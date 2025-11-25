Pešánův nástupce: Je příliš snadné s lidmi nevycházet. Má cesta je jiná, popisuje Kudrna
Český hokej nemá trenéry a v extralize točí pořád ta samá jména. Na tuhle větu narazíte nesčetněkrát do roka. Možná je to celé o tom dát dotyčnému šanci. Jako jí dostal Jiří Kudrna v Liberci. Bílí Tygři patří v extralize k týmům s nejatraktivnější hokejovou nabídkou, už dvakrát spálili Pardubice, Spartu i mistrovskou Kometu. Což nemůže být náhoda. Kudy na to jde letní nástupce Filipa Pešána?
S nasazenými brýlemi a v saku mnohým připomíná profesora. Přitom na ledě se o sebe uměl postarat. A o soupeře taky. Někdejší bojovný útočník, jenž byl před 23 roky u historického postupu do extraligy, trochu klame tělem. V jedné věci vás však nepřekvapí. Hokej snídá, obědvá, večeří. „V Liberci jsem bez rodiny, což je na jednu stranu těžké, zároveň se můžu věnovat hokeji na sto procent. Na zimáku jsem od rána do večera,“ popisuje 49letý kouč a nováček na extraligové mapě v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.
Po šesti letech v roli libereckého asistenta jste v létě převzal mnohem větší odpovědnost. Jak se v nové roli cítíte?
„Díky tomu, že dobře znám prostředí, mám k ruce výborné kolegy a vůbec lidi v organizaci, přechod mi přijde plynulý a přirozený. Ano, z logiky věci jde o velkou změnu, ale v reálu mi zas tak zásadní nepřijde.“
Asistent je schovaný za hlavním koučem. Tlak na vás a výsledky je teď úplně jiný, nebo ne?
„A víte, že ne? Buď mi ten tlak nedochází, nebo si ho dokážu nepřipouštět. Pracuju v podstatě stejně nebo podobně jako dřív. I v roli asistenta jsem měl řadu věci na starosti, tím pádem i odpovědnost a pocitově mi přijde, že hokej prožívám stejně jako dřív. Nejtěžší na tom všem možná bylo učinit rozhodnutí, zda do toho jít. V tenhle okamžik jsem si asi nejvíc uvědomoval sílu té změny. Při každodenní práci už ne, věnuju se týmu a ostatní neřeším.“
Uvažoval jste chvíli, že vám pozice asistenta vyhovuje a nevzdáte se jí?
„To ne. Nepochyboval jsem o tom, že nabídku vezmu. Mám nějaký věk a jsou šance, které se neodmítají. Moc nevěřím na to, že za rok, za dva či za tři budu připravenější. Ne. Přijal jsem výzvu a hotovo.“
Pochyby žádné?
„Vůbec. Jen pozitivní pocity. Velice jsem si vážil příležitosti, kterou mi (sportovní ředitel) Michal Birner poskytl. V hokeji toho spoustu dokázal a vnímá ho moc dobře. Šest let jsme spolupracovali, mou práci viděl do detailu. Sám byl neskutečným profíkem a tvrdým pracantem. Myslím, že v tom jsme si velice podobní.“
Na spoustu lidí působíte dojmem, že jste typ slušného trenéra, bez jakýchkoli extravagancí, nakonec to o vás po derby v Mladé Boleslavi prohlásil i Miloslav Hořava. Je to jen zdání?
„Umím se naštvat a být impulsivní. Hráči by vám potvrdili,