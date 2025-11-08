ONLINE: Baník - Jablonec. Musák poprvé v základu, ligový debut chorvatské posily
Fotbalová Chance Liga se před reprezentační přestávkou loučí 15. kolem. Sobotní část programu nabízí čtyři zápasy, ze kterých největší pozornost přitahuje duel trápícího se Baníku s Jabloncem, který se může dostat do čela tabulky. Už odpoledne se z venkovní výhry radovala Mladá Boleslav, která vyzrála na Duklu, a Bohemians, kteří zvítězili ve Zlíně. Tři body doma získal Hradec Králové, který porazil Slovácko 4:0. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.