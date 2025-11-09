Rulík po první misi před ZOH: Víme, jaký chceme hrát systém. Hráče nesmí svázat tlak
PŘÍMO Z FINSKA | První akce je odehraná, trenér národního týmu Radim Rulík se nyní položí do detailního rozboru hry každého hokejisty, kterého vzal na Finské hry. Češi v neděli přesvědčivě skolili Švýcary 4:0 a napravili prvotní rozpačitý dojem z duelů s oběma severskými výběry. A co olympiáda?
Co neviděl proti Švédsku a Finsku, dočkal se v rozlučce se Švýcarskem, které do turnaje nasadilo čtrnáct účastníků květnového mistrovství světa. „Soupeř měl o pár hodin více času na zotavení, ale nemyslím si, že to hrálo významnou roli. Složité to bylo pro oba týmy a záleželo, jak se kdo nachystá v hlavách. Nám skvěle vyšel už vstup do zápasu. A z toho jsme těžili i v dalších minutách,“ rekapituloval kouč národního týmu. „Chtěli jsme uspět a z turnaje odjet alespoň s jednou výhrou. Byla to pro nás velká motivace. Vyhrává jenom tým, to se potvrdilo. Udělali jsme progres i v disciplíně, tentokrát jediné vyloučení,“ pochvaloval si Radim Rulík.
Nynější sezona je extra významná, v únoru se vyrazí na olympiádu, nominace týmu zabere čas a debatu. Kam vás v tomto směru posunul první turnaj?
„Aktuální situaci neprozradím. Všechno má svůj vývoj. Turnaj si pečlivě vyhodnotím. Máme ještě jednu akci (Curych v prosinci) a pak už bude olympiáda hodně blízko. Musím sledovat taky NHL, kde máme některé hráče zraněné, někteří nehrají a další velmi málo. Mimo těch stabilních jako Nečas, Pastrňák, Zacha, Hronek nebo Hertl teď naši hráči nemají v zámoří takové vytížení. Radko Gudas z toho taky na chvilku vypadl. V hlavě už to mám nějak namíchané, ale to nikomu neřeknu. Hodně mi s tím ale pomůže Marek Židlický, který je v Americe mezi turnaji a má blízko k hráčům i informacím. Vše se postupně bude dávat dohromady.“
Našel byste někoho, kdo se cestě do Milána po absolvovaném turnaji přiblížil, nebo opačně?
„Nemyslím si, že by se někdo oddálil nebo přiblížil nominaci. Bude záležet spíš na zdravotním stavu i aktuální formě. A také na tom, jakou máme s těmi hráči zkušenost.“
Může hráče vidina olympijské účasti svazovat?
„To je spíš otázka pro ně. Řekl jsem jim kritéria, na která koukáme a která jsou pro nás důležitá. Je u toho velký tlak veřejnosti, celý hokejový svět bude sledovat olympiádu s hráči NHL. Určitě celá Česká republika. Kluci potřebují být mentálně hodně silní. Pokud je tlak sváže, asi nejsou úplně do toho výběru.“
Bavíme se stále o olympiádě, ale řada hráčů po druhé koleji bojuje o mistrovství světa, je to tak?
„Jasně. Nedáváme to jenom k olympiádě, máme samozřejmě i mistrovství světa. Turnaje Euro Hockey Tour jsou čtyři a slouží nám k tomu, abychom si vytipovali, kteří kluci by mohli jet na šampionát. Budou kempy, faktorem bude samozřejmě ligové play off.“
Filip Chlapík odehrál velmi povedené představení se Švýcarskem, takhle si jeho práci představujete?
„Ano, takhle by se mi moc líbil. Byl produktivní, což od hráčů potřebujeme, ale zároveň se do šancí dostával dobrým pohybem a bruslení. Jsem jenom rád. Doufám, že ho tenhle zápas zvedne a bude v podobné formě pokračovat i na Spartě. Tam máme víc hráčů, na které bych se podíval a kteří mi přišli, že by v nároďáku měli být, ale zatím se na podzim nepotkali s formou. Teď se začíná dostávat do pohody celý tým, takže sparťané do toho ještě promluví.“
Co vás čeká teď?
„Tenhle turnaj mi ukázal hodně. Každého hráče si ještě ale projdu po každém střídání. V rychlosti mi občas něco uteče. Až z videí si udělám finální výstup. Každopádně víme, jaký chceme hrát systém. A ti, kteří ho zvládnou dodržovat, mají šanci se dostat do nominace. A ti mimo systém jsou bez šance.“
Jaké jsou první zprávy k Radimu Zohornovi, který po úderu do hlavy nedohrál nedělní zápas?
„Dostal úder a necítí se komfortně. Bolí ho hlava. Podstoupí vyšetření a uvidíme.“
Tabulka turnaje:
|1.
|Švédsko
|2
|2
|0
|0
|0
|11:4
|6
|2.
|Česko
|3
|1
|0
|0
|2
|7:7
|3
|3.
|Finsko
|2
|1
|0
|0
|1
|5:5
|3
|4.
|Švýcarsko
|2
|1
|0
|0
|2
|6:13
|3