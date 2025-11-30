Kadeřábek jako Pan neporažený, Sparta s ním v sezoně nepadla. Priske: Je chytrý
PŘÍMO Z VARŠAVY | Sedmadvacet zápasů, pět porážek, tři pohárové, dvě ligové. Jedno mají nepovedené dny Sparty v aktuální sezoně společného. Na place nebyl u neúspěchu ani na minutu Pavel Kadeřábek, letní posila z Hoffenheimu. Jeho vliv se ukázal také ve Varšavě, kde Letenští zvítězili v Konferenční lize 1:0 a prakticky si pojistili postup do jarní části.
Ne, v tom utkání nebyl perfektní. Vysvětlení se však najde zcela logické. Musel si zvykat na post, který mu není vlastní. Pavel Kadeřábek se postavil na pozici pravého stopera, před sebou měl Angela Preciada, vedle sebe Adama Ševínského.
„Vzpomínám si, že tam odehrál už jeden zápas. Myslím s Duklou,,“ vykládal ve Varšavě Ševínský. Tehdy Kadeřábka „sesunulo“ do defenzivní trojice zranění právě mladého stopera, epizodně na pár minut se exreprezentant objevil na figuře, kde většinou vládne Emmanule Uchenna, rovněž v přípravě.
Ve Varšavě šlo o nutnost způsobenou personálními problémy. „Měli jsme na této pozici několik zranění, získali jsme pocit, že jeho odvaha by nám mohla pomoci i při práci s míčem v těchto prostorech,“ vysvětloval ve čtvrtek v noci kouč Brian Priske. K dispozici nebyl Uchenna, do tréninku se pomalu zapojující Elias Cobbaut ani Asger Sörensen, jenž byl sice v Polsku s výpravou, jenže ještě není stoprocentně nachystán. Navíc bylo potřeba pošetřit elegána Filipa Panáka.
Kadeřábek byl v soubojích neústupný
Kadeřábek, logická ale také odvážná volba, nakonec okopíroval výkon mužstva. Nejprve chyboval. „Pokud pomineme chybu v první půli, vedl si velmi dobře. Je chytrý, má zkušenosti, byl to od něj slušný zápas,“ hodnotil Priske. „Tu situaci jsem špatně vyhodnotil, Pete mě zachránil,“ uznal Kadeřábek v rozhovoru pro Nova Sport minelu na začátku utkání, po níž se Legia dostala do největší možnosti, narazila však na gólmana Vindahla, tentokrát vynikajícího.
Abychom byli objektivní, Kadeřábek zaváhal ještě při úniku Ermala Krasniqiho. Na půlce šel do brzkého skluzu, míč nezasáhl a Kosovan hostující v Polsku ze Sparty pádil na Vindahla. Dánský pavouk byl opět na místě.
Pak se už Kadeřábek dostal do role. Byl přesný v rozehrávce, neústupný v soubojích, prostě celý on. Po změně stran také Sparta defenzivně dominovala, vystupovala sebejistěji než například o víkendu v Mladé Boleslavi. „Když vidíme já i ostatní kluci, že je Kadeř na hřišti, víme, že nám obrovsky pomůže zkušenostmi,“ děkoval Ševínský. „Je chytrý, bylo to od něj fakt slušné utkání,“ přidal se kouč.
Především však vítězné. „Chutná moc,“ přiznal Kadeřábek. Přitom je na tento pocit zvyklý. V sezoně odkopal za Spartu čtrnáct duelů v základu, vyhrál jedenáct, k tomu přihodil tři remízy. Jako střídající byl ze čtyř případů u čtyř tříbodových úspěchů. Prostě Pan neporažený.
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Samsunspor
|4
|3
|1
|0
|9:2
|10
|2
Štrasburk
|4
|3
|1
|0
|7:4
|10
|3
Celje
|4
|3
|0
|1
|8:4
|9
|4
Šachtar
|4
|3
|0
|1
|8:5
|9
|5
Mainz
|4
|3
|0
|1
|4:2
|9
|6
Raków
|4
|2
|2
|0
|7:2
|8
|7
AEK Larnaka
|4
|2
|2
|0
|5:0
|8
|8
Jagiellonia
|4
|2
|2
|0
|4:2
|8
|8
KF Drita
|4
|2
|2
|0
|4:2
|8
|10
AEK Atény
|4
|2
|1
|1
|9:4
|7
|11
Sparta
|4
|2
|1
|1
|5:2
|7
|12
Vallecano
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|13
FC Lausanne
|4
|2
|1
|1
|5:3
|7
|14
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|5:5
|7
|15
Universitatea Craiova
|4
|2
|1
|1
|3:3
|7
|16
Lech Poznań
|4
|2
|0
|2
|9:6
|6
|17
Fiorentina
|4
|2
|0
|2
|6:3
|6
|18
Crystal Palace
|4
|2
|0
|2
|6:4
|6
|19
Zrinjski
|4
|2
|0
|2
|7:8
|6
|20
AZ Alkmaar
|4
|2
|0
|2
|4:7
|6
|21
Omonia Nikósie
|4
|1
|2
|1
|4:3
|5
|22
KuPS
|4
|1
|2
|1
|4:3
|5
|23
Noah
|4
|1
|2
|1
|4:4
|5
|24
Rijeka
|4
|1
|2
|1
|2:2
|5
|25
Škendija
|4
|1
|1
|2
|2:4
|4
|26
Lincoln
|4
|1
|1
|2
|4:10
|4
|27
Kyjev
|4
|1
|0
|3
|6:7
|3
|28
Varšava
|4
|1
|0
|3
|3:5
|3
|29
Slovan Bratislava
|4
|1
|0
|3
|4:7
|3
|30
Hamrun
|4
|1
|0
|3
|3:6
|3
|31
Häcken
|4
|0
|2
|2
|4:6
|2
|32
Breidablik
|4
|0
|2
|2
|2:7
|2
|33
Aberdeen
|4
|0
|2
|2
|3:10
|2
|34
Shelbourne
|4
|0
|1
|3
|0:4
|1
|35
Shamrock
|4
|0
|1
|3
|3:9
|1
|36
Rapid Vídeň
|4
|0
|0
|4
|2:12
|0
- Osmifinále
- Play-off