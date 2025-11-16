Podnikatel s vínem, vášnivý rybář i průšvihář. Co dnes dělají aktéři ostudy s Lucemburskem?
Komentář Václava Svobody na stanici Nova byl všeříkající. „Přátelé, prohráváme. Prohráváme. Je to neuvěřitelné, ale prohráváme 0:1. To je neuvěřitelný. To je neuvěřitelný vývoj zápasu.“ V 89. minutě se Lucembursko trhlo do jediné nebezpečné akce zápasu a Guy Hellers rozhodl o devastujícím zážitku pro Česko. Silná parta Dušana Uhrina padla 0:1 v kvalifikaci o postup na ME 1996. Dodnes jde o jeden z historicky největších propadáků národního týmu. Příběh měl naštěstí krásný konec. Česko na turnaj do Anglie postoupilo, dostalo se až do finále. Kdo byl při ostudě v Lucemburku součástí základní sestavy a čemu se dnes věnuje?
Petr Kouba
- 56 let
- brankář
S vítěznou brankou Lucemburska v 89. minutě nemohl nic dělat, Hellers se na něj řítil z pravé strany, ránu dobře trefil. I tak to byl pro odchovance Bohemians jeden z nejsmutnějších gólů kariéry. U fotbalu slavný brankář zůstal, je dlouholetým zaměstnancem fotbalové asociace, působí u mládežnických reprezentací. Aktuálně má na starosti gólmany v jednadvacítce. Ta bojuje o účast na mistrovství Evropy v roce 2027. V branži platí za uznávaného odborníka.
Miroslav Kadlec
- 61 let
- obránce
Právě okolo kapitána tehdejší party, která to dotáhla ke stříbrným medailím na EURO 1996, se v klíčové chvíli prohnali dva lucemburští rychlíci. Vina ale nešla na jeho hlavu. Situaci nezvládli hlavně hráči před ním, on jen hasil problém. A neuhasil. V roce 2002 skončil s fotbalem. Dlouho pracoval pro manažerskou agenturu Sport Invest jako skaut. V covidové době, kdy se nemohlo cestovat, s prací skončil. Žije v Uherském Hradišti, má byznys s realitami, cestuje, hraje golf, s fotbalem už nemá nic společného.
Jan Suchopárek
- 56 let
- obránce
Při inkasované brance se právě on zachoval trochu netakticky, situaci podcenil, nedostoupil přihrávajícího hráče a bylo zle. Fotbalovou dráhu zakončil v roce 2005 na Kladně. Inteligentní stoper, silný ve vzdušných soubojích, se poté dal na trenérskou činnost, právě během posledního hráčského angažmá vystudoval profi licenci. Nejvíce času věnoval mládeži, na Kladně byl jejím šéftrenérem.
U dospělých působil v Dukle na asistentské pozici, aby v roce 2016 přešel do svazových služeb. Naposledy trénoval U21, postoupil s ní na evropský šampionát. Po něm v roli hlavního trenéra skončil. Teď odpočívá. Pokud se do fotbalu vrátí, bude to nejspíše zase k mládeži.
Tomáš Řepka
- 51 let
- obránce
Také on prožil na vlastní kůži ostudu v Lucemburku. Byť mu tehdy bylo 21 let, už dva roky patřil mezi vyvolené trenéra Dušana Uhrina. Život po konci kariéry nazval celkem výstižně „polosmrtí“. Dřívější křemičitý bek, legenda Sparty a West Hamu, se v životě nenudí. Za zpronevěru luxusního vozu, internetové útoky na manželku a maření úředního rozhodnutí si odseděl 226 dní v lochu.
Vydal knihu s názvem Deník ze dna, kde přiznal, že za kariéru vydělal zhruba 400 milionů korun hrubého. Není to jediná autobiografie, kterou vydal. Studoval trenérskou licenci, s Davidem Limberským rozjel vlastní podcast a v listopadu znovu vstoupil na scénu ve filmu s názvem Řepka: Hříšník. Na premiéru přišlo několik sportovních celebrit včetně Jaromíra Jágra.
Pavel Hapal
- 56 let
- záložník
V devadesátkách se nosily dlouhé vlasy, ideálně namelírované. Hapal šel s dobou, během zápasu v Lucembursku měl nejdelší „páčo“ ze všech. Po konci s fotbalem se dal na tréneřinu. Vedl několik klubů na Slovensku, v Polsku, taky v Česku. Největšího úspěchu se dočkal s Baníkem Ostrava. V minulé ligové sezoně skončil třetí a klub dostal do Evropy. Po masivním hráčském výprodeji však nebyl schopný udržet Baník v horních patrech tabulky, v říjnu byl vyhozen. Ihned poté našel novou práci v Olomouci, kde se stal generálním sportovním manažerem Sigmy.
Radoslav Látal
- 55 let
- záložník
Tehdejší silná olomoucká generace měla v základní jedenáctce vedle Hapala i dříče Radoslava Látala. Dost možná jeden z nejméně talentovaných hráčů tehdejší reprezentace však zaslouženě patřil mezi členy základní sestavy. Ovšem ani on nespasil Česko.
Jako spousta dalších kamarádů zůstal u fotbalu. Také on se vrhnul na trenérskou kariéru. Víceméně kopíruje svého letitého kamaráda Hapala, i on působil v Česku, na Slovensku a v Polsku, kde si vybudoval s určitostí největší jméno. V tuzemsku naposledy vedl Jablonec, jedenácté místo se neslučovalo s ambicemi klubu a byl odvolán. Od té doby je bez práce.
Václav Němeček
- 58 let
- záložník
Rodák z Hradce Králové patřil mezi nejinteligentnější hráče mužstva, nosíval i kapitánskou pásku. Svoji dlouhou fotbalovou etapu zakončil v roce 1999 v čínském Dalianu. Vyřídil si licenci hráčského agenta, začínal přestupem Pavla Krmaše do Sparty.
Ale z branže nebyl zrovna odvázaný, vrhnul se proto na podnikání s vínem, hlavně francouzským, ke kterému měl blízko díky působení v Toulouse. K vínu ho přivedl spoluhráč Alain Casanova. Podniká dodnes, obchodoval také v potravinářském průmyslu a nemovitostech. Investoval do projektu všesportovního areálu Obří sud, ve kterém utopil desítky milionů. „Draze zaplacená zkušenost,“ řekl. Občasně vystupuje v zábavném fotbalovém pořadu Tiki-Taka.
Jiří Němec
- 59 let
- záložník
Říkalo se mu „Němej“, protože toho moc nenamluvil, ale na hřišti patřil mezi naprosto klíčové hráče mužstva. Právě v kvalifikaci o ME 1996 se tvořila páteř úspěšné generace. A on byl jednoznačně její součástí. Před lety trénoval divizní Zličín, fanoušci jezdili na západní okraj Prahy jen kvůli němu. Do minulé sezony byl koučem třetiligových Brozan, kde s přestávkami působil od roku 2011. Momentálně je bez angažmá. Na prvoligovou úroveň se nikdy nedostal. Zatím.
Patrik Berger
- 52 let
- záložník
Ani jeho magická levačka v Lucemburku nezafungovala, několik projektilů poslal na branku, ale všechny byly marné. Po úchvatné kariéře, zejména v Premier League, kde dodnes drží český střelecký rekord (38 gólů), si užíval sladký život rentiéra. Po světě létal, a pořád létá, s dávným parťákem Vladimírem Šmicerem a starou gardou Liverpoolu. Často vyráží na ryby. Nejen doma, ale i daleko za hranice. Největší změna poslední doby? Je generálním ředitelem manažerské agentury Patrik Berger Football Agency, kterou řídí jeho syn Patrik.
Pavel Kuka
- 57 let
- útočník
Uměl dát branku z ničeho, zároveň spálit i neuvěřitelné příležitosti. Proti Lucembursku neskóroval, byť se do šancí dostával. V Německu si vyřídil báječnou kariéru, po ní jako funkcionář prošel Příbram, Žižkov či Plzeň, věnoval se podnikání, od roku 2006 spolupracoval se společnosti ISM elitního agenta Pavla Pasky, později se stal generálním ředitelem. V srpnu 2024 se stal minoritním akcionářem společnosti. Největšími esy agentury jsou Adam Hložek, Tomáš Souček a Adam Karabec.
Tomáš Skuhravý
- 60 let
- útočník
Vrchol kariéry už měl za sebou, přesto pořád uměl být nebezpečný. Pro kvalifikační partii na půdě trpaslíka to ale neplatilo. S fotbalem končil po třicítce kvůli zdraví, vedl bohémský život, dostal se do velkých dluhů, měl problémy se zákonem, byl odsouzen za podvod s kradeným autem, s otcem provozoval penzion Bomber v Přerově nad Labem. V Česku ale dlouho k zastižení nebyl. To se změnilo letos, kdy se stal členem představenstva 1.FC Slovácko, nyní působí v roli sportovního manažera posledního celku prvoligové tabulky.