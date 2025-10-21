Plíšková si kopla do Vondroušové: Pardon, tohle se dalo dohrát. Protistrana reagovala
Markéta Vondroušová neprožívá na asijském turné světlé momenty. V 1. kole v Ning-po nejprve minulý týden podlehla v prvním kole krajance Karolíně Muchové. V pondělí se situace opakovala v Tokiu. Až na to, že tentokrát Vondroušová s bolestivými grimasami zápas na startu druhé sady skrečovala. A aby toho nebylo málo, pustila se do ní bývalá světová jednička Karolína Plíšková a přestřelka českých tenisových hvězd byla na světě.
Jsou to pro rodačku ze Sokolova a vítězku Wimbledonu 2023 smutné týdny. Nejenže se nedaří po zranění kolene, kdy nemohla nastoupit do čtvrtfinále US Open proti Aryně Sabalenkové, ale teď se nedaří ani návrat.
Proti Muchové to dvakrát po sobě nevyšlo. Vondroušová navíc v Číně nezvládla ani zápas čtyřhry. Jenže podstatnější je fakt, že teď za nezdar může zase podlomené zdraví. Tentokrát ale zřejmě problémy s ramenem.
„Nikdy není příjemné nastupovat dvakrát v řadě proti stejné soupeřce, to prostě nechcete. Obě trénují na Štvanici, myslím, že jsou kamarádky. Pro Markétu to bylo obzvlášť nepříjemné. S Karolínou prohrála teď v Tokiu, v Ning-Po a i velký zápas v Indian Wells. Markéta neměla šanci. Dávám kredit Mušce. Hrála výborně,“ hodnotila Karolína Plíšková vystoupení Vondroušové v podcastu Rakety.
Tím ale někdejší světová jednička a finalistka Wimbledonu 2021 a US Open 2016 nekončila a obula se do Vondroušové kvůli skreči. „Pardon, ale myslím, že se to dnes dalo dohrát. Za mě je to podobné jako Tomáš Macháč v Šanghaji. Možná Markétu něco bolelo, ale spíš si myslím, že Markéta viděla, že nemá šanci a z tohoto důvodu utkání vzdala. Asi dostanu opět hejt, ale dejte mi ho,“ nebrala si servítky Plíšková, která vzpomenula i Macháče, který je na okruhu svými skrečovanými duely už pověstný. Naposled nedohrál v Šanghaji duel s monackým hrdinou Valentinem Vacherotem.
Rychlá reakce Vondroušové
Vondroušová slova Plíškové nenechala bez odezvy. „Každý, kdo někdy hrál se zraněním, ví, že někdy prostě nelze pokračovat. Po operaci ramene si to uvědomuju dvojnásob. Nechápu, že tohle zpochybňuje někdo, kdo by tomu měl rozumět nejvíc,“ vyjádřila se Vondroušová na svém Instagramu. Zároveň se ale taky dokázala povzbudit kvůli těžkým chvílím, které prožívá.
„Stát se vztyčenou hlavou, když se věci nevyvíjí ve váš prospěch, to je kompletně jiná disciplína. Uvidíme, co bude dál. Teď jsem pyšná, jak jsem se s tím chaosem kolem popasovala,“ uvedla Vondroušová.
Reakce Markéty Vondroušové na kritiku od Karolíny Plíškové • Instagram