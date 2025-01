Čechmánek v týmu čtvrtstoletí Flyers. Po něm už lepšího gólmana neměli

NHL v roce 2025 oslavuje nejlepší hráče z uplynulých 25 let a vybrala nejlepší dvě šestky všech 32 týmů. V dosud zveřejněných sestavách složených z brankáře, dvou beků a tří útočníků se objevili Tomáš Kaberle v prvním all-star týmu Toronta a Radim Vrbata v elitní šestici Arizony, zatímco Martin Hanzal a Zbyněk Michálek byli zařazeni do druhé. Roman Čechmánek vyšel vítězně v hlasování mezi brankáři Philadelphie, do druhé šestice Flyers vybrali do útoku Jakuba Voráčka.

Anketa zahrnula hráče, kteří za daný klub nastoupili v období od 1. ledna 2000 do 31. prosince 2024. První a druhý tým vybírali bývalí hráči, televizní komentátoři, celostátní i lokální novináři a autoři serveru nhl.com, kteří o nich psali. Šest hráčů zvolených do všech prvních šestic bude zařazeno do hlasování o tým čtvrtstoletí. Začne v únoru a budou v něm rozhodovat fanoušci.

Roman Čechmánek chytal za Flyers tři sezony, jeho volba tedy může překvapit. Nicméně ze všech brankářů, kteří za celou dobu týmem prošli, zanechal nejvýraznější otisky. S 20 čistými konty mu patří druhé místo v historii klubu za členem Hokejové síně slávy Berniem Parentem, jenž v 70. letech pomohl Philadelphii ke dvěma triumfům ve Stanley Cupu.

Do NHL vyrazil Čechmánek po šampionátu v Petrohradu 2000, kde se stal potřetí mistrem světa a byl vyhlášen nejlepším brankářem turnaje. Do té doby získal taky pět ligových titulů se Vsetínem. Bylo mu 29 let, v NHL zazářil okamžitě. Po první sezoně skončil druhý v hlasování o Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana za Dominikem Haškem . V 59 startech si udržel nejlepší brankový průměr 2,01 gólu na zápas a s deseti shutouty byl druhý.

Skvělé statistiky, přesto upadl v nemilost

V ročníku 2002/03 s týmovým parťákem Robertem Eschem inkasovali v NHL nejmíň gólů a s Martinem Brodeurem z New Jersey se podělili o Jennings Trophy. Čechmánek měl třetí nejvyšší úspěšnost zákroků 92,5 procenta, v 58 vystoupeních stlačil brankový průměr na 1,83.

Přesto upadl v nemilost. „Ve Philly jsem nemohl vystát Čechmánka. Přišlo mi, že jakmile skončila základní část, byl jednou nohou zpátky v Česku. Nezdálo se, že play off bere vážně jako my ostatní. Říkal jsem si, jestli by radši nehrál za svou zemi na mistrovství světa než o Stanley Cup,“ kritizoval ho ve své autobiografii útočník Jeremy Roenick.

Ze tří pokusů prošel jeho tým s Čechmánkem do druhého kola pouze jednou, v ročníku 2002/03. Potom ho Flyers vyměnili do Los Angeles, po další sezoně přišla výluka. Za moře už se nevrátil, ale od té doby Flyers úspěšnějšího gólmana neměli.

Jako dvojku vybrali hlasující Čechmánkova souputníka Briana Bouchera, jenž v týmu strávil se sedmiletou přestávkou dohromady šest sezon. Mužstvem prošli například Martin Biron, Michael Leighton, který s Boucherem pomohl Philadelphii v roce 2010 do finále Stanley Cupu, Michal Neuvirth, Ilja Bryzgalov, Steve Mason zažil nejlepší sezony ještě v Columbusu.

Carter Hart pět sezon ze šesti dělal jedničku. Od začátku roku 2024 je mimo hokej kvůli vyšetřování případu sexuálního násilí z roku 2018, Flyers s ním už neprodloužili smlouvu. Asi proto se kdysi velký příslib mezi největší postavy čtvrtstoletí nevešel. Chybí i Čechmánkův kritik Jeremy Roenick, člen Hockey Hall of Fame, jenž ve Philly působil tři sezony a dvakrát byl nejproduktivnějším hráčem mužstva.

Nejlepší šestky Flyers