Ze zákulisí Atleta roku: reportérka v dešti, zlatá Lu, Šebrle zpíval Schellingera
Fanoušci znají atlety v přiléhavých trikotech ze stadionů, kvůli vyhlášení ankety Atlet roku se ale v sobotu večer oblékli do gala. Vítězný výškař Jan Štefela dorazil černou limuzínou, dívky a ženy zářily ve svých róbách a Roman Šebrle zazpíval lehce upraveného Šviháka lázeňského, kterého proslavil Jiří Schellinger.
Televizní reportérka Žaneta Peřinová se ve svém žlutém kabátku choulila pod provizorní stříškou, kterou jí nad hlavou z listů papíru vytvořila Eva Hromádková, vedoucí komunikace atletického svazu.
„Leje!“ posteskla si Peřinová, když kontrolovala, jestli na sklíčku kamery neulpěly kapky.
Za chvíli už v dolní části Václavského náměstí zastavila limuzína a se svými ženami vystoupili dva velcí kamarádi. Vytáhlý výškař Jan Štefela a svalnatý koulař Tomáš Staněk.
„Je to určitě krásné zpestření na začátku přípravy, to já si umím užít…“ usmíval se Štefela.
V pasáži u vchodu do prostor hotelu Ambassador Zlatá Husa stála jeho fotografie jako předpokládané tváře večera a ve foyer se u připravené stěny střídaly atletické hvězdy. Nikoleta Jíchová s Terezou Petržilkovou, či Karolína Maňasová si vybraly černou. Lurdes Gloria Manuel, která přijela na otočku ze své tréninkové základy v Nizozemsku, se oblékla do zlaté.
„Celkově byl tenhle výlet do České republiky hodně narychlo. Jenom jsem se podívala na návrhy, co se nabízelo, podle toho jsem se rozhodla. A vybrala jsem si zlaté šaty,“ líčila Manuel. „Asi v tom úplně není symbolika, jenom se mi líbí zlatá barva. Myslím, že na mě vypadá celkem hezky. Všechno je hodně narychlo, zítra odlétám zpátky, abych stihla trénovat.“
Během večera došlo i na tradici uměleckých vystoupeních samotných atletů, ať aktivních či bývalých. Tentokrát vystoupili borci ze zlaté štafety z juniorského mistrovství Evropy v Tampere. Po letech se na podiu objevili i dva hrdinové nedávné éry. Překážkář Petr Svoboda a desetibojař Roman Šebrle zazpívali originální verzi Schelingereova hitu Švíhák lázeňský, která poctila vítěze ankety Jana Štefelu. A potěšili organizátorku večera Helenu Fibingerovou.
„Bylo to takové oživení. Každý ví, že nejsme žádní zpěváci. Bylo to tematické ke skoku do výšky, že Honza vyhrál. My jsme si to s Petrem užili,“ usmíval se Šebrle. „Má v tom prsty paní Helena, která to pravděpodobně vymyslela.“
Šebrle při slavnostním večeru vystoupil po šestnácti letech. Tehdy předvedl verzi písně Už mi lásko není dvacet let od Jiřího Zmožka. Teď už měl k dobru spoustu zkušeností jako moderátor televizních zpráv či společenských akcí.
„Asi jsem byl míň nervózní. Tenkrát jsem byl víc a taky jsem si to zavařil, že jsem si sednul na schody, což nebylo v plánu. Člověk ví, že to je pro pobavení, že je tady mezi svými. Snad to tak vezmou i diváci,“ usmíval se Šebrle.
Schellingerova písnička mu sedla.
„Jahody mražený, nebo Šípkovou Růženku si zpívám rád,“ podotknul.