Že Vémola prodal pás? To Végha urazilo! Teď se ale potkají i s Chuckem Norrisem
Už třikrát se utkali Karlos Vémola a Attila Végh na pódiu Oktagonu. Z posledního souboje vyšel vítězně a s pásem kolem boků český bijec. A právě trofej, kterou tehdy získal, je nyní znovu v centru pozornosti. Co s ní Terminátor udělal a jakou roli hraje v celém příběhu slavný herec akčních filmů Chuck Norris?
,,Ty si mě normálně urazil,“ řekl v nedávném podcastu na adresu populárního Terminátora slovenský bojovník Attila Végh. O co šlo? Jednalo se o pás věčnosti, který v nedávném třetím vzájemném souboji vyhrál Karlos nad Attilou.
Speciální pás s názvem „Infinity belt“ (Pás věčnosti) si však Karlos dlouho nenechal. Při příležitosti svých čtyřicátých narozenin ho totiž dal do dražby. Pás, který rychle změnil majitele, se vydražil za neuvěřitelných 250 tisíc korun.
A právě tenhle moment se Végha evidentně dotkl.
„Mám doma takovou svou síň slávy, ve které mám všechny své trofeje, co jsem za celou kariéru vyhrál. A kdybych ten pás získal já, neprodával bych ho. Naopak bych si ho tam vystavil, aby mi připomínal naši skvělou cestu a sportovní rivalitu,“ vysvětlil Végh s lehkou výčitkou v podcastu Karlose Vémoly.
Terminátor nicméně nakonec svou reakcí svého slovenského soka dokonale zaskočil. Od vítěze dražby si totiž několik dnů po odvysílání podcastu pás půjčil a dorazil i s ním za Attilou až k němu domů. Do Trnavy.
„Já jsem ti tedy přivezl do té tvé soukromé síně slávy ukázat můj slavný pás. Ale nenechám ti ho tady,“ pravil Vémola s tím, že během listopadu se nicméně na jedné akci oba bojovníci a vítězný pás věčnosti přece jen potkají. A navíc jim při tom bude asistovat i jedna světová filmová hvězda.
„Ten pás totiž vezmu na večer s Chuckem Norrisem v Praze,“ vysvětlil Vémola. „V Máji se totiž koná Víkend s legendou a právě já s Attilou budeme speciální hosté celé té show.“
Akce s Chuckem Norrisem se koná 22. a 23. listopadu v House of Fun Prague a vstupenky jsou už nyní k mání v síti Ticketstream ZDE.
„Obě legendy československého MMA budou opravdu hosty tohoto výjimečného víkendu. Připravujeme s nimi talkshow a také speciální meet and greet, kde se budou moct fanoušci vyfotit poprvé s oběma bojovníky i zmiňovaným pásem věčnosti,“ vysvětlil promotér akce Petr Větrovský.