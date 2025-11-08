Bortoletova děsivá nehoda, preventivně odjel do lékařského střediska. Sprint vyhrál Norris
Program víkendové Grand Prix Brazílie načal sobotní sprint, který poznamenalo několik karambolů. Nejděsivější nehoda potkala domácího Gabriela Bortoleta, jenž se v úplném závěru ve snaze předjet Alexandera Albona roztočil a tvrdě narazil do bariéry. Po nehodě odešel po svých, následně byl ale preventivně převezen do nejbližšího lékařského střediska. Jeho start v kvalifikaci, která začne od 19:00, je momentálně nejistý.
Na trati v brazilském Sao Paulu to klouzalo hned od začátku. V dobře známých „Sennových esíčkách“ nejprve najel Oscar Piastri levým předním kolem na obrubník, což jej roztočilo do smyku a následně i do bariéry. Jen pár sekund poté dopadli stejně i Nico Hülkenberg s Francem Colapintem.
Daleko horší náraz do zdi ale potkal v závěrečném kole Brazilce Gabriela Bortoleta, jemuž nevyšel předjížděcí manévr na Alexandera Albona. Pilot Sauberu ztratil nad svým vozem v obrovské rychlosti kontrolu, narazil do vnitřní strany první zatáčky a od ní se poté odrazil do bariéry vedlejší. V jeden okamžik jeho formule dokonce děsivě vyskočila, zbyly z ní jen trosky.
Část kousků se mezitím dostala do Albonova vozu, který prudce klesl pořadím a do cíle nakonec dojel až na sedmnáctém místě. Bortoleto sice odešel po svých, po závodě byl ale preventivně převezen do nejbližšího lékařského střediska. Zda nastoupí i do večerní kvalifikace, je v tuto chvíli nejasné.
Sobotní sprint opanoval Brit Lando Norris s téměř sekundovým náskokem na druhého Kimiho Antonelliho. Třetí pak dojel Antonelliho parťák z Mercedesu George Russell.
Výsledky sprintu na Velké ceně Sao Paula formule 1
Velká cena Sao Paula, závod mistrovství světa vozů formule 1:
Sprint: 1. Norris (Brit./McLaren) 53:25,928, 2. Antonelli (It./Mercedes) -0,845, 3. Russell (Brit./Mercedes) -2,318, 4. Verstappen (Niz./Red Bull) -4,423, 5. Leclerc (Mon./Ferrari) -16,483, 6. Alonso (Šp./Aston Martin) -18,306.
Průběžné pořadí MS: 1. Norris 365, 2. Piastri (Austr./McLaren) 356, 3. Verstappen 326, 4. Russell 264, 5. Leclerc 214, 6. Hamilton (Brit./Ferrari) 148.
Pohár konstruktérů: 1. McLaren 721, 2. Mercedes 368, 3. Ferrari 362, 4. Red Bull 351, 5. Williams 111, 6. Racing Bulls a Aston Martin po 72.