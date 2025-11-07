Atlet roku znovu s playbackem. Fibingerová: Jinak to nejde. Co Šebrleho překvapení?
I bouře na sociálních sítích v minulosti udělaly z Atleta roku jedno z nesledovanějších vyhlášení sportovních anket. Další ročník se uskuteční v sobotu od 21:20 v přímém přenosu ČT1 a za účasti pěveckých hvězd, které budou zpívat na playback. „Jinak to nejde,“ vysvětluje Helena Fibingerová, manažerka pořádající společnosti Česká atletika.
Účast osobností hudebního světa bude reprezentativní. Kateřina Marie Tichá, 4 Tenoři, či legendární Chinaski však nebudou zpívat naživo. Playback při Atletovi roku v posledních letech sklidil kritiku na sociálních sítích, diskuze však o vyhlášení ankety zároveň zvedla zájem. Obzvlášť poté, co před dvěma lety bubeník skupiny Sebastian při písni Adama Mišíka bubnoval s prázdnýma rukama. Loni se na televizní přenos dívalo půl milionu lidí.
„Playbackem jsme limitovaní, ale bude to krásné,“ říká Fibingerová před slavnostním večerem, který v sobotu od 21.20 přímým přenosem vysílá ČT1 z pražského hotelu Ambassador Zlatá Husa.
„Prostředí Ambassadoru je komorní, líbí se lidem kolem atletiky, atletům. To není o mě, já dělám, co se atletům líbí, co chtějí. Atletika je moje největší láska, atlety mám ráda bez rozdílu.“
Během večera bude vyhlášen vítěz z nominované desítky. Hlavním favoritem je výškař Jan Štefela, který ve své životní sezoně získal stříbrnou medaili na halovém mistrovství Evropy v Apeldoornu a na mistrovství světa v Tokiu vybojoval senzační bronz.
Bronzovou medaili z halového ME mají za sebou koulař Tomáš Staněk a štafeta na 4x400 metrů ve složení Lada Vondrová, Nikoleta Jíchová, Tereza Petržilková a Lurdes Gloria Manuel.
Součástí programu budou tradičně i pěvecká vystoupení osobností z atletického prostředí. Olympijský šampion v desetiboji a současný trenér Roman Šebrle se na podiu představí po šestnácti letech. V roce 2009 se blýskl písničkou Už mi lásko není dvacet let s lehce upraveným textem.
„Myslel jsem, že se něco podobného nebude opakovat. Ale, přátelé, nechte se překvapit a dívejte se na vyhlášení nejlepšího atleta roku. Těším se a nebude nouze o překvapení,“ lákal Šebrle na Instagramu.
A tentokrát zřejmě nezůstane osamocen.
„Bude to krásné. Bude překvapení s Romanem. Bude zpívat moderní píseň, parodii, bude to velice hezké. A bude tam víc atletických písniček,“ slibuje Fibingerová, která ze své pekárny v Uherském ostrohu tradičně na galavečer přiveze stovky sladkých koláčků.
Atlet roku - TOP desítka
- Michaela Hrubá (výška)
- Radek Juška (dálka)
- Karolína Maňasová (100 metrů)
- Lurdes Gloria Manuel (400 metrů)
- Tomáš Staněk (koule)
- Vilém Stráský (víceboje)
- Amálie Švábíková (tyč)
- Jan Štefela (výška)
- Jakub Vadlejch (oštěp)
- Štafeta žen na 4x400 metrů