Zápas Sparty v ohrožení? Craiovu zahalila mlha, vzpomínky na Rijeku ožívají
PŘÍMO Z RUMUNSKA | Nejistota, kterou už na podzim v Konferenční lize Sparta zažila, se vrací v Rumunsku. Craiova, město s poutavými vánočními trhy a exkluzivním stadionem (co by za něj pražská „S“ dala), leží pod mlhou. Už ráno to bylo na pováženou, večer, hodinu a půl před zápasem, je opět bílá zeď velmi silná.
Na konci října z toho byl nakonec skandální večer. Bylo nepochopitelné, v jakém počasí Sparta absolvovala poločas duelu s Rijekou v Konferenční lize. Chorvatský přístav od rána doslova bičoval déšť, večer se ještě situace zhoršila.
Přesto anglický sudí vyhnal týmy na plac. Hru jednou přerušil, nakonec nechal mužstva dokončit poločas, až pak se rozhodlo, že bude duel dokončen o den později - tedy v pátek.
Letenští museli znovu bookovat hotely pro tým, partnery, novináře, velká část fanoušků odjela. Řešilo se také přesunutí letu. Mančaft Briana Priskeho druhý den inkasoval a prohrál. Prostě zpropadený čas.
Nyní v Rumunsku ožívají myšlenky na chorvatskou zkušenost. V Craiově je mlha, kvůli níž přiletěli později i pražští fanoušci. Může ohrozit výkop střetnutí, který je naplánován? To se uvidí. Hlavní slovo bude mít rozhodčí.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Samsunspor
|4
|3
|1
|0
|9:2
|10
|2
Štrasburk
|4
|3
|1
|0
|7:4
|10
|3
Celje
|4
|3
|0
|1
|8:4
|9
|4
Šachtar
|4
|3
|0
|1
|8:5
|9
|5
Mainz
|4
|3
|0
|1
|4:2
|9
|6
Raków
|4
|2
|2
|0
|7:2
|8
|7
AEK Larnaka
|4
|2
|2
|0
|5:0
|8
|8
Jagiellonia
|4
|2
|2
|0
|4:2
|8
|8
KF Drita
|4
|2
|2
|0
|4:2
|8
|10
AEK Atény
|4
|2
|1
|1
|9:4
|7
|11
Sparta
|4
|2
|1
|1
|5:2
|7
|12
Vallecano
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|13
FC Lausanne
|4
|2
|1
|1
|5:3
|7
|14
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|5:5
|7
|15
Universitatea Craiova
|4
|2
|1
|1
|3:3
|7
|16
Lech Poznań
|4
|2
|0
|2
|9:6
|6
|17
Fiorentina
|4
|2
|0
|2
|6:3
|6
|18
Crystal Palace
|4
|2
|0
|2
|6:4
|6
|19
Zrinjski
|4
|2
|0
|2
|7:8
|6
|20
AZ Alkmaar
|4
|2
|0
|2
|4:7
|6
|21
Omonia Nikósie
|4
|1
|2
|1
|4:3
|5
|22
KuPS
|4
|1
|2
|1
|4:3
|5
|23
Noah
|4
|1
|2
|1
|4:4
|5
|24
Rijeka
|4
|1
|2
|1
|2:2
|5
|25
Škendija
|4
|1
|1
|2
|2:4
|4
|26
Lincoln
|4
|1
|1
|2
|4:10
|4
|27
Kyjev
|4
|1
|0
|3
|6:7
|3
|28
Varšava
|4
|1
|0
|3
|3:5
|3
|29
Slovan Bratislava
|4
|1
|0
|3
|4:7
|3
|30
Hamrun
|4
|1
|0
|3
|3:6
|3
|31
Häcken
|4
|0
|2
|2
|4:6
|2
|32
Breidablik
|4
|0
|2
|2
|2:7
|2
|33
Aberdeen
|4
|0
|2
|2
|3:10
|2
|34
Shelbourne
|4
|0
|1
|3
|0:4
|1
|35
Shamrock
|4
|0
|1
|3
|3:9
|1
|36
Rapid Vídeň
|4
|0
|0
|4
|2:12
|0
- Osmifinále
- Play-off