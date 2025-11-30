Zlín začal strádat. Nikdo neumí kopnout standardku, povzdechl si kouč Červenka
Fotbalový Zlín se propadá. Senzace první poloviny podzimu v Chance Lize táhne šňůru šesti domácích zápasů bez výhry, poslední tři duely svěřenci Bronislava Červenky prohráli. Proti Karviné podali ve druhé půli nepřesvědčivý výkon. Nepomohli si ani standardkami, kterých měli hodně. „Nemáme nikoho, kdo by to uměl kopnout,“ posteskl si trenér nováčka.
Budete někoho hledat?
„Jak ho najdu? Maximálně, že by to kopnul Ivoš Světlík (asistent), ten by to zatočil. Je to o kvalitě každého hráče, realizaci. Poslal jsem tam Heloše (Tomáše Hellebranda), který má vynikající kopací techniku. A vidíte, kopne to do zdi. Stejně tak Zviad (Natchkebia), Bárt (Lukáš Bartošák) to pošle nad. Nevím, co na to říct. Není tam další hráč, který to umí kopnout líp než tito tři, co byli zrovna na place. Je to strašná škoda. Byly to situace, po kterých mohl být minimálně zákrok gólmana.“
Slušně zahrál naopak útočník Stanley Kanu, že?
„Hrál dobře, byl nebezpečný. Měl to těžké, oba stopeři Karviné jsou velmi silní. Na Krčíkovi je vidět, jak strašně roste. Camara je mladíček, ale je na něm vidět, zkušenost, je rychlý, takticky vybavený. I tak s ním měli problémy. Karviná nás ale předčila ve finální fázi.“
Proč jste znovu doma neuspěli?
„Věděli jsme, že má Karviná dobrý tým a formu. Hraje nebezpečný, rychlý fotbal nahoru, což se v utkání potvrdilo. Jejich hráči jsou kvalitní, těžko se zachytávají. Řešení brejkových situací bylo od nich skvělé. První poločas byl vyrovnaný, víceméně bez příležitostí ke skórování. Od nás to bylo bohužel trošičku nepřesné. Rozhodla asi penalta a následně nádherně trefená střela z pětadvaceti metrů. Na to asi gólman těžko reaguje. Potom jsme dostali třetí gól po lehké ztrátě ve středu hřiště. Nám to tam teď bohužel úplně nepadá. Jsme smutní, že jsme doma zase nedokázali vyhrát. Vůbec nás to netěší. Musíme se z toho vyhrabat. Velmi mě štval zápas na Slovácku, kde to bylo od nás špatné a nedůstojné.“
Smolný zápas odehrál Zviad Natchkebia, jenž dostal šanci v základu, ale udělal po hře rukou penaltu a v ofenzivě neřešil některé situace správně.
„Protihráč si to před ním ťukl kolenem, a když vás z metru nastřelí do ruky, těžko se na to reaguje. Byla to situace, která by asi nic neřešila, kdyby balon propadl za našeho hráče. Rozhodčí to vyhodnotil jako ruku, je to padesát na padesát. Penalta hodně ovlivnila zbytek druhého poločasu.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|17
|11
|6
|0
|35:12
|39
|2
Sparta
|16
|10
|4
|2
|30:17
|34
|3
Jablonec
|17
|9
|5
|3
|23:16
|32
|4
Karviná
|17
|9
|1
|7
|31:30
|28
|5
Olomouc
|16
|7
|6
|3
|18:10
|27
|6
Liberec
|16
|7
|5
|4
|29:16
|26
|7
Plzeň
|16
|7
|5
|4
|31:22
|26
|8
Hr. Králové
|17
|7
|5
|5
|29:24
|26
|9
Zlín
|17
|6
|5
|6
|20:21
|23
|10
Bohemians
|16
|5
|4
|7
|14:19
|19
|11
Teplice
|16
|3
|6
|7
|17:23
|15
|12
Baník
|17
|3
|4
|10
|11:21
|13
|13
Dukla
|17
|2
|7
|8
|13:24
|13
|14
Ml. Boleslav
|16
|3
|4
|9
|22:37
|13
|15
Pardubice
|16
|2
|6
|8
|16:31
|12
|16
Slovácko
|17
|2
|5
|10
|8:24
|11
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu