Dánská hvězda Olesen o životě v Česku či Crosbym. Proč v kabině Motoru mluví švédsky?
Po 25 kolech nejproduktivnější hráč extraligy. Lídr budějovického Motoru. A ještě jedno poznávací znamení: ten, který na posledním šampionátu pobláznil celé Dánsko. Hokejový útočník Nick Olesen rozhodl 48 sekund před koncem o postupu do semifinále přes Kanadu. Pro Sport Magazín jeden z nejslavnějších dánských sportovců mluví také o Crosbym a švédštině v kabině. Darujte roční iSport Premium za zvýhodněnou vánoční cenu>>>
Češi mají v hokeji Nagano, Dánové epochální zdolání Kanady na domácím šampionátu v Herningu. Právě díky Olesenovi, jenž v čase 59:12 pohotově poslal puk pod horní tyčku. „Je pravda, že další týdny byly celkem bláznivé,“ usmívá se 30letý kanonýr. V 25 zápasech extraligy posbíral 28 bodů (10+18).
Jeho kariéra byla spjatá především se švédskou SHL. Do elitní české ligy přišel před minulou sezonou a po krátkém rozkoukávání už na ledě vládne. Natolik, že si ho Motor nedávno pojistil na další dva roky. Také o tom se rozpovídal na budějovickém stadionu, kde místní kotel často skanduje jeho jméno.
Musíte to mít v Česku rád, ne?
„Ano, s přítelkyní se nám tady líbí. A to je důvod, proč jsem podepsal novou smlouvu.“
Měl jste hodně jiných nabídek?
„Ozvalo se pár klubů, které projevily velký zájem. Potěšily mě. Ale proč odcházet, když se vám někde líbí a jste spokojený?“
Co se vám v Budějovicích nejvíc líbí?
„Je to mix všeho dohromady. Hezké město, bydlím kousek od haly. Rádi chodíme na procházky, do dobrých restaurací. Celkově je to tady fajn. No a fanoušci? To je samostatná kapitola. Jsou úžasní. Možná jedni z nejlepších, před nimiž jsem kdy hrál. Takže už jenom kvůli tomu, že hrajete pro tým s takovým obecenstvem, chcete zůstat.“
A co jste vůbec věděl o extralize, než jste tady před minulou sezonou podepsal?
„Abych řekl pravdu, moc ne. Tušil jsem, že je to dobrá liga, ale nekoukal jsem se na žádné zápasy. Byl jsem příjemně překvapený, když jsem dorazil. Chvíli mi trvalo, než jsem se přizpůsobil. Bylo to jiné, odlišný styl. Ale teď už je to lepší. Už vím, jaká je to liga, jak hrát.“
Jaká je tedy ve vašich očích extraliga?
„Švédská SHL liga je pravděpodobně o něco lepší, ale i ta česká je dobrá. Není snadné tady hrát, dobře se brání a má spoustu výborných hráčů. Když se podíváte na soupisky jednotlivých týmů, najdete opravdu velká jména. Je to kvalitní soutěž.“
Je i tohle důvod, proč jste prodloužil kontrakt?
„No jasně. Člověk vždycky chce hrát na nejvyšší možné úrovni. Nezůstával bych, kdybych cítil, že mě to nikam nemůže posunout. To by nedávalo smysl. Tady se všechno sešlo. Výborná liga, klub, město, fanoušci. Cítím, že sem pasuju. Nemám si na co stěžovat.“
Vaše přítelkyně je ze Švédska?
„Ano.“
Její otec byl prý slavný fotbalista. Je to tak?
„Mikael Nilsson, někdejší obránce. Hrál dlouho za švédskou reprezentaci, byl i na mistrovství světa 1994. Vyhrál šestkrát ligu s Göteborgem a taky Pohár UEFA. Fakt byl dobrý.“
Dívá se na i hokej?
„Přijede se podívat na Vánoce. I když hrával fotbal, je velký hokejový fanoušek. Žije v Göteborgu, takže se často chodí dívat na Frölundu.“
Vaši rodiče jsou také fanoušci hokeje?
„Ano. Nedávno se přijela podívat sem do Budějovic celá moje rodina. Tatínek hrával hokej, brácha taky. Všichni jsme blázni do hokeje.“
Nick Olesen
Věk: 30 (*14. listopadu 1995 ve Frederikshavnu)
Pozice: útočník
Výška/váha: 185 cm/84 kg
Kariéra: Odense (Dán., 2014/15), Brunlo (Švéd., 2015/16), Frederikshavn (Dán., 2016-19) Malmö (2018/19), Södertälje (2019-21), Brynäs (2021-22), Oskarshamn (vše Švéd., 2023/24), České Budějovice (2024-?)
Největší úspěchy: All Star Team a 4. místo na MS (2024), nejlepší střelec dánské ligy (2018), 5x na MS (2019, 2021, 2023-25) a 1x ZOH (2022)
Bilance v extralize: 83 zápasů/62 bodů (27+35)
Je otec rád, že hrajete v Česku? Neviděl by vás ve Švédsku, nebo ještě líp v NHL?
„Když jsem nastupoval v SHL, bylo to pro něj lepší, protože to měl blíž. Ale zároveň je šťastný, že se mi daří, přeje mi to. Navíc to do Česka není až tak hrozně daleko. Podporuje mě, ať hraju kdekoliv.“