Olomoucké akce a reakce: Vašulín, liberecké trio, Růsek, Kliment... A co posily z Prahy?
Akce kulový blesk. Vedení fotbalové Plzně v minulých týdnech informuje Olomouc o stažení nejlepšího střelce Chance Ligy Daniela Vašulína z hostování zpátky do kádru, Sigma i proto poptává ofenzivní posily v Liberci, Antonín Růsek v neděli střílí dva góly Plzni a Hanáci podle informací iSportu v pondělí posílají do Jablonce oficiální stanovisko o tom, že si ho v zimě rovněž berou zpět. Na Andrově stadionu začaly pořádné rošády s útočníky, do kterých přitom mohou promluvit i dva uzdravující se.
Dvěma brankami pomohl obrat Plzeň o body, remízy 3:3 si v Jablonci vážili. A pak Antonín Růsek promluvil o své budoucnosti, která měla být původně až do konce sezony na severu Čech: „Zatím jsem nic neřešil, nikdo mě nekontaktoval. Hlavou jsem stoprocentně připravený tak, že pokračuji tady v Jablonci. Uvidíme, jak se budou věci dál vyvíjet.“
„Bavíme se o tom, víme, jaká je situace. Přejeme si, aby tady dál zůstal,“ doplnil trenér Luboš Kozel.
O pár hodin později už bylo jasno. Podle informací iSportu v pondělí ráno Sigma informovala Jablonec o tom, že si Růska předčasně stáhne z hostování už v zimě. Čili v lednu se autor tří podzimních ligových branek a jedné pohárové bude hlásit kouči Tomáši Janotkovi na startu přípravy. O překvapení vzhledem k jeho výkonům nejde, zvlášť když Daniel Vašulín již bude o místo bojovat o Viktorii. Ale otazník, jestli se bude hodit do způsobu hry Hanáků, zůstává.
Na hostování totiž Růsek zamířil právě proto, že Janotkovi do stylu příliš neseděl. Oficiálně to bylo kvůli konkurenci, kterou zvýšil právě Vašulín, Muhamed Tijani a pak i Jásir Núr, ale reálně zkrátka nezapadal trenérovi do náročného systému. Podobně jako záložník Dominik Janošek, který se zatím nedokázal prosadit nejen do základní sestavy, ale ani do role pravidelně dostřídávajícího.