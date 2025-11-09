České kluby s africkým srdcem. Výzva pro akademie, míní Veselý. Vadí mu finanční dostihy
Už to nejsou jen rychlá křídla a dynamičtí útočníci, případně urostlí důrazní stopeři. Fotbalisty z afrického kontinentu si české kluby pořizují i do středu zálohy, tedy srdce hry. Klasickým příkladem jsou sobotní rivalové Zlín a Bohemians (0:1 v 15. kole Chance Ligy). Právě „klokan“ Benson Sakala obstaral vítězný gól a jeho kolega Nelson Okeke byl možná nejlepším hráčem na place. „Tyhle pozice přestávají hrát čeští hráči. Náš Čermák je výjimka,“ sdělil trenér Jaroslav Veselý.
I menší pražský klub jde s dobou. Byť ne úplně plánovaně. Cenami na trhu za české fotbalisty je donucen poohlížet se do ciziny a nabírat mladé hráče z Afriky. V případě dvojice Sakala-Okeke, která už byla na tuzemské podmínky etablovaná, rozhodně nesáhli v Ďolíčku vedle. „Tohle bude trend, jakým bude naše liga směřovat,“ mínil kouč Bohemians Jaroslav Veselý, jemuž se nezamlouvá roztočená finanční spirála.
Proto se nediví, že kluby stále častěji sahají do zahraničí. „Čeští hráči, kteří třeba ani nemají takovou kvalitu, stojí daleko víc peněz. Týmy nejsou hloupé, i tady je moudrý majitel. Umí hospodařit s penězi. Tak si prostě koupíte hráče s větší kvalitou za podobný peníz. Tito hráči mají neortodoxní řešení. Vypíchnul bych, že ze všech situací vychází konstruktivně a z toho pak hrajete dobrý fotbal. Je radost se na ně koukat. Přebírají balony do pohybu, tím pádem uvolňují další hráči. Když tam máte dva, kteří jenom bourají, těžko se dostanete do větší kvality na míči.“
Pouze na místě ofenzivního halva měl Čecha – zkušeného Aleše Čermáka. „Fotbal je globální sport a naši hráči mají velkou konkurenci. Je to pro ně výzva. A také pro mládežnické akademie. Pokud budou ale pokračovat tyhle finanční dostihy, je logické, že kluby jako my nebo Zlín budou tento směr následovat,“ očekával. „Možná mají tito kluci feeling, cit pro hru,“ poznamenal jeho protějšek Bronislav Červenka.
U prvoligového nováčka stojí hra uprostřed na dvojici Joss Didiba-Cletus Nombil. Právě druhý jmenovaný o víkendu kvůli kartám stál a bylo to znát. V sestavě mohl být jen Kamerunec a produktivní Michal Cupák se stáhl níž. Na „desítce“ operoval Tom Ulbrich, poprvé v sezoně v základu.
Zlín hraje přesně tak, jak nováček má
„V současné formě měl Nombil asi nejlepší formu z našich hráčů,“ připustil Červenka. „Ale karty přichází. Musíme ho umět nahradit, poradit si i bez něj. Myslím, že nahrazení Tomem (Ulbrichem) bylo správné řešení. Dostal se do dvou krásných situací. Chtělo to jen větší přesnost v zakončení,“ doplnil.
Zlínský trenér si všímal i dvojice Sakala-Okeke. „V prvním poločase v několika situacích chybovali. My jsme tam byli dobře a oni špatně postavení,“ poukázal. Po změně stran nicméně oba Afričané výrazně pomohli hostům k hodnotnému triumfu. „Můžou mít ty dispozice, jsou to inteligentní fotbalisté. Ale nedá se pokaždé říct, že to jsou pevné skály, které tam musí být každý zápas.“
Domácí každopádně nepotvrdili výhru z Jablonce, což se samozřejmě líbilo Veselému. „Zlín je nepříjemný soupeř. Je dobře posílený. Noví hráči mu přidali velkou kvalitu a proto je oprávněně tam kde je. Hraje přesně tak, jak má nováček hrát. V prvním poločase jsme se dostali pod velký tlak, nám to neběhalo. Sto dvacet minut v poháru bylo po dvou dnech znát,“ uvedl trenér vítězů, jenž Nigerijce Okekeho naplno vytížil ve středu v MOL Cupu proti Mladé Boleslavi i v sobotu v lize.
Jeho parťák Sakala, bývalý hráč „Bolky“, nastoupil pouze na zlínské Letné. „Ve druhé půli jsme ukázali sílu a vnutit domácím naši hru. Přehrávali jsme je a zaslouženě jsme vstřelili branku,“ shrnul. Zambijec Sakala zblízka zakončil Sinjavského akci a dal první gól v ročníku. „Mně se líbí i Nombil, když ho má Zlín k dispozici. Didibu známe z Opavy, je to taky kvalitní hráč,“ odkázal na opory protivníka.
Ulbrich? Základ? Čekal jsem to dřív
Poprvé byl v základní sestavě. Využil absence Cletuse Nombila a nakonec mohl právě on obstarat Zlínu v duelu s Bohemians (0:1) aspoň bod. Tom Ulbrich (27) se hezky dostal ke dvěma zakončením, ovšem gól nedal on, ani jeho spoluhráči. „Hrozně to mrzí,“ povzdechl si záložník, jenž před sezonou dorazil z Vyškova a zatím plnil roli trpělivého náhradníka.
Jak prožíváte na podzim roli střídajícího hráče?
„Špatné náladě jsem nepropadal. Hrozně jsem se těšil, že nastoupím od začátku. Nějaké oťukávačky byly ve středu a ve čtvrtek jsem si při nácviku standardek říkal, že by to mohlo klapnout. Správná nervozita byla větší. Jsem rád, že to přišlo. Čekal jsem to dřív, ale nedá se nic dělat. Makám na tréninku na sto procent a chci dokázat trenérovi, že na hřiště patřím. Asi se to příště zase vrátí k tomu, co bylo.“
Proč jste prohráli s Bohemians?
„Chtěli jsme potvrdit Jablonec a vyhrát. Doma se nám bodově moc nedaří. Bohemka hrála ve středu pohár, chtěli jsme na ni vletět. Myslím, že se to povedlo. Měli jsme nějaké šance, které jsme měli proměnit. Bohužel druhá půlka nám moc nevyšla, dostali jsme gól. Možná jsme měli víc podržet balon nahoře, nepanikařit a získávat odražené míče. Tento zápas nás rozhodně mrzí.“
Měl jste dvě slušné příležitosti ke skórování? Která mrzí víc?
„Obě. Člověk potřebuje mít i trošku štěstíčka. Já jsem ho teď neměl. Věřím, že když budu pořád střelecky aktivní, vrátí se mi to a někdy budu šance proměňovat. Domácí utkání se nemají prohrávat.“
Před jedinou branou vás na lajně obehrál Vlasij Sinjavskij. Štve vás to?
„Určitě. Popravdě jsem si myslel, že to poletí do autu. Mohl jsem tam jít skluzem, ale čekal jsem, že balon bude čistě náš. Nechtěl jsem to zbytečně kopat na roh. Bohužel to trefil přesně na lajně. Moc mě to mrzí. Kdybych to mohl vrátit zpátky, jdu tam skluzem a je z toho další roh. V derby se Slováckem to budeme chtít fanouškům vrátit. Vím, že se to tady hodně prožívá. Vlítneme na to.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Jablonec
|15
|9
|4
|2
|20:11
|31
|2
Slavia
|14
|8
|6
|0
|24:8
|30
|3
Sparta
|14
|9
|3
|2
|26:14
|30
|4
Plzeň
|14
|7
|4
|3
|25:14
|25
|5
Olomouc
|14
|6
|5
|3
|14:8
|23
|6
Hr. Králové
|15
|6
|5
|4
|24:20
|23
|7
Zlín
|15
|6
|5
|4
|19:16
|23
|8
Karviná
|14
|7
|1
|6
|24:20
|22
|9
Liberec
|14
|5
|5
|4
|19:16
|20
|10
Bohemians
|15
|5
|4
|6
|13:16
|19
|11
Ml. Boleslav
|15
|3
|4
|8
|21:35
|13
|12
Pardubice
|14
|2
|6
|6
|16:25
|12
|13
Dukla
|15
|2
|6
|7
|10:19
|12
|14
Teplice
|14
|2
|5
|7
|14:21
|11
|15
Baník
|15
|2
|4
|9
|8:19
|10
|16
Slovácko
|15
|1
|5
|9
|6:21
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu