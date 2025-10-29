Řepka a hvězdy? Když ho viděl Beckham, pakoval se. A Henryho měl v kapse
Byl neústupný, výbušný a na hřišti šel vždycky až za hranu. Fotbalista Tomáš Řepka patřil k těm hráčům, kteří se neptali, jestli jeho zákroky bolí. Jeho styl hry – plný síly, tvrdosti a emocí – z něj udělal v Anglii legendu i postrach soupeřů. V připravovaném filmu Hříšník Řepka dojde i na to, jak českého obránce vnímali největší světoví hráči a hvězdy Premier League.
Když hrál West Ham United proti Manchesteru United, čekal slavného Davida Beckhama většinou těžký večer.
„Když přijel United, Beckham se držel spíš na mé straně,“ vypráví Scott Minto, tehdejší Řepkův parťák z obrany. „Tomáš mu párkrát pořádně naložil. Pamatuju si zápas, kdy ho doslova vynesl pár metrů za lajnu. Naši fanoušci šíleli, byl to moment jako z boxerského ringu. Od té doby se Beckham raději držel dál.“
Řepka tehdy působil ve West Hamu. Po přestupu z Fiorentiny tam patřil k základním kamenům sestavy. Italové ho kvůli finančním problémům museli prodat a Anglie byla ideálním místem pro jeho herní restart.
Začátek tisíciletí v Premier League přitom patřil především francouzskému kanonýrovi v dresu Arsenalu Thierrymu Henrymu. Ten většinou dominoval nad všemi obranami soupeřů. Jenže když narazil na Řepku, často jeho sebevědomí i schopnosti prudce klesaly.
„Byl to nejlepší útočník světa, dokonalý. Ale proti Tomášovi se mu prostě nedařilo,“ říká Minto. „Kouč ho vždycky nasadil na největší hvězdu a Řepka ho doslova hlídal jako pes. Tvrdý, silný, neústupný. Henry z něj byl frustrovaný.“
Řepka si ve West Hamu vybudoval status hráče, kterého fanoušci milovali právě pro to, co mu jinde vyčítali – nekompromisnost a emoce. „Když jsem přestoupil z Itálie, říkali mi, že tady musím přitvrdit,“ vzpomíná Řepka. „Řekl jsem si: dobře, tak jo. Mně to vyhovovalo. Tamní styl hry byl přesně pro mě.“
Anglické tribuny tenhle typ hráčů zbožňují. Ne kvůli statistikám, ale kvůli srdci, s jakým jdou do zápasů. Řepka měl zápasy, kdy mu v žilách kolovala láva – ale právě tím si získal respekt. V zemi, kde se tvrdost bere jako znak opravdového fotbalisty, zapadl dokonale.
Řepkova kariéra nicméně nebyla jen o faulech a červených kartách. Byla o vášni, neústupnosti a schopnosti přežít v prostředí, které slabé nemilosrdně semele. A právě tenhle příběh – o síle, pádech i návratech – se teď dostává na plátna kin v dokumentu Hříšník Řepka.
Film míří do kin 20. listopadu, ale vy ho můžete vidět už dříve. Už 5. listopadu startuje v Nymburce tour po českých městech za účasti samotného Tomáše Řepky. V rámci tour mohou diváci přednostně zhlédnout film, užít si besedu s Tomášem Řepkou, získat autogram.
Všechny termíny najdete na www.hrisnikrepka.cz.