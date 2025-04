Návrat k beachvolejbalu? Možné to je, ale uvidíme, říká Hermannová. Na mateřství se těší

Zkraje dubna oznámila radostnou novinu. V příspěvku na Instagramu fanouškům vzkázala, že čeká miminko. Česká beachvolejbalistka Barbora Hermannová proto přerušuje aktivní kariéru, sbohem jí ale prozatím nedává. Je ve hře, aby se na písčité kurty vrátila? Třeba před Olympijskými hrami v Los Angeles? „Je to hrozně daleko. Jsou holky, které se vrátily a za dva roky dokázaly velké výkony. Možné to je, ale uvidíme,“ říká čtyřiatřicetiletá reprezentantka.

Od roku 2015 Barbora Hermannová nastupovala po boku Markéty Nausch Slukové, po podzimu 2021 tvořila duo s Marii-Sárou Štochlovou. Společně se staly nejlepším českým ženským beachvolejbalovým párem, v letech 2023 a 2024 získaly republikové tituly. Teď už vedle Štochlové válčí Markéta Svozilová.

„Sledovala jsem holky v Mexiku. Ne teda každý zápas, protože se mi úplně nechtělo vstávat ve tři ráno, ale některá utkání jsem viděla. Hrály hezky, pak se rozjely. Mají výhodu, že jsou nově stvořený tým, takže ještě nemají nasazenou laťku přesně tam, kde by podle výkonu měla být. Hrají na to, aby překvapily, což se třeba v květnu v Ostravě může podařit. Bylo by to fajn,“ přeje si Hermannová.

Zatímco ještě na začátku roku trénovala ve skupině LA28, nyní ji čeká něco zcela nového. „Rodičovství moc plánovat nejde. Nám se to ale povedlo, jak jsme si přáli. Moc se na to těším, bude to nové a zajímavé. Sice jsem občas pomáhala ségře s malou neteří Izabelkou, ale tam byla výhoda, že jsem ji zase mohla vrátit mamince,“ usmívá se. „Ještě mám docela dlouhou dobu, takže se na to můžu připravovat. Stejně si však myslím, že se na to moc připravit nedá.“

Ještě to nebalí

Trojnásobná olympionička kariéru oficiálně neuzavřela. Možnost, že by se v budoucnu k beachvolejbalu vrátila, tak existuje. „Nedošla jsem do bodu, při kterém bych chtěla prohlásit, že je to už konečná. Asi i proto, že jsem do ledna trénovala naplno a rozhodovala jsem se, s kým budu v létě hrát. Měla jsem i koupenou letenku na turnaj do Valencie, takže jsem ještě nedošla k rozhodnutí, že to balím,“ popisuje Hermannová.

„K těhotenství mám velký respekt. Bude záležet, jak to bude vypadat a jak se budu cítit. Starost o miminko bude náročná. Rutina, na kterou jsem byla zvyklá, bude celá překopaná,“ ví pětinásobná česká mistryně.

Beachvolejbal teď hodlá sledovat z pozice fanynky. Třeba i na turnaji J&T Banka Ostrava Beach Pro 2025, kam se ale kvůli pracovním záležitostem možná nedostane. „Docházím v Praze do kanceláře a na turnaj bych si musela vzít dovolenou. Se svazem navíc domlouvám pomoc s trénováním mládeže, takže zatím nevím, jak časově náročné to bude. Ale já se sem nějak dostanu,“ hlásí ostravská rodačka.

Sama se na turnaji v Dolních Vítkovicích několikrát představila. „Atmosféra na centrkurtu zase bude vibrující. Ať už tam Češi budou, nebo nebudou. Strašně bych si přála, aby tam byli, přece jen je to taková hezká zpětná vazba pro všechny, kteří turnaj organizují. Držím palce, aby české želízko došlo co nejdál. Věřím, že se turnaj povede na jedničku. Ve světě je to už vyhlášená záležitost,“ uvědomuje si Hermannová.