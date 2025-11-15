Německé barvy kolekce? Za nás se to nebude opakovat, slíbil Šťastný. Krčmář ostře reagoval
Česká olympijská kolekce pro únorové Hry měla být oslavou designu, Preissigova umění a italské módy. Místo toho ale dráždí politické představitele. Na síti X se do ní ostře pustil nastupující ministr sportu Boris Šťastný. Podle něj české oblečení připomíná německé barvy. Reakce na sebe nenechala dlouho čekat, ozval se rovnou jeden z aktérů focení, bitalonista Michal Krčmář. Více o nové kolekci čtěte ZDE>>>
Boris Šťastný, předseda poslaneckého klubu Motoristů a kandidát na ministra sportu, veřejně kritizoval barevnou paletu české olympijské kolekce. Na sociální sítí X naznačil, že sportovci „nepojedou v národních, ale německých barvách“. Pokud jeho strana obsadí ministerstvo, na dalších Hrách se to prý nebude opakovat. Jeho výrok okamžitě vyvolal lavinu reakcí.
Do debaty se následně vložil i biatlonista Michal Krčmář, který se focení kolekce osobně účastnil. Jeho odpověď byla přímočará: „Ani v jednom momentu mě nenapadlo nějaké propojení s německými barvami.“
Stříbrný medailista ze ZOH 2018 v Pchjongčchangu přitom přiznal, že s rozeznáváním barev obvykle mívá problém. „Ačkoliv mám diagnostikován snížený barvocit, tak celkem jasně vidím: tmavě modrou, zlatou (žlutou), červenou a bílou,“ zakončil svůj příspěvek.
Šťastný na síti následně pokračoval v kritice. Podle něj by sportovci měli reprezentovat zemi „čistě národními barvami“ a není mu jedno, jak kolekce působí. „Jsem přesvědčen, že lidé, kteří o těchto věcech rozhodují, by měli takto přemýšlet a je mi úplně jedno, kdo na to má, nebo nemá vliv, nebo jak toho docílit,“ doplnil před páteční půlnocí.
Úbor pro české olympioniky opět připravila společnost ALPINE PRO. Motivy vycházejí z pěti ornamentů umělce Vojtěcha Preissiga, který je považován za jednoho z nejvýznamnějších českých grafiků. Do moderní vizuální identity je převedl návrhář Milan Jaroš.
„Místo obvyklé bílé barvy jsme tentokrát podle přání sportovců zvolili úplně jiný styl. Milán je městem módy stejně jako Paříž, a tak jsme znovu sáhli po neotřelém návrhu. Inspirovali jsme se právě italskou módou. V Cortině 1956 se poprvé konaly zimní olympijské hry v Itálii, poprvé je vysílala televize. Zapsaly se do historie nejen sportovními výkony, ale i svým stylem. Svetr s výraznými vzory se stal sběratelským kouskem, který dodnes fascinuje milovníky designu. Na tuto tradici nyní navazuje i naše kolekce,“ řekl předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval při středeční prezentaci nástupového oblečení.