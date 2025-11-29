Předplatné

Palát řídil výhru Devils, bodoval i Hronek. Pastrňákova i Nečasova série končí

Video placeholder
Palát přispěl k výhře New Jersey nad Buffalem, dvakrát asistoval
Ondřej Palát z New Jersey v utkání proti Buffalu
Ondřej Palát z New Jersey v utkání proti Buffalu
Filip Hronek z Vancouveru v utkání proti San Jose
Rangers vysoko přehráli Boston
Rangers vysoko přehráli Boston
Rangers vysoko přehráli Boston
9
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
NHL
Vstoupit do diskuse (1)

Český hokejový útočník Ondřej Palát v NHL dvěma nahrávkami řídil výhru New Jersey 5:0 na ledě Buffala a vylepšil svou sezonní bilanci na gól a tři asistence. Jednu branku připravil také obránce Filip Hronek, jehož Vancouver podlehl San Jose 2:3. David Pastrňák ale do zápasu Bostonu nezasáhl a stejně jako Pavel Zacha jen sledoval trápení svého týmu, který smetli Rangers 6:2.

Hokejová NHL po Dni díkuvzdání tradičně nabídla nabitý program, čeští hokejisté ale sváteční den bodovou nadílkou neoslavili. Do statistik se při zranění tradičně produktivního bostonského dua David Pastrňák, Pavel Zacha zapsali pouze dva Češi.

Po devíti zápasech bodoval útočník New Jersey Palát, který se na ledě Buffala zapsal dvěma nahrávkami a poprvé v sezoně si v jednom duelu připsal dva body. Obě branky připravil pro Arsenije Gricjuka, který v NHL prvně v kariéře zažil dvougólový večer.

New Jersey vyhrálo potřetí za sebou a se 33 body dál vládne Východní konferenci. O pouhý bod zpět jsou Tampa Bay a Carolina.

Vancouver je na Západě na opačném konci tabulky, s 22 body je až třináctý. Obránce Hronek ale i přes nepřesvědčivé týmové výkony zůstává produktivní. V duelu se San Jose bodoval potřetí za sebou a s 16 body je v bodování českých hokejistů na pátém místě.

Produktivitě Čechů vládne Martin Nečas, který v pátečním programu NHL vyšel bodově naprázdno. Proti Minnesotě závěrečném rozstřelu sice proměnil nájezd, spoluhráči na něj ale nenavázali a Colorado po deseti výhrách v řadě prohrálo.

Avalanche i přes porážku protáhlo svou bodovou sérii na 15 zápasů. Dál platí, že z úvodních 24 duelů sezony prohrál tým z Denveru jediný duel v základní hrací době. „Vzhledem k síle soupeře i tomu, že jsme hráli venku, můžeme být s bodem spokojeni. Neodehráli jsme vůbec špatný zápas,“ řekl i přes prohru trenér Avalanche Jared Bednar.

„Myslím, že jsme měli opravdu dobrou první třetinu, ve druhé jsme se od toho trochu odchýlili a pustili jsme soupeře do hry. Když to kluci vycítili, bylo to pro nás těžké,“ posteskl si kapitán Colorada Gabriel Landeskog.

Pastrňák vynechal kvůli menšímu zranění Bostonu proti NY Rangers a skončila tak jeho série 298 odehraných utkání NHL za sebou. Nenastoupili ani další čeští útočníci Zacha a Matěj Blümel. Boston doma prohrál 2:6. Devětadvacetiletý Pastrňák až do dneška nechyběl v žádném utkání Bostonu od posledního duelu sezony 2021/22. Poté včetně play off odehrál havířovský rodák téměř tři sta zápasů NHL po sobě.

Všichni tři čeští útočníci se zranili ve středečním utkání proti New York Islanders, v němž nastoupili v jednom útoku. Blümel nicméně odehrál jen dvě střídání a poté kvůli zranění v dolní části těla odstoupil. Klub ho dnes zařadil na seznam dlouhodobě zraněných hráčů. Pastrňák a Zacha by měli chybět jen v řádu dnů.

Kvůli zranění chyběl také brankář Anaheimu Lukáš Dostál, jenž by měl být mimo hru dva až tři týdny. Ducks i bez něj porazili Los Angeles 5:4 po samostatných nájezdech. Druhý český gólman Anaheimu Petr Mrázek sledoval výhru ze střídačky.

Nájezdy nevyšly brankáři NY Islanders Davidu Rittichovi. Zkušený gólman v duelu s Philadelphií inkasoval tři branky z 21 střel a pomohl Islanders k bodu, v nájezdech ale hokejisté z New Yorku druhý nepřidali. Flyers Ritticha prostřelili dvakrát, zatímco domácí uspěli pouze jednou a prohráli podruhé za sebou.

Prohru neodvrátil ani Vítek Vaněček, jehož Utah podlehl Dallasu 4:3. Český gólman inkasoval čtyřikrát z 28 střel a úspěšnost zákroků měl lehce pod 86 procenty.

České trio v Bostonu mimo

David Pastrňák vynechal kvůli menšímu zranění dnešní zápas hokejistů Bostonu proti NY Rangers a skončila tak jeho série 298 odehraných utkání NHL za sebou. Nenastoupili ani další čeští útočníci Pavel Zacha a Matěj Blümel, jenž podle trenéra Bruins Marco Sturma vypadne ze sestavy na delší dobu. Boston doma prohrál 2:6.

Devětadvacetiletý Pastrňák až do dneška nechyběl v žádném utkání Bostonu od posledního duelu sezony 2021/22. Poté včetně play off odehrál havířovský rodák téměř tři sta zápasů NHL po sobě.

Všichni tři čeští útočníci se zranili ve středečním utkání proti New York Islanders, v němž nastoupili v jednom útoku. Blümel nicméně odehrál jen dvě střídání a poté kvůli zranění v dolní části těla odstoupil. Klub ho dnes zařadil na seznam dlouhodobě zraněných hráčů.

Pastrňák a Zacha by měli podle Sturma chybět jen v řádu dnů. V týmové produktivitě je Pastrňák se 29 body první a Zacha se 17 body třetí.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
36Detail
LIVE
26Detail
LIVE Sam. nájezdy
32Detail
LIVE
05Detail
LIVE
35Detail
LIVE Sam. nájezdy
34Detail
LIVE
43Detail
LIVE
14Detail
LIVE Sam. nájezdy
54Detail
LIVE
32Detail
LIVE
42Detail
LIVE
51Detail

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE Po prodl.
34Detail
LIVE
34Detail
LIVE
43Detail
LIVE
--Tipsport2.464.062.55Detail
LIVE
--Tipsport1.694.524.35Detail
LIVE
--Tipsport3.14.152.08Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado1922412428
2.Macklin CelebriniSan Jose142236252
3.Connor McDavidEdmonton10243425-6
4.Connor BedardChicago141933248
5.Leo CarlssonAnaheim1320332412
6.Jason RobertsonDallas1517322511
7.Jack EichelVegas112132242
8.William NylanderToronto112031207
9.Cale MakarColorado922312424
10.Kirill KaprizovMinnesota161430252

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Devils241061777:6933
2Tampa241232780:6432
3Carolina241142785:7032
4Washington251312984:6830
5Pittsburgh231115672:6329
6Flyers23673768:6429
7Islanders25943975:7329
8Montreal23853780:8029
9Rangers2610321171:6728
10Ottawa24844878:7828
11Boston269501280:8428
12Columbus25655973:8227
13Detroit259411175:8627
14Florida2411111175:7725
15Toronto246431178:8723
16Buffalo247241173:8422
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado241616196:5340
    2Dallas251334587:7036
    3Minnesota25864775:6932
    4Anaheim24961889:7831
    5Kings24747666:6929
    6Vegas24918672:7328
    7Seattle Kraken23746659:6228
    8Utah259331077:7627
    9San Jose256631071:8027
    10Chicago24915975:7025
    11Edmonton255551077:9525
    12Winnipeg2310201171:6824
    13St. Louis258071067:9123
    14Vancouver256421378:9322
    15Calgary267231465:8121
    16Nashville246241262:8720

      Vstoupit do diskuze (1)

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů