Hvězdné války: nová naděje. Atletika má za sebou nejlepší MS. Češi nepropadli, ale...
KOMENTÁŘ MARTINA HAŠKA | Podle bodování mezinárodní federace Světová atletika má za sebou olympijský sport číslo 1 výkonnostně nejlepší mistrovství světa historie, v němž se navíc medailová kvalita rozšířila na dosud nevídaných 53 států. Uspět v prostředí nejnáročnější globální konkurence napříč všemi sporty je stále těžší. Proto tak září bronz výškaře Jana Štefely i čtyři další finále. Národní tým nepropadl, ale ani nepatří mezi nejlepší.
Titulek samozřejmě odkazuje na slavnou filmovou sérii George Lucase. Po zmražení v covidové době se globální atletika skutečně rozletěla do éry Hvězdných válek. Šampionát v Tokiu bodově vládne historii, ale hned za ním jsou další dva spektákly posledních let z Eugene a Budapešti. Jde o bezprecedentní období.
Atleti v něm už všeobecnou známostí nemůžou konkurovat osobnostem fotbalové Ligy mistrů nebo amerických profesionálních lig. Jsou to ale fenoméni předlouhé historie svého sportu. Na vrcholu je švédský tyčkař Mondo Duplantis, který vyrobil další světový rekord, tentokrát na přelomové hranici 630 centimetrů, přesně jako dělník u soustruhu.
Historickou kvalitu tokijského šampionátu ilustrují dva padlé rekordy mítinku legendární Jarmily Kratochvílové. Američanka Sydney McLaughlinová-Levroneová vyhrála hladkou čtvrtku výkonem 47,78 sekundy a jako první v dějinách má na trati 400 metrů titul v závodě bez překážek i s nimi. Na půlce Češku překonala Keňanka Lilian Odiraová výkonem 1:54,62. V obou disciplínách se pro nejbližší budoucnost zdá reálné uvažovat o překonání světových rekordů, které na čtvrtce Marita Kochová a na půlce Kratochvílová drží od první poloviny osmdesátých let.
V Tokiu ale úroveň světového rekordu automaticky nezaručovala vítězství. Výškařka Jaroslava Mahučichová skončila třetí, diskař Mykolas Alekna bral stříbro. Karsten Warholm skončil na dlouhých překážkách senzačně bez medaile.
Aspoň vytrvalkyně Beatrice Chebetová obhájila zlato v závodech na 5000 i 10 000 metrů. Sprinty poznaly nové vládce v Oblique Sevilleovi a Melisse Jeffersonové-Woodenové, která na stovce, dvoustovce a ve štafetě na 4x100 metrů získala dokonce zlatý hattrick.
Bodování světových šampionátů
Body
Místo
Rok
197 279
Tokio
2025
196 796
Eugene
2022
196 643
Budapešť
2023
196 457
Dauhá
2019
194 547
Peking
2015
193 426
Londýn
2017
192 664
Moskva
2013
191 168
Berlín
2009
190 322
Paříž
2003
190 095
Ósaka
2007
Kontext historicky nevídané kvality je podstatný pro ukotvení výkonů národního týmu. Jeho hitem byl bronzový skok výškaře Jana Štefely na výšce 231 centimetrů, který někdejšímu milovníkovi jitrniček ze Zátoru zajistil premiérovou medaili české výšky v dějinách světových šampionátů. Tyčkařka Amálie Švábíková už po výkonu 475 centimetrů po medaili málem sahala, než Slovinka Tina Šutejová roztříštila možnost rýsujícího se bronzového patu.
Zdravotně zkoušení oštěpař Jakub Vadlejch a koulař Tomáš Staněk i výškařka Michaela Hrubá v comebacku po hluchých letech prošli do finále, kde ale zůstali u dna výsledkové listiny. Do podobných míst vystoupal i desetibojař Vilém Stráský.
„Já si myslím, že to z našeho pohledu nebyl špatný šampionát. Šest umístění do dvanáctého místa, to není vůbec špatný výsledek. Medaile v podobě Honzy Štefely je třešnička na dortu. Amálie Švábíková byla kousek,“ hodnotil šéftrenér Pavel Sluka pro svazový web české highlighty. „Těsně za finále jsme měli další umístění, takže musím hodnotit, že první půlka výpravy dopadla velmi dobře.“
K borcům, kteří o finále bojovali, patří dálkař Radek Juška, kterému postup uniknul o pět centimetrů. A taky kladivář Volodymyr Myslyvčuk, jenž zůstal mimo o 22 centimetrů. Velkou šanci měl i tyčkař David Holý, který po úspěšném skoku na 570 centimetrech vypadnul, stejně jako Myslyvčuk, jako první nepostupující.
Už chybí medaile jen ze skoku do dálky
Zásadní pro současnost i budoucnost české atletiky je vzestup Jana Štefely. Olympijský medailista Jaroslav Bába během několika let jako trenér proměnil talentovaného borce s nevyjasněnou motivací ve vrcholně disciplinovaného borce pro velké závody. Je to skutečný muž pravé chvíle. Od začátku kariéry jezdí na vrcholné akce v nejlepší formě.
Štefela ještě nikdy nevypadl v kvalifikaci. Ve finálových soutěžích dlouhodobě bojuje na vysokých místech. Jeho výkonnost už vystoupala do takových výšin, že úspěšně bojuje o medaile. Letos má hned dvě, k bronzu z Tokia i stříbro z halového mistrovství Evropy v Apeldoornu. V anketě Klubu sportovních novinářů o Sportovce roku bude zřejmě hodně vepředu.
„Mezi mými kandidáty, kteří by mohli získat medaili, Honza určitě byl. Přijel sem s velkou formou, jsem rád, že se mu to povedlo,“ pochvaluje si Sluka. „Já jsem rád, to je to, co naše atletika potřebuje. Určitě na tom stavíme. Máme teď střední generaci, Honzu Štefelu, Švábíkovou, kteří pomalu nahrazují naše matadory. Pokud se k tomu přidají další, bude to skvělé.“
Štefelův pozoruhodný případ je významný ze dvou pohledů. Za prvé po čase opět prokázal schopnost českých atletů prosadit se v různorodých disciplínách. Po jeho bronzu z Tokia zůstává jedinou technickou disciplínou bez české medaile na mistrovství světa pod širým nebem skok do dálky.
Štefela, mistr Evropy do 23 let z roku 2021, taky jako jeden z mála mladých talentů dorostl až do dospělé elity. Proměnit potenciál v té nejlepší konkurenci samozřejmě není snadné. Chce to čas. Chce to trpělivost. Chce to správný management sezony. Letošní medailistky z ME do 23 let v Bergenu Karolína Maňasová či Petra Sičaková mají před sebou vyhlídku parádní budoucnosti. Letos ale obě doplatily na to, že jejich vrcholem bylo získat medaili ve své věkové kategorii.
„Můj subjektivní pocit je, že byla sezona dlouhá, tahám třetí měsíc, už mi došlo,“ líčila Maňasová v Tokiu po nepovedeném rozběhu.
V minulosti se trpělivost vyplatila i v případě oštěpaře Jakuba Vadlejcha, který po rozchodu s trenérem Janem Železným tentokrát zažil jednu z nejsložitějších sezon kariéry. Kvůli zranění a následnému tréninkovému manku závodil v Tokiu teprve potřetí v sezoně. Postupem z kvalifikace naznačil možnosti, tohle ale nebyl jeho rok. Oštěpaři tak teprve počtvrté v novém tisíciletí skončili na světovém šampionátu bez medaile.
Přibližně polovina týmu v Tokiu tvrdě narazila. Ať kvůli zdravotním potížím, nezkušenosti nebo prosté nedostatečné kvalitě. Všichni však na šampionát patřili. Zasloužili si být při atletickém svátku, který je určen pro stále užší skupinu vyvolených.
„V některých disciplínách byly výpadky, to musíme zhodnotit a poučit se z toho,“ připustil Sluka. „Jedna věc jsou ty výkony, jedna je, jestli sem měli jet, nebo neměli. Je špatně, že nás hejtuje, kdo nezná nominační kritéria. Všichni měli splněná kritéria jak od Světové atletiky, tak od Českého atletického svazu. Nepadla žádná divoká karta, všichni, kdo tady byli, tak tady byli právem.“
Jedenáct bodů ve sledovaném pořadí umístění od prvního do osmého místa není žádná sláva. Jde o realitu posledních let, v níž schází dlouholeté reprezentační opory v čele s Barborou Špotákovou, Zuzanou Hejnovou či Vítězslavem Veselým. Stejně jako Jediové v boji proti Sithům však má český tým do dalšího období svou novou naději.
Reprezentují lepšící se opory Štefela a Švábíková, stejně jako generace mladých talentů v čele s překážkářem Michalem Radou, o němž se na sociálních sítích píše jako o novém Warholmovi. Devět medailí z letošního dorosteneckého mistrovství Evropy v Tampere je náznakem, že se v dalších letech do těžkého souboje s dospělými hvězdami může někdo přidat k hrdinům z Tokia či k Lurdes Glorii Manuel a Nikoletě Jíchové, kterým letošní sezonu pokazila zranění.
České medaile z MS
Mistrovství
Zlato
Stříbro
Bronz
Helsinky 1983
4
3
2
Řím 1987
0
1
1
Tokio 1991
0
0
0
Stuttgart 1993
1
0
0
Göteborg 1995
1
0
0
Atény 1997
2
0
0
Sevilla 1999
2
0
1
Edmonton 2001
2
0
0
Paříž 2003
0
1
0
Helsinky 2005
0
1
2
Ósaka 2007
2
1
0
Berlín 2009
0
1
0
Tegu 2011
1
0
0
Moskva 2013
2
0
1
Peking 2015
1
0
0
Londýn 2017
1
1
1
Dauhá 2019
0
0
0
Eugene 2022
0
0
1
Budapešť 2023
0
0
2
Tokio 2025
0
0
1
Body na MS
Mistrovství
Body
Pořadí
Helsinky 1983
90
6.
Řím 1987
38
10.
Tokio 1991
5
36.
Stuttgart 1993
12
26.
Göteborg 1995
12
30.
Atény 1997
31
15.
Sevilla 1999
42
15.
Edmonton 2001
30
20.
Paříž 2003
23
23.
Helsinky 2005
2
15.
Ósaka 2007
33
14.
Berlín 2009
14
26.
Tegu 2011
28
14.
Moskva 2013
40
13.
Peking 2015
14
20.
Londýn 2017
37
12.
Dauhá 2019
8
42.
Eugene 2022
8
43.
Budapešť 2023
14
28.
Tokio 2025
11
35.