Ostuda repre: Köstl nemůže vyhrát, Nedvěd mlčí. Čeká se zimní boj o MVP Vašulína

Ostuda repre: Köstl nemůže vyhrát, Nedvěd mlčí. Čeká se zimní boj o MVP Vašulína • Zdroj: iSport.tv
Michal Sadílek v utkání proti San Marinu
Čeští fotbalisté po nepřesvědčivé výhře 1:0 nad San Marinem
Patrik Hellebrand při reprezentačním debutu proti San Marinu
Martin Vitík v utkání proti San Marinu
Adam Karabec utkání proti San Marinu
Utrápená výhra Česka na nezaplněném stadionu v Karviné, přesto slaví San Marino: fotbalový trpaslík zaznamenal nejlepší výsledek na hřišti velkého favorita od roku 1993… „Jaroslav Köstl je v situaci, kdy nemůže vyhrát,“ shodují se redaktoři deníku Sport a webu iSport.cz Bartoloměj Černík a Michal Kvasnica v živém speciálu Ligy naruby, do kterého svými dotazy přispívali i fanoušci.

  • Co Nedvědovo hledání nového reprezentačního kouče?
  • Proč to stále není Miroslav Koubek?
  • Co nejlepší jedenáctka ligového podzimu, které vévodí z Plzně do Olomouce zapůjčený střelec Daniel Vašulín?
  • A zkusí David Zima ještě zahraničí?

 

