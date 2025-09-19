Nečas se schovával za knírem: Jak německý pornoherec...

Hvězdy NHL se sjíždějí na přípravné kempy. Pomalu se blíží začátek slavné americké hokejové ligy. A čeští hráči se ukazují jako šprýmaři.

Takhle mě nepoznáte! Útočník Colorada Martin Nečas (26) se na předsezonním setkání s novináři skrýval za mohutným knírem.

Pobavil tím nejen přítomné žurnalisty, kteří si novou vizáž českého vtipálka ihned vycvakli, ale i spoluhráče a fanoušky. „Vždyť vypadá jak německý pornoherec!“ chechtají se na sociálních sítích.

