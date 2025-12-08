Nemilá zpráva pro dvacítku před MS, jeden z klíčových hráčů vypadl kvůli zranění
Nepříjemná potvrzující zvěst dorazila do štábu hokejové dvacítky, jejíž evropská část se sejde ve středu v Praze, aby druhý den odletěla do zámoří. Tam čeká elitní české juniory kemp před mistrovstvím světa v Minneapolis a St. Paul. Turnaj se bohužel nebude týkat předpokládané brankářské jedničky Jakuba Miloty, jenž nestihl vykurýrovat dlouhodobé zranění a o šampionát přijde. Zprávu iSportu potvrdil manažer týmu Otakar Černý.
Milotu nahradí Ondřej Štěbeták, což v hokejovém prostředí přináší debaty. Důvod?
Možností, koho vzít za Milotu, bylo víc. Jelikož se o potížích prověřeného brankáře vědělo, trenéři byli na možnost nominační změny nachystaní. Pozorovatelům zvenčí nebylo pouze jasné, na kterého z náhradníků ukážou. V podstatě šlo o to, zda si vyberou brankáře, kterého mají v reprezentaci vyzkoušeného, což je Štěbetákův případ, anebo vsadí spíš na aktuální formu. Tu mají o něco lepší jiní omaskovaní mládenci.
Ondřej Štěbeták chytal loni výborně za osmnáctku, například na Hlinka Gretzky Cupu měl úspěšnost zákroků bezmála 95 procent, v probíhající sezoně stihl dva zápasy za dvacítku (76 % a gólový průměr 4,22). Druhým rokem chytá WHL za Portland, nicméně aktuálně nemá tak oslnivé ligové statistiky, v průběžném pořadí je s cifrou 89,2 procent třiadvacátý.
Výrazně lépe je na tom například Tobiáš Tvrzník, nováček elitní kanadské juniorské soutěže. V druhém nejhorším týmu WHL Wenatchee Wild se vyšvihl mezi top ligové gólmany, aktuálně mu patří třetí příčka (92,2 % a 2,79 gólu na zápas). Zároveň Tvrzník patří mezi nejvytíženější brankáře WHL, v průměru na utkání na něj jde 33 střeleckých pokusů, což je nejvíc v lize. O víkendu litoměřický rodák, jenž odešel do zámoří ze Sparty, vychytal vítězství 3:2 na ledě Calgary Hitmen před téměř sedmnáctitisícovou návštěvou.
Trojici brankářů pro MS tak nyní tvoří Matyáš Mařík (19 let, České Budějovice), Michal Oršulák (18 let, Prince Albert) a Ondřej Štěbeták (18 let, Portland). Svěřenci Patrika Augusty vstoupí do akce nad ránem v sobotu 27. prosince proti Kanadě. K obsazení Milotovy role má nyní asi nejblíže Oršulák z týmu WHL Prince Albert Raiders.
Program české reprezentace do 20 let v základní skupině na MS
- sobota 27.12. Česko - Kanada (2.30)
- neděle 28.12. Dánsko - Česko (2.30)
- pondělí 29.12. Finsko - Česko (21.30)
- středa 31.12. Česko - Lotyšsko (21.30)