Nebezpečný Arsenal napříč sestavou: pozor na rohy i na patnáctiletý úkaz
S nejpevnější obranou v Evropě, dynamitem v útoku a standardkami, které se do šestnáctky zařezávají jako čepel přes hedvábí, si Arsenal říká o právo poroučet Anglii i celé Champions League. Slavia to pozná na vlastní kůži.
Arsenal navýšil náskok v čele Premier League, když bez větší námahy přehrál Burnley 2:0. Ukázal se jako sebevědomý lídr soutěže, který domácím nedovolil jedinou střelu mezi tyče. Gunners protáhli šňůru ligových vítězství na pět, z toho čtyři v kuse bez inkasovaného gólu.
Současná forma Arsenalu je pro rivaly v boji o titul zlověstným znamením. Další tři body, další čisté konto a znovu zápas, v němž nečelili ani jediné střele na branku. David Raya má našlápnuto k nejpohodlnější Zlaté rukavici v historii.
Gunners vyhráli osm z posledních deseti ligových duelů. A vzhledem k náročnosti jejich programu, kdy už zavítali na Old Trafford, Anfield i St James' Park, jde o výkon, který budí respekt.
K nejnebezpečnějším zbraním patří rohy. Když Gyökeres hlavičkou otevřel skóre, šlo o pátý gól na hřišti soupeře, všechny po rohových kopech. Standardky dál tvoří originální směs organizovaného chaosu a nekonvenčního myšlení, která by se neztratila ani v galerii moderního umění.
Rozmanitost rohových kopů Gunners je pečlivě zdokumentovaná, ale základní impuls dávají centry Declana Rice, Martina Ödegaarda a Bukaya Saky. Největší váhu v téhle kolekci chytrých signálů nese exekutor a Artetův tým má hned tři výrazné možnosti. Experti chválí jejich přesnost a zmiňují faktor strachu, který vnáší do protivníkovy obrany.
Gól hrozí od každého
V Premier League Gunners obdrželi v deseti utkáních jen tři góly a obrana působí nepopiratelně prvotřídně. Neinkasovali ani ve třech duelech Ligy mistrů, když sfoukli Bilbao 2:0, Olympiakos 2:0 a Atlético Madrid 4:0. Dvě čistá konta přidali i v Carabao Cupu. V téhle rané fázi jsou na dobré cestě vyrovnat rekord Chelsea z ročníku 2004/05: pouhých 15 gólových šrámů za celou sezonu.
Artetova rota rozkládá střeleckou zodpovědnost napříč kádrem tak rovnoměrně, že soupeři často netuší, odkud to přiletí. Prosadilo se už třináct různých hráčů, víc než u kteréhokoli celku v Anglii, a tahle kolektivní palebná síla nemá konkurenci ani v Evropě.
V létě se čekalo, zda si Viktor Gyökeres, posila za 65 milionů eur, přenese formu ze Sportingu, kde brankáře posílal na terapie, a stane se hvězdou, která rozhoduje každý víkend. Zatím to není úplně jeho one-man show, ale se čtyřmi zásahy je nejzdatnějším Kanonýrem. Dvakrát udeřil i při zničující lekci pro Atlético v Champions League. A když zrovna mlčí on, ozve se někdo jiný.
Článek pokračuje pod infografikou.
Arsenal střílí z vápna častěji než dřív. Gyökeres se drží uvnitř pokutového území, vtahuje stopery do svého gravitačního pole a uvolňuje spoluhráče kolem. Jako při Riceově trefě proti West Hamu: Švéd stáhl celou pozornost na sebe a Angličan měl v šestnáctce klid, aby to vyřídil po svém.
Arteta může čerpat z celé zásobárny talentů. A to jen zvyšuje pravděpodobnost, že gólovou tečku obstará pokaždé jiná tvář. Co by většina klubů dala za mimořádně nadaného útočníka z akademie s kouzelnou levačkou. Arsenal má v Maxovi Dowmanovi a Ethanovi Nwanerim hned dva.
V kádru i patnáctiletý talent
Analýza vítězství 2:0 nad Brightonem v osmifinále Carabao Cupu se nevyhnutelně zaměřila na oslnivý debut patnáctiletého Dowmana. Jenže to osmnáctiletý Nwaneri převzal hlavní slovo a proměnil se v kata Seagulls.
Dowman, rodák z Essexu a z rodiny věrných Gunners, se stal nejmladším hráčem, který nastoupil v základu. Tenhle teenager sbírá milníky stejně lehce, jako obchází obránce. V kategorii U18 se poprvé objevil v září 2023, bylo mu třináct. Ve čtrnácti zazářil proti Atalantě v UEFA Youth League (nejmladší střelec). Navrch přidal titul benjamínka Premier League 2 a přiblížil se elitě natolik, že začal pravidelně trénovat s prvním mužstvem.
Když v srpnu naskočil proti Leedsu a odehrál první profesionální minuty, vyšvihl se na pozici druhého nejmladšího hráče v dějinách Premier League. Rekord drží Nwaneri, jenž premiéru zvládl ve věku 15 let a 181 dní.
Arsenal je čím dál mladší. Po průlomu Nwaneriho a Mylese Lewise-Skellyho v předešlé sezoně se po tanci s Brightonem dostal na řadu i sedmnáctiletý Andre Harriman-Annous, vyslaný do akce po boku Dowmana.
Hale End, akademie Gunners, nepřestává chrlit nové perly. Bukayo Saka, dnes čtyřiadvacetiletý, navlékl kapitánskou pásku (při absenci Martina Ödegaarda) a fanoušci sledují, jak jejich mladíci dorůstají do vůdčích rolí.
Podaří se (konečně) získat titul?
Defenzivní disciplína Arsenalu dosahuje historických výšin. Artetovi muži, hladoví jako smečka labradorů u misky, zatím vypadají o třídu lépe než ostatní a s jistotou sbírají body. Přesto trenér slyšel varování, že nedotáhne-li titul v Premier League, může přijít o místo. V uplynulých třech sezonách byli Gunners mučivě blízko (vždy druzí) a pokud ani tentokrát nepřinesou trofej, mohl by severní Londýn čekat konec Španělovy éry.
„Musí to být oni, ne?“ prohlásil Gary Neville, ikona Old Trafford. „Už počtvrté v řadě tipuju, že vyhrají ligu. Ostatní týmy jsou nevyrovnané a nespolehlivé, ale to neplatí pro Arsenal. To, jak brání, je fantastické. Hrají jako jeden muž. Vpředu jsou nebezpeční z několika směrů. Nemají senzaci na hrotu, ale poctivého útočníka a to může stačit. Mají Ezeho, Maduekeho, Martinelliho, Trossarda, spoustu hráčů, kteří umí přidat branky. A čtyři skvělé beky do stran plus tři vynikající stopery.“
Vzestup Gunners stojí na obranných základech, na něž má odpověď málokdo. Neville přesto nabádá, aby nepropadli dojmu, že vítězná jízda už nemá žádné zákruty a nezačali tisknout šampionská trička předčasně. „Je důležité pokračovat přesně v tom, co dělají. Příležitost je tu, stačí po ní sáhnout.“
S defenzivní zdí, útokem ženoucím se kupředu jako rozjeté metro v tunelu a standardkami přesnými jako dron bude Arsenal zatraceně těžké zkrotit. Teď se o tom přesvědčí i Slavia.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Paris SG
|3
|3
|0
|0
|13:3
|9
|2
Bayern
|3
|3
|0
|0
|12:2
|9
|3
Inter Milán
|3
|3
|0
|0
|9:0
|9
|4
Arsenal
|3
|3
|0
|0
|8:0
|9
|5
Real
|3
|3
|0
|0
|8:1
|9
|6
Dortmund
|3
|2
|1
|0
|12:7
|7
|7
Manchester City
|3
|2
|1
|0
|6:2
|7
|8
Newcastle
|3
|2
|0
|1
|8:2
|6
|9
Barcelona
|3
|2
|0
|1
|9:4
|6
|10
Liverpool
|3
|2
|0
|1
|8:4
|6
|11
Chelsea
|3
|2
|0
|1
|7:4
|6
|11
Sporting
|3
|2
|0
|1
|7:4
|6
|13
Karabach
|3
|2
|0
|1
|6:5
|6
|14
Galatasaray
|3
|2
|0
|1
|5:6
|6
|15
Tottenham
|3
|1
|2
|0
|3:2
|5
|16
Eindhoven
|3
|1
|1
|1
|8:6
|4
|17
Atalanta
|3
|1
|1
|1
|2:5
|4
|18
Marseille
|3
|1
|0
|2
|6:4
|3
|19
Atlético
|3
|1
|0
|2
|7:8
|3
|20
Club Brugge
|3
|1
|0
|2
|5:7
|3
|21
Bilbao
|3
|1
|0
|2
|4:7
|3
|22
Frankfurt
|3
|1
|0
|2
|7:11
|3
|23
Neapol
|3
|1
|0
|2
|4:9
|3
|24
Saint Gilloise
|3
|1
|0
|2
|3:9
|3
|25
Juventus
|3
|0
|2
|1
|6:7
|2
|26
Bodo/Glimt
|3
|0
|2
|1
|5:7
|2
|27
Monaco
|3
|0
|2
|1
|3:6
|2
|28
Slavia
|3
|0
|2
|1
|2:5
|2
|29
Pafos
|3
|0
|2
|1
|1:5
|2
|30
Leverkusen
|3
|0
|2
|1
|5:10
|2
|31
Villarreal
|3
|0
|1
|2
|2:5
|1
|32
FC Kodaň
|3
|0
|1
|2
|4:8
|1
|33
Olympiacos
|3
|0
|1
|2
|1:8
|1
|34
Kajrat
|3
|0
|1
|2
|1:9
|1
|35
Benfica
|3
|0
|0
|3
|2:7
|0
|36
Ajax
|3
|0
|0
|3
|1:11
|0
- Osmifinále
- Play-off