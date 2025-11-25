Řepka ve vězení. Ve filmu ho uvidíte i za mřížemi: Nejhorší to bylo pro okolí
Dojde i na temnou část jeho života, pobyt za mřížemi. V kinech je aktuálně k vidění očekávaný snímek režiséra Petra Větrovského Hříšník Řepka, jenž mapuje fotbalovou kariéru a životní příběh známého bouřliváka Tomáše Řepky.
Jeho životní eskapády ho v jednu dobu dostaly totálně na dno a to dokonce až do vězení. „To se nepovedlo. To byla taková životní kaňka. Nejen pro mě, ale hlavně pro mé okolí. Já jsem tam byl zavřenej, ale mnohem horší to bylo pro moje okolí. Já jsem si to uvědomil vlastně až tam. Kačka to odnesla nejvíc. Ona tu zůstala,“ řekl v exkluzivní ukázce k filmu jeho hlavní protagonista.
Ten skutečně musel nastoupit trest odnětí svobody a svůj účet splatit za mřížemi. Jeho tehdejší nástup sledovala spousta lidí a pro bulvár to byla obrovská kauza. „Když víš, že máš partnera ve vězení, tak máš strach. To je zásadní emoce, každodenní strach. Já jsem si asi třetí den šla koupit noviny. Byla tam titulka našeho nejčtenějšího deníku a bylo tam, že je na díře. Jelikož ublížil nějakému bachaři, tak to jsem se tam musela chytit pultu,“ vysvětluje Kateřina Kristelová, současná partnerka Tomáše Řepky.
