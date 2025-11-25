Buday se po štaci v UFC vrací pro titul Oktagonu: Pochybovače vyvedu z omylu!
Trpký konec v UFC hodil Martin Buday za hlavu a našel si staronový domov. Poté, co mu největší světová liga po sérii výher neprodloužila smlouvu, se elitní Slovák chytil lasa z Oktagonu, kterému před odchodem do zámoří kraloval. Znovu se o zisk titulu těžké váhy pokusí 28. prosince v O2 areně. Pás bude bránit Will Fleury, šampion dvou vah a poslední přemožitel Karlose Vémoly. Slovenský gigant chce dát v souboji s Irem na odiv svou úroveň. „Patřím na světovou špičku a soupeře, jako je Fleury, ukončit dokážu,“ tvrdí Buday.
Přes sbírku skalpů byl Martin Buday v UFC jedním z mnoha, v Oktagonu je ale hvězdou. Při návratu po čtyřletém angažmá v americké stáji se někdejší světová dvanáctka hned uchází o šampionský pás. Ještě před zápasem si přípravu proložil natáčením rozhovoru Tváří v tvář se soupeřem Willem Fleurym. Oba těžkotonážníci byli vůči sobě velmi uctiví, než došlo na předpovědi průběhu a výsledku jejich prosincového klání.
Jaký je váš prvotní dojem ze střetnutí s Fleurym?
„Velmi dobrý. Rozhovor se povedl, každý si řekl své, předpověděli jsme, jak bude zápas probíhat. Nemůžu se dočkat, až se střetneme naostro, zavře se klec, pustí čas a půjdeme na to. Natáčení mě na zápas naladilo. Myslím, že Will to bude mít stejně.“
Jsou podobná velká natáčení a mediální zájem tím pozitivním, co přinesl konec v UFC? Tam jste takovou pozornost ani zdaleka neměl.
„Užívám si to. Jsem nadšený, že se mi teď pozornosti dostává. Budu tvrdě pracovat, aby byla stále větší a větší. Musím podávat super výkony v kleci i mimo ni. Od toho se bude odvíjet i moje následující kariéra.“
Prohlásil jste, že ve chvíli, kdy všichni čekají, jak si povedete po UFC, bojujete o svou reputaci. Nenaložil jste si až příliš tlaku?
„Pocit, že musím něco někomu dokázat, mám celou kariéru, možná i celý život. Když jsem přestoupil do MMA, ptali se, jak si asi povedu. Stejné to bylo při začátcích v Oktagonu a následně v UFC. Všechny pochybovače jsem pokaždé vyvedl z omylu. Jsem bojovník světové úrovně a opět to ukážu. Znám pocit tlaku a moc dobře vím, jak lidem ukázat, že se mýlili. Neodešel jsem z UFC po šňůře čtyř pěti proher. Nejsem na sestupu. Pořád posouvám svoji výkonnost, ještě jsem ani neodemkl sto procent svého potenciálu.“
Jak moc budete tlačit, abyste soupeře ukončil před limitem? Protože právě nedostatek finišů vás stál místo v UFC.
„Těžko říct. Snadno můžu vykřikovat, že se ho budu snažit knockoutovat od první sekundy. Kdybych to ale udělal, mohl bych si naběhnout do nějaké jeho techniky a hned by se mi to vymstilo. Půjdu tam s úplně jiným nastavením, než s jakým jsem nastupoval doteď. Chci podat výkon, který ukáže, co jsem zač. Patřím mezi světovou špičku a soupeře, jako je Fleury, ukončit dokážu. Pochybovače zase jednou vyvedu z omylu.“ (usmívá se)
Fleury ale avizuje, že vás bude lovit od prvního gongu. Věříte mu?
„Neočekávám, že by do zápasu šel takhle nastavený. Pokud ano, budu na to připravený. Možných scénářů je více. Často začíná ve vysokém tempu a dokáže ho poměrně dlouho držet, tím je známý. Možná ale bude muset zvolnit, postupovat pomaleji, taktičtěji. Ještě neměl soupeře, jako jsem já. Sám to přiznal.“
Kolegové předvídají: Jistá výhra
Vy jste známý především pro prvotřídní práci v klinčích a na zemi. Při rozhovoru jste ale prohlásil, že chcete ukázat elitní boxing. Tak moc se na vás projevil trénink se světovým šampionem Tomem Aspinallem a dalšími hvězdami z jeho týmu, do kterého nově patříte?
„Na boxu pracuji dlouhodobě. Při klinčích na pletivu sice zvládnu sbírat body a udolávat soupeře, divácky to ale atraktivní není. Snažím se tento styl boje opustit a trávit v klinčích co nejméně času. Na postoji pracuji se spoustou kvalitních borců včetně Toma a věřím, že ho v kleci ukážu ve velké parádě.“
Jak vaše anglická parta reagovala, když se dozvěděla, že jdete s Fleurym?
„Chlapi ho znali, pár z nich s Willem v minulosti trénovalo. Očekávají dobrý zápas. Řekli mi ale, že pokud budu makat jako doteď, výhru mám jistou. Jsou si vědomi mých kvalit. Vědí, jak dřu v tělocvičně a neustále se zlepšuji. To je to hlavní. S tak kvalitními parťáky nemám šanci stagnovat. Mají navíc radost, jaký nový domov jsem si po konci v UFC našel.“
Cítíte se jako jednoznačný favorit? Papírově jste jedním z nejlepších bojovníků historie Oktagonu.
„Papírově možná ano, nechci mít ale příliš velké ego. Předchází to pádu, znáte to. (usmívá se) Jsem si vědom svých kvalit. Pro nic za nic jsem přeci nebyl světová dvanáctka s bilancí 7-1 v UFC. To mi ale nebrání, abych se držel při zemi. Jsem vůči sobě totiž velice kritický. Stále mám co zlepšovat. Nezbývá mi než tvrdě pracovat, abych dokázal maximum toho, co dokázat můžu.“
Fleury prohlásil, že vy jste jeho příležitost, aby zase ukázal svou úroveň. Chce výhrou nad vámi potvrdit, že také patří mezi světovou elitu.
„Je fajn slyšet, jakým jsem pro něho měřítkem. Domů si to s sebou ale neberu. Každý musí mít nějakou motivaci, která ho vyburcuje v přípravě a následně i v zápase. Já chci zase dokázat, že zvládnu porážet a ukončovat tak kvalitní borce, jako je Will.“