SP v biatlonu 2025/26 Hochfilzen: program, výsledky, nominace a kde sledovat živě?
Druhá zastávka Světového poháru v biatlonu se přesune do Hochfilzenu a opět u toho nebudou chybět čeští biatlonisté. První závod startuje již v pátek 12. prosince od 11:25. Program, českou nominaci, výsledky a informace, kde sledovat závody živě, to vše naleznete v článku.
Program SP biatlon 2025/26 Hochfilzen
|Datum a čas
|Výsledek
|Sprint muži (10 km)
|PÁ 12. 12. 2025 (11:25)
|Sprint žen (7,5 km)
|PÁ 12. 12. 2025 (14:15)
|Stíhací závod mužů (12,5 km)
|SO 13. 12. 2025 (12:00)
|Stíhací závod žen (10 km)
|SO 13. 12. 2025 (14:15)
|Štafeta mužů (4 x 7,5 km)
|NE 14. 12. 2025 (12:00)
|Štafeta žen (4 x 6 km)
|NE 14. 12. 2025 (14:45)
Program biatlonu v sezoně 2025/26 ZDE >>>
Kde sledovat SP v biatlonu 2025/26?
Biatlon lze pravidelně sledovat na ČT sport nebo využít online vysílání ČT sport Plus. První závod Světového poháru v Hochfilzenu začíná v pátek 12. prosince od 11:25.
Česká nominace na SP v biatlonu v Hochfilzenu 2025
Nominace české reprezentace v biatlonu ještě není známá, ale lze počítat s podobnou sestavou, která se představila v Östersundu. Fanoušci tedy mohou očekávát Michala Krčmáře, Vítězslava Horniga, Markétu Davidovou, Lucii Charvátovou nebo Terezu Voborníkovou. Článek budeme aktualizovat.
České biatlonové úspěchy v Hochfilzen od roku 2013
Největších úspěchů v rakouském Hochfilzenu dosáhla Gabriela Soukalová, která byla ve své době biatlonovým fenoménem. Dvě medaile získala i Markéta Davidová, která by chtěla letos přidat další cenný kov.
|Umístění
|Disciplína
|Sezona
|2. místo - Markéta Davidová
|Sprint žen 7,5 km
|SP 2022/2023
|3. místo - Markéta Davidová
|Stíhací závod žen 10 km
|SP 2022/2023
|2. místo - Ondřej Moravec
|Vytrvalostní závod mužů 20 km
|MS 2017
|1. místo - Gabriela Soukalová
|Sprint žen 7,5 km
|MS 2017
|2. místo - Gabriela Soukalová
|Vytrvalostní závod žen 15 km
|MS 2017
|3. místo - Gabriela Soukalová
|Stíhací závod 10 km
|MS 2017
|3. místo - Gabriela Soukalová
|Stíhací závod 10 km
|SP 2015/16
|3. místo - Česko (Puskarčíková, Soukalová, Landová, Vítková)
|Štafeta žen 4 x 6 km
|SP 2014/15
|2. místo - Veronika Vítková
|Sprint žen 7,5 km
|SP 2013/14