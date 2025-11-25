Předplatné

Řepka ve vězení. Ve filmu ho uvidíte i za mřížemi: Nejhorší to bylo pro okolí

Video placeholder
Premiéra filmu Řepka: Hříšník. Co o Tomášovi prozradili hosté a čeho se nejvíc bál režisér? • Zdroj: iSport.tv
Tomáš Řepka dorazil na premiéru do pražského Slovanského domu
Jaromír Jágr s Tomášem Řepkou
Tomáš Řepka dorazil na premiéru do pražského Slovanského domu
Tomáš Řepka na premiéře filmu o svém životě
Tomáš Řepka s partnerkou Kateřinou Kristelovou
Tomáš Řepka s partnerkou Kateřinou Kristelovou
15
Fotogalerie
iSport.cz
Fotbal
Začít diskusi (0)

Dojde i na temnou část jeho života, pobyt za mřížemi. V kinech je aktuálně k vidění očekávaný snímek režiséra Petra Větrovského Hříšník Řepka, jenž mapuje fotbalovou kariéru a životní příběh známého bouřliváka Tomáše Řepky.

Jeho životní eskapády ho v jednu dobu dostaly totálně na dno a to dokonce až do vězení. „To se nepovedlo. To byla taková životní kaňka. Nejen pro mě, ale hlavně pro mé okolí. Já jsem tam byl zavřenej, ale mnohem horší to bylo pro moje okolí. Já jsem si to uvědomil vlastně až tam. Kačka to odnesla nejvíc. Ona tu zůstala,“ řekl v exkluzivní ukázce k filmu jeho hlavní protagonista.

Ten skutečně musel nastoupit trest odnětí svobody a svůj účet splatit za mřížemi. Jeho tehdejší nástup sledovala spousta lidí a pro bulvár to byla obrovská kauza. „Když víš, že máš partnera ve vězení, tak máš strach. To je zásadní emoce, každodenní strach. Já jsem si asi třetí den šla koupit noviny. Byla tam titulka našeho nejčtenějšího deníku a bylo tam, že je na díře. Jelikož ublížil nějakému bachaři, tak to jsem se tam musela chytit pultu,“ vysvětluje Kateřina Kristelová, současná partnerka Tomáše Řepky.

Chcete vědět, co se opravdu stalo? Vyrazte na film Hříšník Řepka do kina a nebo se můžete zúčastnit exkluzivního turné s Tomášem Řepkou osobně. Pro velký úspěch a vyprodání jsou přidány další zastávky. Všechny je najdete na www.hrisnikrepka.cz.

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů