hockey LeaguenhlNikola MertlováMartin NečasDenverColoradoPorsche

