SP v biatlonu 2025/26 Hochfilzen: program, výsledky, nominace a kde sledovat živě?

Markéta Davidová se vrátila do Světového poháru a hned výrazně pomohla českým štafetám
Markéta Davidová se vrátila do Světového poháru a hned výrazně pomohla českým štafetámZdroj: Český biatlon / Petr Slavík
Jessica Jislová na trati vytrvalostního závodu v Östersundu
Italka Dorothea Wiererová (uprostřed) triumfovala v individuálním závodu v Östersundu
Pro Dorothu Wiererovou bude domácí olympiáda vrcholem kariéry
Lucie Charvátová se raduje ze šestého místa v ženské stíhačce
Vítězslav Hornig dojel jako nejlepší český biatlonista ve sprintu v Östersundu na 22. místě
Markéta Davidová na trati stíhacího závodu žen v Östersundu
Mikuláš Karlík na trati stíhacího závodu v Östersundu
9
Fotogalerie
Otakar Plzák
Biatlon
Druhá zastávka Světového poháru v biatlonu se přesune do Hochfilzenu a opět u toho nebudou chybět čeští biatlonisté. První závod startuje již v pátek 12. prosince od 11:25. Program, českou nominaci, výsledky a informace, kde sledovat závody živě, to vše naleznete v článku.

Program SP biatlon 2025/26 Hochfilzen

Datum a časVýsledek
Sprint muži (10 km)
PÁ 12. 12. 2025 (11:25) 
Sprint žen (7,5 km)
PÁ 12. 12. 2025 (14:15) 
Stíhací závod mužů (12,5 km)
SO 13. 12. 2025 (12:00) 
Stíhací závod žen (10 km)
SO 13. 12. 2025 (14:15) 
Štafeta mužů (4 x 7,5 km) 
NE 14. 12. 2025 (12:00) 
Štafeta žen (4 x 6 km)
NE 14. 12. 2025 (14:45) 

Program biatlonu v sezoně 2025/26 ZDE >>>

Kde sledovat SP v biatlonu 2025/26?

Biatlon lze pravidelně sledovat na ČT sport nebo využít online vysílání ČT sport Plus. První závod Světového poháru v Hochfilzenu začíná v pátek 12. prosince od 11:25.

Česká nominace na SP v biatlonu v Hochfilzenu 2025

Nominace české reprezentace v biatlonu ještě není známá, ale lze počítat s podobnou sestavou, která se představila v Östersundu. Fanoušci tedy mohou očekávát Michala Krčmáře, Vítězslava Horniga, Markétu Davidovou, Lucii Charvátovou nebo Terezu Voborníkovou. Článek budeme aktualizovat.

České biatlonové úspěchy v Hochfilzen od roku 2013

Největších úspěchů v rakouském Hochfilzenu dosáhla Gabriela Soukalová, která byla ve své době biatlonovým fenoménem. Dvě medaile získala i Markéta Davidová, která by chtěla letos přidat další cenný kov.

UmístěníDisciplínaSezona
2. místo - Markéta DavidováSprint žen 7,5 kmSP 2022/2023
3. místo - Markéta DavidováStíhací závod žen 10 kmSP 2022/2023
2. místo - Ondřej MoravecVytrvalostní závod mužů 20 kmMS 2017
1. místo - Gabriela SoukalováSprint žen 7,5 kmMS 2017
2. místo - Gabriela SoukalováVytrvalostní závod žen 15 kmMS 2017
3. místo - Gabriela SoukalováStíhací závod 10 kmMS 2017
3. místo - Gabriela SoukalováStíhací závod 10 kmSP 2015/16
3. místo - Česko (Puskarčíková, Soukalová, Landová, Vítková)Štafeta žen 4 x 6 kmSP 2014/15
2. místo - Veronika VítkováSprint žen 7,5 kmSP 2013/14

