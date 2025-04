Rulík o týmu pro MS: Pastrňák přemýšlí. Vránu sleduju, ale... Extraliga? Nechci sedmé finále

Víc než dva týdny strávil za mořem, kde sledoval zápasy NHL a komunikoval s českými hráči. Reprezentační trenér Radim Rulík už ale při přípravě kádru pro mistrovství světa sčítá i první omluvenky. „Na Prahu jsme měli štěstí, že byli kluci zdraví. Teď je většina zraněných. Tam je změna,“ porovnával kouč situaci s loňským rokem. Pozitivně se však jeví situace kolem Davida Pastrňáka, jehož Boston se trápí. Autor zlatého gólu z posledního šampionátu by mohl zamířit i letos do Dánska a Švédska.

Před rokem přispěchal pomoct reprezentaci do rozeběhnutého šampionátu, do historie se zapsal rozhodujícím gólem finále i následnou oslavou na kolenou. David Pastrňák si užil zlaté oslavy, jenže v Bostonu moc důvodů k radosti nemá. Bruins rozprodali kádr, prohráli desetkrát v řadě a na Východě se krčí u dna tabulky. Tím naopak stoupají šance na účast nejlepšího Čecha na nadcházejícím mistrovství světa.

Dlouho to vypadalo, že Pastrňák letos na mistrovství světa letos bude chybět. Zvýšila se šance, že přiletí?

„Pokud by postoupili do play off, bylo jednoznačné, že ne. V tuhle chvíli a v téhle situaci, jak jsme spolu mluvili… Řeknu to tak, že o tom přemýšlí.“

To zní pozitivněji než třeba ještě před měsícem.

„Jo, je to pozitivnější. Ale dohoda je taková, že Jirka Šlégr (generální manažer reprezentace) se s ním spojí po konci základní části a všechno se bude řešit potom.“

V Bostonu jsou i Pavel Zacha a Jakub Lauko. Taky přemýšlí?

„Pavel Zacha i Kuba Lauko měli zdravotní problémy. Kuba vypadl na nějakou delší část, říkal, že kdyby prošel zdravotní prohlídkou, zájem by měl. U Pavla Zachy je to úplně stejné.“

Víte už naopak o některých hráčích, kteří na mistrovství z nějakého důvodu nechtějí?

„Někteří se omluvili z důvodu zranění, nebo z osobních důvodů. Ale zase jsou tam hráči, kteří zájem mají.“

Z Evropy se omluvili loňští mistři světa Ondřej Kaše a David Tomášek. To bude taky citelný zásah, že?

„Určitě, ale nedá se nic dělat. Ještě se omluvil Dominik Kubalík.“

Můžete prozradit jména hráčů, kteří naopak potvrdili zájem?

„Ještě bych to nechal. Jednoznačné datum je 16. dubna, což je konec základní části NHL. Mají ještě osm až deset utkání, každý tým má trochu jiný rozpis. Tam se může stát cokoliv. Doteď je hráč zdravý, ale může utrpět úraz. Tím pádem šance není. Pak tam máme mladé kluky, u kterých je nebezpečí, že je pošlou dohrát na farmu, když nepostoupí do play off. To je další úskalí, které potřebujeme zvládnout. Mluvit teď o konkrétních jménech by nebylo fér.“

Vránu sleduju, ale...

S jakými dalšími hráči jste za mořem mluvil?

„Viděli jsme devět utkání, setkali se asi s devíti nebo deseti našimi hráči. S většinou jsme osobně mluvili. Naplánovali jsme si to tak, abychom viděli týmy, které jsou na hraně postupu do play off. Pokud by přišlo to, že nepostoupí, je daleko větší šance, než když postoupí do Stanley Cupu. Takové týmy jako Calgary, jako Buffalo a další. Třeba Vancouver je na hraně. Viděli jsme Hronka ve dvou zápasech, mluvili jsme s ním. Splnilo to jednoznačně účel, za kterým jsme tam jeli.“

Máte představu, kolik procent týmu na MS by mohli tvořit hráči za zámoří?

„V tuhle chvíli vůbec nemám. Máme hodně hráčů na Spartě, hodně hráčů v Pardubicích. Bude záležet na momentální situaci, jak se to bude vyvíjet v Evropě i v zámoří. Vůbec neberu, jestli je hráč z NHL nebo z Evropy. Beru to tak, aby se sestavilo mužstvo, které bude zdravé.“

Play off unikne Anaheimu, kde hrají Lukáš Dostál a Radko Gudas. Je šance, že přiletí?

„Radko má jít po sezoně na operaci podle zpráv, které mám. U Dostyho se budeme bavit po konci základní části.“

Sledujete Jakuba Vránu, který zažívá náročnou sezonu? Byl vyměněný, často byl jen na tribuně…

„Sleduju. Ale pro mě je prioritní, aby hráči hráli. Jakmile hrát nebudou, asi bych je nedostal do komfortní situace, ať mají na zádech jakékoliv jméno. Určitě bych chtěl, na druhou stranu je strašně těžké se dostat do formy, pokud nemáte minuty a nehrajete. To samé Tomáš Nosek. Mluvil jsem s ním na Floridě, v poslední době, co udělali Marchanda z Bostonu, není v sestavě. Bude čekat na svoji příležitost, ale teď nehrál ani v jednom ze dvou zápasů, které jsme viděli. Je to úplně to samé, tak jsem o tom s ním i mluvil. Respektuje to, je mu to jasné. Potřebujeme hráče, kteří hrají.“

Máte informace o Filipu Chytilovi, který opět prodělal otřes mozku?

„Víme, že utrpěl otřes mozku. V tu chvíli ho měli dva – Jirka Kulich a Filip Chytil. Jirka měl menší, po asi deseti dnech nastoupil, cítil se dobře. Filip Chytil má opakovaný otřes mozku, takže si myslím, že do konce sezony nenastoupí. To je bez šance.“

Máte už představu, jak bude vypadat složení brankářů?

„Máme. Počkejte si, až vám to řekneme.“

Které gólmany jste v Americe viděli?

„Viděli jsme v New Jersey Utah, kde je Karel Vejmelka. S ním komunikoval Ondra Pavelec, který tam byl současně s námi, ale měl malinko jiné cesty, protože gólmany máme v jiných klubech. Pak jsme viděli Vladaře z Calgary. Zrovna chytal, to je taky důležité. Konkrétně v Calgary, když jsou back to back zápasy, se střídají, ale Vladyho jsme na Rangers chytli. Sešli jsme se v českém domě s ním i s Klapkou. Akorát jsme nechytli Dobeše. Ale Ondra se s ním sešel osobně a je s ním v kontaktu.“

Sledujte i AHL, kde se daří například Matěji Blümelovi?

„To je další hráč, o kterého samozřejmě máme zájem. Už loni jsme ho ale nezískali z farmy, letos myslím, že bude obdobná situace. Dallas by mohl jít v prvním kole na Colorado, to bude velmi silná série. A nebude jenom tahle, bude jich víc, jako bylo loni Toronto – Boston. Je to ale spíš na Jirku Šlégra, ten se musí spojit s generálním manažerem Dallasu i farmy a začít o tom jednat.“

A celkově hráči z AHL?

„Je to podobné jako NHL. Pokud jsou v play off, málokdy se stane, že by hráče uvolnili, protože je chtějí mít ve svém play off. Platí je, takže je to logické, dá se to pochopit. Potom můžou vypadnout, ale zase jejich první tým postupuje, takže hráče nepustí, protože musí mít kam sáhnout, kdyby se to zdravotně zhoršilo v prvním týmu. Všechno musí vyjít.“

Finále bude Sparta - Pardubice

David Jiříček je kvůli zranění mimo do konce sezony. Je to velká čára přes rozpočet?

„Tak to prostě je. Dlouho ho měli na tribuně, nehrál. Trénink na suchu to nenahradí, na ledě toho v NHL mezi zápasy moc nemají. Pak nastoupil na farmě, kde se mu to stalo. Nedá se nic dělat.“

Viděl jste nějaké zápasy play off extraligy?

„Všechny zápasy. Sledovali jsme to na notebooku, dokonce i na letišti máme fotku, jak jsem si počítač postavil na kufr před odbavením. Koukali jsme na Sparta – Brno. Vidím všechny zápasy. To, že jsme v zámoří, neznamená, že to nesleduju.“

Těší vás forma hráčů v play off?

„Jde o to, že zrovna v Pardubicích a Spartě máme hráčů hodně. Budou v zátěži, což je výborné, ale teď budu čekat, jestli to přežijí ve zdraví a v jakém budou mentálním nastavení směrem k tomu si sezonu prodloužit.“

Určitě budete chtít, aby si hráči i odpočinuli. Takže finále Sparta – Pardubice by pro vás byla nejhorší možnost.

„To ale bude. Jsem o tom přesvědčený, byl jsem o tom přesvědčený celou sezonu, ať se o Pardubicích psalo cokoliv. Uvidíme, necháme se překvapit. Jestli můžu říct, co bych si vůbec nepřál, ale vůbec to neovlivním, tak aby to šlo do sedmého zápasu. To by si vůbec neodpočinuli, plán by vůbec nebyl k výsledku na Českých hrách, ale k tomu, abychom hráče měli fresh směrem k mistrovství. Uvidíme, reagujeme na to, jak play off vychází.“