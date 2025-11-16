Přestřelka v Plzni pro Spartu. Pardubice vyhrály v Litvínově, Kometa udolala Třinec
Základní část Tipsport extraligy se blíží ke své polovině. Její 23. kolo nabídlo souboj dvou posledních mistrů. Kometa Brno zvítězila proti vedoucímu Třinci 4:3, Pardubice porazily poslední Litvínov 4:1. Jedenáctigólová přestřelka dopadla lépe pro Spartu, která v Plzni vyhrála 6:5. Mladá Boleslav si poradila v derby s Libercem 2:0 a Karlovy Vary podlehly Kladnu 1:5.
Plzeň - Sparta 5:6
Jedenáctigólová přestřelka dopadla lépe pro hostující Spartu, Plzeň porazila 6:5. Hosté si během úvodní třetiny díky čistému hattricku Pavla Kousala vytvořili náskok 3:1, ale domácí dokázali v úvodu druhé části vyrovnat. Sparťané si poté vedení vzali díky trefě Kryštofa Hrabíka ve 25. minutě rychle zpět a dvěma slepenými góly na začátku poslední dvacetiminutovky už drželi náskok 6:3. Domácí však stačili ještě snížit na rozdíl jediného gólu a při hře bez brankáře sahali po prodloužení.
Brno - Třinec 4:3
Výsledková krize Třince pokračuje. V Brně prohrál 3:4 a neuspěl tak ve čtvrtém zápase za sebou. Přesto zůstává v čele tabulky s náskokem tří bodů na Spartu. Kometa je pátá. Souboj dvou posledních šampionů rozhodl v 54. minutě slovenský útočník Kristián Pospíšil. Dva body za gól a asistenci si připsal na své konto hostující Oscar Flynn a oslavil tak svůj 400. extraligový zápas. Ještě o 700 více na extraligové scéně jich dnes dovršil devětatřicetiletý obránce Komety Michal Gulaši.
Litvínov – Pardubice 1:4
Brankář Pavel Čajan dlouho držel naděje hokejistů Litvínova v duelu s Pardubicemi, ale navzdory 37 úspěšným zákrokům nakonec nezabránil porážce 1:4. Třiadvacetiletý odchovanec Příbrami byl dvě třetiny neprůstřelný a poslední tým tabulky vedl 1:0, ale potom od 42. do 46. minuty třikrát inkasoval a Dynamo ještě výhru pojistilo v power play. Verva tak při oslavách 80. výročí klubu favorita nepřekvapila a na chvostu pořadí ztrácí na dvanáctou Mladou Boleslav i třinácté Kladno už 15 bodů.
Mladá Boleslav – Liberec 2:0
Středočeši zůstávají pod trenérem Miloslavem Hořavou stoprocentní. O vítězství v derby proti Bílým Tygrům rozhodl Aleksi Rekonen v oslabení. Brankář Dominik Furch, jenž byl patronem charitativního zápasu, udržel čisté konto a připsal si druhou nulu v sezoně. Opět proti Liberci. Stylově tím oslavil svůj čtyřstý extraligový start.
Karlovy Vary - Kladno 1:5
Kladno vyhrálo na západě Čech s přehledem 5:1. Energii tak porazili po dvou letech a osmi zápasech. Dvěma góly a asistencí se na tom podílel útočník Kelly Klíma. Rytíři jsou i nadále předposlední, na jedenácté Karlovy Vary ale ztrácejí jen dva body.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|22
|12
|3
|1
|6
|68:53
|43
|2
Sparta
|25
|11
|3
|1
|10
|73:64
|40
|3
Pardubice
|22
|11
|2
|2
|7
|69:51
|39
|4
Mountfield
|21
|10
|4
|0
|7
|57:44
|38
|5
Brno
|22
|11
|1
|3
|7
|62:59
|38
|6
Plzeň
|22
|10
|2
|3
|7
|52:45
|37
|7
Liberec
|24
|11
|0
|4
|9
|59:58
|37
|8
Vítkovice
|23
|9
|3
|2
|9
|63:62
|35
|9
Č. Budějovice
|23
|10
|1
|2
|10
|67:64
|34
|10
Olomouc
|23
|10
|1
|1
|11
|51:59
|33
|11
K. Vary
|22
|9
|1
|2
|10
|55:61
|31
|12
M. Boleslav
|23
|8
|2
|1
|12
|47:54
|29
|13
Kladno
|23
|7
|2
|4
|10
|57:69
|29
|14
Litvínov
|23
|3
|2
|1
|17
|37:74
|14
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž