Nový seriál na Oneplay: Štěstíčku naproti s Ivánkem! Co myslíte, jsou to oni?
Kriminálka, ve které gangsteři a policajti nevystřílejí celý muničák patron, krev neteče z obrazovky do obýváku a ulice nejsou plné mrtvol. Tahle je o šíbrech a o gólech v kopané.
Televizní stanice Oneplay spustila seriál inspirovaný korupční aférou v kopané z roku 2004. Šestidílná detektivní komedie nese název »Štěstíčku naproti « podle slavné hlášky ze zlidovělého divadelního kusu »Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit?« Herci v ní mluví…
Vypadl z oka
Šifry, slovní hříčky, odposlechy. Kumštýř Marek Daniel (54) dostal na triko fi guru s kudrlinami, v tmavých brýlích a s mobilem věčně na uchu. Postava se jmenuje manažer Ivan a není to jen tak nějaký Ivánek. Jako by z oka vypadl nekorunovanému králi aféry Horníkovi (74).
„Nevyléčitelný srdcař a zároveň fotbalový manažer, který se stůj co stůj snaží udržet svůj milovaný klub v první lize. Jeho království se nachází na pražském Žižkově a zdá se, že Ivan je schopen domluvit se s každým. Co mu zbývá, když není nejsilnější pes… Oženil se s fotbalem, je to celý jeho život. Má rád italskou hudbu i módu.“ Tolik charakteristika hlavní persony z klávesnice kreativního producenta seriálu Matěje Podzimka. Jakoukoliv podobnost s reálnými postavami ale důrazně odmítá!
Esa v kádru
V kádru seriálu jsou pak další umělecká esa. Třeba bafuňáře hraje Václav Kopta, rozhodčí Denisa Barešová, vyšetřovatele Václav Neužil a státní zástupkyni Táňa Pauhofová. Tak si nacvičte los, jak říkával Ivan Horník, a usedněte každý pátek k obrazovkám!