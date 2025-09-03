Siniaková v semifinále čtyřhry. Vondroušová odstoupila, Lehečka s Krejčíkovou prohráli
Kateřina Siniaková je s Taylor Townsendovou v semifinále čtyřhry US Open, když porazily kanadsko-americký pár Venus Williamsová, Leylah Fernandezová. Ani jeden ze tří českých pokusů dvouhry ale na postup do semifinále nevyšel. Barbora Krejčíková turnajové čtyřce Jessice Pegulaové z USA podlehla 3:6, 3:6. Neuspěl ani Jiří Lehečka, s favorizovaným Španělem Carlosem Alcarazem prohrál 4:6, 2:6, 4:6. A Markéta Vondroušová odstoupila kvůli zranění už před čtvrtfinálovým zápasem se světovou jedničkou a obhájkyní titulu Běloruskou Arynou Sabalenkovou. Ve hře ještě zůstává Karolína Muchová, ta bude hrát v noci ze středy na čtvrtek proti Naomi Ósakaové. Novak Djokovič je v semifinále po výhře nad Taylorem Fritzem.
Nasazené jedničky Siniaková a Townsendová zvítězily v duelu na druhém největším dvorci Louise Armstronga za 56 minut proti kanadsko-americké dvojici Venus Williamsová, Leylah Fernandezová, a to 6:1, 6:2 Turnajem dál prochází bez ztráty setu. Po loňském Wimbledonu a letošním Australian Open usilují o třetí společný titul. Siniaková může získat v ženské čtyřhře jedenáctou grandslamovou trofej. Na US Open zatím triumfovala jen v roce 2022 po boku Barbory Krejčíkové.
„Dnes to bylo skvělé. Hrozně moc jsem si to užila. Čekala jsem, že bude narváno a že to bude hlasité. Asi jsem nic takového nezažila, možná naposledy v O2 areně, když jsme hrály Fed Cup. Jsem hrozně moc ráda, jak jsme to zvládly a užila jsem si to,“ řekla českým novinářům Siniaková.
Legendární Williamsová si zahrála grandslamový turnaj po dvou letech. Po prohře v 1. kole dvouhry s Karolínou Muchovou, vyhrála po boku dvaadvacetileté Fernandezové tři zápasy v deblu. Po porážce se Siniakovou a Townsendovou se dočkala potlesku vestoje. Williamsová má čtrnáct deblových trofejí z grandslamů, všechny vybojovala s mladší sestrou Serenou.
„Klobouk dolů před Venus. Na začátku kariéry s ní jsem párkrát hrála, takže už jsem měla tu čest, čehož si hrozně vážím. Stát znovu proti ní na kurtu je něco neuvěřitelného. Stále to má v ruce a je mi ctí, že jsem to mohla znovu zažít,“ doplnila Siniaková.
V semifinále se Siniaková a Townsendová utkají s nasazenými čtyřkami Kuděrmětovovou a Mertensovou. Druhou semifinálovou dvojici tvoří turnajové dvojky Italky Sara Erraniová, Jasmine Paolinová a třetí nasazený kanadsko-novozélandský pár Gabriela Dabrowská, Erin Routliffeová.
V mužské čtyřhře pokračují také Tomáš Macháč a Matěj Vocel. Česká dvojice zdolala britsko-polskou dvojici Marcus Willis, Karol Drzewiecki 4:6, 6:3, 6:1. Příště je čekají nasazené šestky Britové Joe Salisbury, Neal Skupski.
Vondroušová odstoupila
Wimbledonská vítězka z roku 2023 Vondroušová se odhlásila necelé dvě hodiny před začátkem zápasu se Sabalenkovou kvůli zatím nespecifikovanému zranění. Organizátoři o tom informovali na webu turnaje.
Šestadvacetiletá tenistka přišla o šanci vylepšit své maximum na betonových dvorcích v New Yorku. Ve čtvrtfinále skončila ve Flushing Meadows také před dvěma lety.
Trojnásobná grandslamová vítězka Sabalenková se po odstoupení české hráčky utká v semifinále s Američankou Jessicou Pegulaovou. „Moc mě mrzí, čím vším si Markéta prochází. Hraje úžasný tenis a vím, jak hrozně ji tohle musí bolet. Opatruj se a doufám, že se brzy uzdravíš,“ vzkázala Češce na instagramu Sabalenková.
Krejčíkové došla šťáva
Druhá účast Barbory Krejčíkové ve čtvrtfinále US Open skončila druhou porážkou. V roce 2021 nestačila na Arynu Sabalenkovou, nyní na Jessicu Pegulaovou. Američance podlehla 3:6, 3:6 za 86 minut.
Obě hráčky vstupovaly do zápasu ve zcela jiné pozici. Krejčíková v nedělním osmifinále odvracela osm mečbolů Taylor Townsendové a podstoupila víc než tříhodinovou bitvu. To Pegulaové zabral celý pochod mezi osmičku nejlepších dam turnaje pouhých 5 hodin, když ve čtyřech utkáních přišla o nicotných 17 gamů. Světová čtyřka a loňská finalistka z Flushing Meadows šla do utkání o poznání svěžejší a vyhranější. V sezoně už posbírala celkem 3 tituly a zápasovou bilanci 41:16 oproti 12:6 v podání Češky.
Především emociální i fyzické vyčerpání z předchozí strhující bitvy proti Townsendové se na Krejčíkové, jež nastoupila se zatejpovanou levou achilovkou, podepsaly. Třetí zápas s domácí tenistkou za sebou již byl nad její síly.
Při prvním vystoupení na servisu promáchla dáma z Ivančic smeč a spáchala dvojchybu, čímž pobídla sokyni z miliardářské rodiny majitelů Buffalo Bills a Sabres k rychlému náskoku 3:0. Pegulaová se moudře držela dál od masivního forhendu Krejčíkové, mnohem lépe se hýbala. Zvládla i složitější chvíle, když Krejčíková snížila na 3:4 a šla podávat. Rebrejkem si Američanka znovu vytvořila náskok a vstupní set zavřela za 41 minut.
Česká tenistka hrála prakticky bez prvního podání, které po celý zápas uváděla do hry s žalostnou úspěšností 42 procent a po tom druhém vyhrála ani ne třetinu výměn. Navíc jí zcela chyběla energie. „Jedem, pojď,“ snažil se ji opakovaně vybudit kondiční trenér Tomáš Breicetl. Povedlo se jen na chvíli. To když Krejčíková snížila kritický stav 1:4 a 15:40 ve druhé sadě na 3:4. Pegulaovou dostala pod tlak, ta ale ve zkoušce nervů obstála. Udržela si vlastní podání a pak Krejčíkovou popáté v utkání brejkla, což jí po 86 minutách utkání bohatě stačilo k návratu do semifinále. Na mečbol vyhodila Češka forhend daleko do autu, což byla její 22. nevynucená chyba utkání. Se svou přemožitelkou se objala u sítě a spěchala do šatny.
„Začala jsem výborně, celý zápas jsem hrála solidně. Viděla jsem, co dokázala proti Taylor, takže konec byl těžký. Ale zvládla jsem to!“ těšilo jednatřicetiletou Američanku, jež se v semifinále postaví vítězce nočního duelu Aryna Sabalenková – Markéta Vondroušová.
I Krejčíková musí brát US Open jen pozitivně. Z New Yorku si odváží odměnu 660 000 dolarů, víc než si dosud vydělala v celém průběhu sezony. A v žebříčku poskočí z 62. příčky na 40. místo.
Lehečka na Alcaraze nestačil
Jiří Lehečka do premiérového semifinále US Open nepostoupil. Druhému hráči světa a pětinásobnému grandslamovému šampionovi Carlosi Alcarazovi ze Španělska podlehl na newyorském betonu 4:6, 2:6, 4:6. Utkání prohrál za necelé dvě hodiny.
Třiadvacetiletý Lehečka, který plnil ve Flushing Meadows roli nasazené dvacítky, vypadl v grandslamovém čtvrtfinále podruhé v kariéře. Neuspěl v něm ani předloni na Australian Open. Postupem mezi nejlepších osm hráčů si vylepšil v New Yorku své maximum.
Proti šampionovi turnaje z roku 2022 Alcarazovi si Lehečka nevypracoval jediný brejkbol, sám o servis čtyřikrát přišel. Na vítězné míče prohrál 16:28. O rok mladší Španěl ho zdolal potřetí ze čtyř vzájemných zápasů. Lehečkovi se nepovedlo oplatit Alcarazovi porážku z letošního finále v Queen's Clubu.
O první set přišel Lehečka hned kvůli ztracenému servisu v úvodní hře. Manko již nesmazal a Alcaraz využil v závěru třetí setbol. Také ve druhé sadě český tenista ztratil servis už v první hře a neskrýval nespokojenost. Alcaraz ho poté brejkl ještě jednou v koncovce a navýšil náskok. Ve třetím setu Lehečka držel vyrovnaný stav do 4:4. Poté opět na podání zaváhal a Alcaraz duel doservíroval.
Djokovič jde dál
Osmatřicetiletý Djokovič postoupil do 53. grandslamového semifinále, na US Open se probojoval mezi čtyři nejlepší počtrnácté a vyrovnal tím rekord Jimmyho Connorse. Stal se také nejstarším hráčem v tzv. open éře, který se dostal do semifinále na všech čtyřech grandslamech v jedné sezoně.
Bělehradský rodák porazil o jedenáct let mladšího Fritze i v jedenáctém vzájemném zápase. Pomohlo mu 11 ze 13 odvrácených brejkbolů. Zaznamenal také deset es a 33 vítězných míčů. Vítězství oslavil po utkání tanečkem, který věnoval své dceři Taře k narozeninám.
„Byl to dnes neuvěřitelně těsný zápas. Bylo to utkání pro každého. Myslím, že jsem měl štěstí především ve druhém setu, kdy se mi podařilo odvrátit klíčové brejkboly,“ řekl Djokovič. „Taylor byl většinu druhého a třetího setu lepším hráčem. V takovýchto zápasech rozhoduje o vítězi jen pár bodů. Naštěstí to šlo hlavně v závěru čtvrtého setu na mou stranu,“ doplnil čtyřnásobný šampion turnaje.
Sedmý nasazený Djokovič získal první set díky brejku ve druhé hře. V závěrečném gamu odvrátil pět brejkbolů a sadu dotáhl. Také ve druhém setu prolomil Djokovič servis soupeře jako první. Za stavu 5:4 sice sadu nedopodával, vzápětí ale získal další brejk a svůj náskok zvýšil.
Třetí set, před jehož úvodem opustili oba hráči kurt, patřil Fritzovi. Američan získal ve čtvrté sadě brejk na 3:1 a snížil. Djokovič ale obrat nedovolil. Ve čtvrtém setu nepovolil Fritzovi jediný brejkbol a v desáté hře se za stavu 5:4 dostal k mečbolům. První dva nevyužil, u třetího ale později Fritz zahrál dvojchybu a zápas pro něj skončil.
„Ten poslední game byl nervy drásající. Pro Taylora to bylo těžké, když to ukončil dvojchybou. Nezasloužil si to. Předvedl ale skvělý boj a skvělý turnaj,“ uvedl Djokovič.
V boji o finále se srbský tenista utká s o šestnáct let mladším Alcarazem. S ním má zatím bilanci 5:3, naposledy ho porazil letos ve čtvrtfinále Australian Open.