Předplatné

Zápas Sparty v ohrožení? Craiovu zahalila mlha, vzpomínky na Rijeku ožívají

Hodinu a půl před výkopem Sparty v Rumunsku zahalila stadion mlha
Hodinu a půl před výkopem Sparty v Rumunsku zahalila stadion mlhaZdroj: Pavel Šťastný / Deník Sport
Hodinu a půl před výkopem Sparty v Rumunsku zahalila stadion mlha
Hodinu a půl před výkopem Sparty v Rumunsku zahalila stadion mlha
Hodinu a půl před výkopem Sparty v Rumunsku zahalila stadion mlha
Hodinu a půl před výkopem Sparty v Rumunsku zahalila stadion mlha
Stadionul Ion Oblemenco
Trénink Sparty před utkáním KL
Trénink Sparty před utkáním KL
13
Fotogalerie
Jiří Fejgl, Pavel Šťastný
Konferenční liga
Vstoupit do diskuse (13)

PŘÍMO Z RUMUNSKA | Nejistota, kterou už na podzim v Konferenční lize Sparta zažila, se vrací v Rumunsku. Craiova, město s poutavými vánočními trhy a exkluzivním stadionem (co by za něj pražská „S“ dala), leží pod mlhou. Už ráno to bylo na pováženou, večer, hodinu a půl před zápasem, je opět bílá zeď velmi silná.

Na konci října z toho byl nakonec skandální večer. Bylo nepochopitelné, v jakém počasí Sparta absolvovala poločas duelu s Rijekou v Konferenční lize. Chorvatský přístav od rána doslova bičoval déšť, večer se ještě situace zhoršila.

Přesto anglický sudí vyhnal týmy na plac. Hru jednou přerušil, nakonec nechal mužstva dokončit poločas, až pak se rozhodlo, že bude duel dokončen o den později - tedy v pátek.

Letenští museli znovu bookovat hotely pro tým, partnery, novináře, velká část fanoušků odjela. Řešilo se také přesunutí letu. Mančaft Briana Priskeho druhý den inkasoval a prohrál. Prostě zpropadený čas.

Nyní v Rumunsku ožívají myšlenky na chorvatskou zkušenost. V Craiově je mlha, kvůli níž přiletěli později i pražští fanoušci. Může ohrozit výkop střetnutí, který je naplánován? To se uvidí. Hlavní slovo bude mít rozhodčí.

Video placeholder

#TýmZVRPSkóreB
1Samsunspor43109:210
2Štrasburk43107:410
3Celje43018:49
4Šachtar43018:59
5Mainz43014:29
6Raków42207:28
7AEK Larnaka42205:08
8Jagiellonia42204:28
8KF Drita42204:28
10AEK Atény42119:47
11Sparta42115:27
12Vallecano42118:67
13FC Lausanne42115:37
14Olomouc42115:57
15Universitatea Craiova42113:37
16Lech Poznań42029:66
17Fiorentina42026:36
18Crystal Palace42026:46
19Zrinjski42027:86
20AZ Alkmaar42024:76
21Omonia Nikósie41214:35
22KuPS41214:35
23Noah41214:45
24Rijeka41212:25
25Škendija41122:44
26Lincoln41124:104
27Kyjev41036:73
28Varšava41033:53
29Slovan Bratislava41034:73
30Hamrun41033:63
31Häcken40224:62
32Breidablik40222:72
33Aberdeen40223:102
34Shelbourne40130:41
35Shamrock40133:91
36Rapid Vídeň40042:120
  • Osmifinále
  • Play-off

Vstoupit do diskuze (13)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů