Ostuda repre: Köstl nemůže vyhrát, Nedvěd mlčí. Čeká se zimní boj o MVP Vašulína
Ostuda repre: Köstl nemůže vyhrát, Nedvěd mlčí. Čeká se zimní boj o MVP Vašulína • Zdroj: iSport.tv
Utrápená výhra Česka na nezaplněném stadionu v Karviné, přesto slaví San Marino: fotbalový trpaslík zaznamenal nejlepší výsledek na hřišti velkého favorita od roku 1993… „Jaroslav Köstl je v situaci, kdy nemůže vyhrát,“ shodují se redaktoři deníku Sport a webu iSport.cz Bartoloměj Černík a Michal Kvasnica v živém speciálu Ligy naruby, do kterého svými dotazy přispívali i fanoušci.
- Co Nedvědovo hledání nového reprezentačního kouče?
- Proč to stále není Miroslav Koubek?
- Co nejlepší jedenáctka ligového podzimu, které vévodí z Plzně do Olomouce zapůjčený střelec Daniel Vašulín?
- A zkusí David Zima ještě zahraničí?