ONLINE: Craiova - Sparta. V základu Mannsverk, Vydra na stoperu a silná lavička

Postup Sparty v Brně vystřelil Albion Rrahmani z pokutového kopu
Postup Sparty v Brně vystřelil Albion Rrahmani z pokutového kopuZdroj: Michal Beranek / Sport
Hodinu a půl před výkopem Sparty v Rumunsku zahalila stadion mlha
ČTK, iSport.cz
Konferenční liga
Fotbalisté Sparty hrají páté kolo Konferenční ligy. Pražané mají v tabulce, stejně jako jejich soupeř, sedm bodů a podle propočtů už si téměř jistě zahrají play off. Pomýšlet mohou i na přímý start v osmifinále, ke kterému by se výhrou nad Rumuny výrazně přiblížili. Zápas, který má výkop v 18.45, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu. Jeho start ovšem ohrožuje mlha na stadionu.

--

#TýmZVRPSkóreB
1Samsunspor43109:210
2Štrasburk43107:410
3Celje43018:49
4Šachtar43018:59
5Mainz43014:29
6Raków42207:28
7AEK Larnaka42205:08
8Jagiellonia42204:28
8KF Drita42204:28
10AEK Atény42119:47
11Sparta42115:27
12Vallecano42118:67
13FC Lausanne42115:37
14Olomouc42115:57
15Universitatea Craiova42113:37
16Lech Poznań42029:66
17Fiorentina42026:36
18Crystal Palace42026:46
19Zrinjski42027:86
20AZ Alkmaar42024:76
21Omonia Nikósie41214:35
22KuPS41214:35
23Noah41214:45
24Rijeka41212:25
25Škendija41122:44
26Lincoln41124:104
27Kyjev41036:73
28Varšava41033:53
29Slovan Bratislava41034:73
30Hamrun41033:63
31Häcken40224:62
32Breidablik40222:72
33Aberdeen40223:102
34Shelbourne40130:41
35Shamrock40133:91
36Rapid Vídeň40042:120
  • Osmifinále
  • Play-off

