Nečasova »realiťačka« po podpisu smlouvy za 2 miliardy kaček: Lásko, kupujeme sen... I pro děti!
Její kluk, hokejista Martin Nečas (26), spojil až do roku 2034 budoucnost s Coloradem a zajistil se do konce života. Takže ona, bývalá zpěvačka Nikola Mertlová (27), už vybírá nové hnízdečko lásky a má tři žhavé favority. Tak ať to stojí za to, zlato!
Zlatý hoch z loňského domácího šampionátu si dal po lednovém stěhování z Caroliny s podpisem nového kontraktu načas. Ale vyplatilo se: Nečas si v týmu Lavin přijde díky osmileté smlouvě ročně na v přepočtu 243 milionů kaček!
Jeho lásce po časech nejistoty a spekulací o výměně spadla lavina ze srdce. „Co když Martin podepíše ve městě, kde já nebudu šťastná. Co bych jako dělala?“ líčila své pocity v luxusním porsche někdejší hvězda dívčí skupiny 5Angels.
Nečasova partnerka fanouškům prozradila, že dosud s českým útočníkem bydleli v nájmu za bratru čtvrt milionu korun měsíčně! Také proto se Nikola pustila do hledání vysněného baráku v Denveru. „Doufejme, že v domě budeme mít i děti,“ mrkla budoucí paní Nečasová.