ONLINE: Baník - Jablonec. Musák poprvé v základu, ligový debut chorvatské posily

Luboši Kozlovi se v Jablonci daří
Luboši Kozlovi se v Jablonci daříZdroj: Profimedia.cz
Fotbalisté Hradce se radují z branky Ondřeje Mihálika proti Slovácku
Ondřej Mihálik slaví branku proti Slovácku
Fotbalisté Hradce oslavují branku Toma Slončíka proti Slovácku
Tom Slončík se raduje z branky proti Slovácku
Tom Slončík se raduje z branky proti Slovácku
Fotbalisté Bohemians se radují z branky Bensona Sakaly proti Zlínu
Hráči Hradce Králové slaví gól Václava Pilaře proti Slovácku
28
Fotbalová Chance Liga se před reprezentační přestávkou loučí 15. kolem. Sobotní část programu nabízí čtyři zápasy, ze kterých největší pozornost přitahuje duel trápícího se Baníku s Jabloncem, který se může dostat do čela tabulky. Už odpoledne se z venkovní výhry radovala Mladá Boleslav, která vyzrála na Duklu, a Bohemians, kteří zvítězili ve Zlíně. Tři body doma získal Hradec Králové, který porazil Slovácko 4:0. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

Chance Liga - Základní část - 2025/2026

LIVE
01Detail
LIVE
40Detail
LIVE
01Detail
LIVE
--Tipsport2.833.292.57Detail

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

