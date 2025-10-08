Vémola se vrací do boje! V O2 areně si dá odvetu s Marpem. Kníže vyzve Borárose
„Terminátor“ v důchodu moc dlouho nevydržel. Boxerská organizace Hell Boxing ve středu oznámila turnaj 14. února v O2 areně a spolu s ním i hlavní tváře akce. Karlos Vémola se po třech letech znovu utká s rapperem Marpem. Do ringu se postaví také legendy Petr „Monster“ Kníže a Attila Végh. Českého matadora čeká duel s vítězem první Oktagon Výzvy, Gáborem Borárosem. „Pumukli“ se utká s boxerem a influencerem Immauelem Adenubim.
Bezmála pět měsíců po triumfu v Edenu Karlos Vémola odtajňuje boxerský comeback. V polovině února si zopakuje vyhrocený mač s rapperem Marpem (Otakarem Petřinou). Ten od prvního střetu s Terminátorem stál v ringu pouze jednou, a to když bojoval s Václavem Mikuláškem. Souboj prohrál na body. Do boje se vrací také Attila Végh a Petr Kníže, oba v pozici velkých favoritů.
První zápas Vémoly a Petřiny provázely velké kontroverze.