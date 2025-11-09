Předplatné

Proč chyběl Kempný: odcestoval k narození dítěte. Kouč ocenil, že přijel i přes situaci

Český obránce Michal Kempný vynechal závěrečný zápas na Finských hrách z naprosto pochopitelných důvodů, narodilo se mu dítě
Český obránce Michal Kempný vynechal závěrečný zápas na Finských hrách z naprosto pochopitelných důvodů, narodilo se mu dítěZdroj: profimedia.cz
Obránce české hokejové reprezentace Michal Kempný
Obránce české hokejové reprezentace Michal Kempný
Rodina hokejového mistra světa by se měla brzy dočkat nového člena.
Český obránce ve švédském Brynäs Michal Kempný
Český brankář Josef Kořenář v akci s Michalem Kempným v utkání proti Švédsku
Obránce české hokejové reprezentace Michal Kempný
Rodina hokejového mistra světa by se měla brzy dočkat nového člena.
9
Fotogalerie
kal
Reprezentace
Začít diskusi (0)

Odehráli zatím nejlepší zápas olympijské sezony. Českým hokejistům při jasné výhře 4:0 nad Švýcarskem ale chyběl klíčový obránce Michal Kempný. Důvod? Naprosto pochopitelný. Zkušený zadák Brynäs v sobotu odcestoval zpátky do Švédska, aby mohl být u narození svého druhého dítěte. Poté, co členům národního týmu poslal fotku s manželkou a miminkem, se dočkal vřelých gratulací. 

Že po druhé porážce na Finských hokejových hrách předčasně opustil hokejovou reprezentaci, nemůže Michalu Kempnému rozhodně nikdo zazlívat. Mistr světa z Prahy 2025 chtěl být u manželky Nicoly, aby společně přivítali na světě svého druhého potomka.

„Michal Kempný odcestoval k porodu a už ráno jsme dostali fotku s manželkou i miminkem z porodnice,“ vysvětloval reprezentační kouč Radim Rulík, proč obránce chyběl proti Švýcarům. „Velká gratulace a děkujeme mu, že přijel i v takové situaci.“

Rodina Kempných nový přírůstek bezpochyby vnímá jako velké požehnání. Manželka vítěze Stanley Cupu z roku 2018 se dříve kvůli problémům s endometriózou, tedy chronickým onemocněním ženských pohlavních orgánů, již smiřovala s tím, že další dítě už čekat nebude. K ohromnému nadšení ovšem mohla na konci června oznámit, že se stal zázrak.

Národní tým i bez novopečeného tatínka závěrečný duel ve Finsku zvládl. Proti Švýcarům navíc předvedl mnohonásobně lepší výkon než v předchozích dvou zápasech se Švédy (1:3) a Finy (2:4).

KonecLIVE
40

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů