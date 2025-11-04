Kempný: Švédsko? Život, jaký mám rád. V kabině jsme vzpomínali na Stanley Cup
V minulé sezoně procházel krizí. Obránce Michal Kempný si ve Spartě vzal neočekávané volno, během loňského listopadu a prosince se odpojil od týmu a vyrazil hledat drajv a chuť do sportu. Sám poznal, že potřeboval změnu, vystoupit z komfortní zóny. I proto před aktuálním ročníkem nabral směr Švédsko. „Radost z hokeje tam za mě osobně zase je. Jsem za to hrozně moc rád,“ usmíval se pětatřicetiletý zadák na reprezentačním srazu. Zabojovat chce i o únorovou olympiádu.
Mnoho hráčů s bohatšími zkušenostmi trenér Radim Rulík k dispozici nemá. Michal Kempný má za sebou pět ročníků v NHL, mezi úspěchy přidal Stanley Cup i zlato z mistrovství světa. V zadních řadách národního týmu, kde není přetlak hráčů ze zámoří, by mohl najít místo i na blížící se olympiádě. „Nebudu lhát, je to něco, co mě hrozně láká,“ přiznal ostřílený bek před první reprezentační akcí sezony. V případě snového úspěchu pod pěti kruhy by měl šanci přidat se do prestižního Triple Gold Clubu.
Před sezonou jste opustil extraligu a rozhodl se zkusit novou soutěž ve Švédsku. Pookřál jste tam?
„Nevím, jestli pookřál, to nechám na druhých. Ale já jsem spokojený tam, kde jsem, a užívám si to.“
Co byla největší změna v Brynäs?
„Člověk přichází do nového prostředí, nové země a do nového týmu. Ale od začátku jsem se cítil v šatně mezi kluky velmi dobře. Celé prostředí, jak to tam funguje… Jsem spokojený, jsem rád, kde jsem. Snažím se zlepšovat každý zápas a hlavně si celý proces užívat.“
Prahu jste vyměnil za menší město. Vyhovuje vám takový život?
„Žije se tam skvěle. Měli jsme velké štěstí na bydlení a jsme za to moc vděční. Máme baráček hned u moře, patnáct minut od Gävle. Je to život, jaký mám rád. Obklopený přírodou. Je to něco, co celou rodinu baví. I z tohohle hlediska si to užíváme.“
Mezi zápasy tedy chodíte na procházky do přírody?
„Taky, trávíme v přírodě hodně času, pokud to počasí dovolí. Když jsme tam dorazili, bylo krásně, koupali jsme se v moři. Příjemné věci. Je vždycky skvělé přijít domů z hokejového prostředí a hlavu zase vypnout jiným směrem. I z tohohle hlediska je to fajn.“
V minulé sezoně jste hledal radost do hokeje. Už ve vás zase je
„Za mě osobně je. (usmívá se) Jsem za to moc rád. Užívám si, když dojdu na stadion, užívám si každý trénink, užívám si každý zápas a užívám si proces jako takový. Zápasy jdou hrozně moc rychle za sebou, s Ligou mistrů hrajeme třikrát v týdnu. Program je opravdu náročný. Svým způsobem se taky učím každý den, je to challenge. Nachystat se na každý zápas, aby byla připravená hlava i tělo. Člověk v tom musí hledat balanc.“
I v 35 letech se máte co naučit?
„Vždycky je kam se posouvat. I když je mi pětatřicet. Beru to tak, že každá sezona, každý den, každý zápas je pro mě dobrý. Jsem rád, že můžu hrát kvalitní zápasy.“
Byl odchod do Švédska výstupem z komfortní zóny?
„Určitě ano. Je to něco, co jsem chtěl. Zase zažít nějakou challenge. Na rovinu říkám, že soutěž je hrozně kvalitní, zápasy jsou kvalitní. Přesně to, co jsem chtěl. Být challengovaný každý den, ať už je to na tréninku, v zápase, kdekoliv. Už teď vím, že mě to dělá lepším. To je pro mě důležité. Snažím se odvádět maximum, co jde, na denní bázi. A hlavně si užívat celý proces.“
Michal Kempný
Statistika
Údaj
Narozen
8. září 1990 (35 let) v Hodoníně
Pozice
obránce
Hráčská kariéra
Skalica (2007/08), Kometa (2008-12, 2013-15), Hodonín (2009), Třebíč (2009/10), Havlíčkův Brod (2010-12), Slavia (2012/13), Omsk (2015/16), Chicago (2016-18), Washington (2018-20, 2021/22), Hershey (2020-21), Coachella Valley (2022), Sparta (2022-25), Brynäs (2025-?)
NHL
5 sezon, 247 zápasů, 63 bodů (15+48), v play off 30 zápasů, 6 bodů (2+4)
Reprezentace
98 zápasů/10 gólů, 5x MS (2016-17, 2022-24), 1x World Cup (2016), 1x MS 20 (2010)
Úspěchy
zlato MS (2024), bronz MS (2022), Stanley Cup (2018), 2x stříbro ELH (2012, 2014), 4x bronz ELH (2013, 2015, 2024-25)
„Nevím, jestli se třemi nebo čtyřmi kluky jsem hrál ve Washingtonu. S dalšími samozřejmě proti sobě. Šatna jako taková je skvělá, cítím se tam dobře. Za to jsem rád.“
Jaké bylo shledání s legendou Capitals Nicklasem Bäckströmem?
„Všichni byli napjatí, jestli bude pokračovat, nebo ne. Rok a půl nehrál hokej, rozhodoval se, rozhodnutí bylo na něm a každý to respektoval. Rozhodl se, jak se rozhodl, a pokračuje. My jsme za to samozřejmě moc rádi. Mít takového člověka v šatně je znát. Jeho zkušenosti, to, jak vnímá hokej. I já osobně jsem byl velmi rád. Něco jsem s ním zažil, vyhráli jsme pohár ve Washingtonu a vidět ho zase sedět v hokejové šatně byl skvělý pocit.“
Vybavily se vám při setkání vzpomínky na Stanley Cup?
„Samozřejmě jsme zavzpomínali na staré časy, ale úplně to není na denním programu. Sezona je v takovém shonu, že není čas nad tím přemýšlet. Člověk se soustředí na to, co je teď a tady.“
S Brynäs jste v tabulce po 18 zápasech až desátí. Mířili jste asi výš, ne?
„Určitě. Z týmového hlediska bychom určitě chtěli být výš. Ale když nebudu počítat poslední zápas, který opravdu nebyl povedený z naší strany, i v zápasech, které jsme prohráli, jsme hráli velmi dobře. Akorát nám něco chybělo, abychom to dokázali překlopit na naši stranu. Věřím v tvrdou práci a v to, že budeme pokračovat v tom, co chceme, abychom to překlopili na naši stranu a zápasy dotahovali do vítězných konců.“
Je švédská liga těžší než extraliga?
„Je to hodně kvalitní soutěž. V lize je těžké dotáhnout zápas do vítězného konce. Jak jsem říkal, já osobně cítím, že jsem challengovaný každý den a každý zápas. Člověk musí být opravdu připravený. Cestování je trošku složitější, než na co jsem byl zvyklý v Česku. I to jsou faktory. Jako hráč se musím připravit na zápas, abych byl ready. Jsem rád, že můžu hrát utkání, která jsou opravdu těžká. Tohle mě posouvá, to je přesně, co jsem chtěl. Hrát těžké zápasy, řešit situace… Soutěž je opravdu kvalitní.“
Teď vás čeká další reprezentační štace. Cítíte šanci dostat se na olympiádu? V NHL není moc kam sáhnout do obranných řad.
„Je to blízko, ale taky daleko. Je tam ještě hrozně moc hokeje. Rozhoduje spousta faktorů – zdraví, výkonnost. Je tam spousta věcí, které se musí sejít. Nebudu lhát, je to něco, co mě hrozně láká. Dvě olympiády mi utekly a tohle je poslední šance nominaci urvat. Určitě se na to neupínám, soustředím se na to, co je tady a teď. Bude záležet na výkonech, jak na tom budu zdravotně a na tom, jestli budou mít trenéři zájem. Já udělám maximum, abych si vytvořil nejlepší pozici toho dosáhnout. To je celé, co můžu říct. Uvidíme.“
Navenek to působí, že vám styl Radima Rulíka a jeho realizačního týmu vyhovuje.
„Mám rád aktivní přístup obránců, přesně to, co po nás Židla (asistent Marek Židlický) chce. Je to bruslící hokej, ať už to jsou útočníci, nebo my obránci. Musíme být aktivní, musíme odebírat čas a prostor protihráčům. Je to něco, co mám v krvi a snažím se praktikovat i v klubu, na trénincích, všude možně. Nechci úplně hodnotit sám sebe, říct, že mi to vyhovuje… Je to možné, mám rád aktivní styl hokeje, kdy se necouvá, všechno se hraje aktivně, aby se puk odebíral co nejdřív.“
Může být pro olympiádu důležité, že hráči jako vy nebo Radim Šimek máte velké zkušenosti i třeba z NHL?
„Určitě jo. Je to hodně o psychice. Hokej je hra chyb, chyby vždycky budou. Něco se může nepovést, ale je důležité to brát s nadhledem. Z nějaké perspektivy, takzvaně se z toho neposrat. Je to hokej, chyby se stávají. Může se něco pokazit, ale máme štěstí, že se můžeme probudit na druhý den. Zápasy jdou rychle za sebou, vždycky je prostor na zlepšení a na to něco odčinit nebo napravit. Někdy vůbec není čas přemýšlet, jestli se něco nepodařilo, nebo podařilo.“