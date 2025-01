Vondroušová se vrací s novým tělem: nabrala 4 kila svalů, hned trefila 22 es

„Udělaly jsme si to s kamarádkami, každá jsme namalovaly jedno.“ • Profimedia.cz

Z traumatického období, krachu v 1. kole Wimbledonu z pozice obhájkyně titulu a následné operaci ramene, která jí ukončila sezonu 2024, povstala Markéta Vondroušová silnější. A to doslova. Po půl roce se vrátila na kurty v australském Adelaide vítězně a s novým tělem. Přibyla další tetování a především čtyři kila svalové hmoty, jež mají sloužit jako prevence zranění a dodat jejím úderům na průraznosti. Zatím je prodává dokonale. V úvodním zápase roku nastřílela Rusce Anastasii Pavljučenkovové 22 es!

Kariéra Markéty Vondroušové chodí ve vlnách. Sudé roky nedohrává kvůli zraněním do konce, v těch lichých je odpočatější a válí. V roce 2019 uspořádala pochod do finále Roland Garros, v sezoně 2021 si pověsila na krk olympijské stříbro a letopočet 2023 bude navždy spojený s jejím dosud vrcholným dílem – senzačním titulem z Wimbledonu. Nový rok 2025 tak vybízí pětadvacetiletou tenistku k dalším hrdinským činům.

„Je jí pětadvacet let, což je v ženském provedení úplně nejlepší tenisový věk. Už je vyzrálou hráčkou, na okruhu je od sedmnácti. Bude-li jí tělo fungovat, má na to vrátit se do desítky,“ hlásá expert Vladislav Šavrda o momentálně 39. hráčce pořadí WTA.

Vondroušová v pondělí odehrála v Adelaide první zápas po 188 dnech. Před Vánoci již mohla naskočit v Česku do tenisové extraligy za domovský klub I. ČLTK. Kvůli tomu, aby získala chráněný žebříček za víc než šestiměsíční pauzu, to však neudělala. Comeback tak načala až v australském Adelaide, kde upoutala pozornost. Nejen výhrou v 1. kole nad Ruskou Pavljučenkovovou 6:4, 6:7, 6:2 či přechodem od švédského sponzora na oblečení J. Lindeberg k Yonexu, ale i svou svalnatou postavou.

Takový přerod jí naplánoval její dlouholetý kondiční trenér Michal Vágner, v civilu plukovník armády ČR a autor vědeckých publikací o kondiční přípravě. „Nabrala čtyři kila svalové hmoty,“ prozradil výsledek programu, který začal ještě před tím, než v druhé polovině srpna ulehla na operační sál s levým ramenem. „Po operaci vám svaly ochabnou, takže už před ní jsme začali cvičit ramena, aby byla rekonvalescence rychlejší,“ popsal.

Po čtrnáctidenní pauze začalo nabírání hmoty na strojích. „V posilovně jsme byli opravdu hodně. Zaměřili jsme se vysloveně na to, aby přibrala. Na nohy, zadek, vršek těla. První dva měsíce byla vyloženě hypertrofická příprava, až koncem listopadu začala hrát skutečně naplno tenis,“ popsal Vágner.

Svalová hmota půjde zase dolů

Čtyři kila nové svalové hmoty jsou u útlého somatotypu Vondroušové velkou porcí. Podle kondičního trenéra má totiž tenistka úzké klouby a pro takové postavy je nabírání svalů složitější. Nové tělo má Vondroušové sloužit jako lepší prevence proti zranění i dodat jejím úderům na razanci. Aktivní nátlakový tenis – to je cesta, kterou se levoruká rodačka ze Sokolova už nějaký čas ubírá a hodiny v posilovně jí v tom jen pomohou. „Pokud nemáte dva metry a nespoléháte jen na velké páky, pak musíte být silnější a tělesnou hmotnost do úderů zapojit. Zvlášť u žen je to naprosto klíčové,“ vysvětluje Vágner.

Jakou má nyní páru, demonstrovala Vondroušová už v úvodním zápase sezony. Pavljučenkovovou zasypala 22 esy. Jen pro srovnání – asi největší ranařka současnosti Aryna Sabalenková trefila minulý týden v pěti utkáních při cestě za titulem v Brisbane es 25. „Počet Markétiných es byl překvapující, to už je úroveň dobře servírujících mužů. Přitom podání bylo dlouhodobě považováno za její slabinu,“ žasne Šavrda.

Ani s osvalenější postavou neztratila Vondroušová ale nic ze svého excelentního pohybu, jedné ze svých nejsilnějších zbraní. „V tom je u ní základní genetika. Akcelerační schopnosti a agilitu má dané od přírody. Tak, jak špatně se tyhle vlastnosti dají natrénovat, tak když je máte, nepřijdete o ně. Druhá věc je, že jsme posilování vždy končili akceleračním cvičením, aby se svalu řeklo: OK, budeš silnější a větší, ale musíš si udržet i rychlost,“ popsal Vágner.

Ten očekává, že v příštích měsících půjde svalová hmota Vondroušové dolů. „U tenistů je problém, že něco natrénujete, ale během turnajů se muskulatura nedá udržovat, takže svaly odejdou. Markéta navíc není klasický mezomorfní (svalnatý) typ. Po čtvrt roce si musí dát od tenisu pauzu a znovu se budou muset svaly přifouknout,“ plánuje.

A chce se věřit, že bohatě nafouklý bude i letošní účet výher wimbledonské šampionky.