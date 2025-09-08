Vondroušovou vytočila legenda: Znechucená nefér sodou

Autor: nem
Gilbert si rýpl do Vondroušové, wimbledonská šampionka si to ale nenechala líbit...
Brad Gilbert.
Nešťastná Markéta Vondroušová (26) kvůli zdravotním trablům skrečovala čtvrtfinále US Open. Oplakala to a pak jí bylo do breku ještě jednou! 

Z bývalého tenisty a dnes kouče Brada Gilberta (64) a jeho výlevu: „Už jsem fakt totálně znechucený a otrávený. Musí se s tím něco dělat. Není možné, aby hráč nenastoupil a o týden později hrál další turnaj. Třeba odhlášení Vondroušové, která nenastoupila proti Sabalenkové,“ plácnul slavný Američan.

No a Markéta mu to na Instagramu omlátila o hlavu. „Pojďme dávat sportovcům sodu za to, že jsou zranění. Jsem taky znechucená, Brade!“ napsala nakvašeně.

Témata:  blesksportInstagramUS OpenMarkéta Vondroušovásodovka

