Proč chyběl Kempný: odcestoval k narození dítěte. Kouč ocenil, že přijel i přes situaci
Odehráli zatím nejlepší zápas olympijské sezony. Českým hokejistům při jasné výhře 4:0 nad Švýcarskem ale chyběl klíčový obránce Michal Kempný. Důvod? Naprosto pochopitelný. Zkušený zadák Brynäs v sobotu odcestoval zpátky do Švédska, aby mohl být u narození svého druhého dítěte. Poté, co členům národního týmu poslal fotku s manželkou a miminkem, se dočkal vřelých gratulací.
Že po druhé porážce na Finských hokejových hrách předčasně opustil hokejovou reprezentaci, nemůže Michalu Kempnému rozhodně nikdo zazlívat. Mistr světa z Prahy 2025 chtěl být u manželky Nicoly, aby společně přivítali na světě svého druhého potomka.
„Michal Kempný odcestoval k porodu a už ráno jsme dostali fotku s manželkou i miminkem z porodnice,“ vysvětloval reprezentační kouč Radim Rulík, proč obránce chyběl proti Švýcarům. „Velká gratulace a děkujeme mu, že přijel i v takové situaci.“
Rodina Kempných nový přírůstek bezpochyby vnímá jako velké požehnání. Manželka vítěze Stanley Cupu z roku 2018 se dříve kvůli problémům s endometriózou, tedy chronickým onemocněním ženských pohlavních orgánů, již smiřovala s tím, že další dítě už čekat nebude. K ohromnému nadšení ovšem mohla na konci června oznámit, že se stal zázrak.
Národní tým i bez novopečeného tatínka závěrečný duel ve Finsku zvládl. Proti Švýcarům navíc předvedl mnohonásobně lepší výkon než v předchozích dvou zápasech se Švédy (1:3) a Finy (2:4).