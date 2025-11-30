SESTŘIH: Plzeň - Boleslav 2:1. Viktoria využila dlouhou přesilovku, rozhodl Durosinmi

Předplatné

Gólová radost hráčů Plzně po druhé brance do sítě Mladé Boleslavi
Matěj Valenta z Plzně bojuje o míč v obležení hráčů Mladé Boleslavi
Plzeňští fotbalisté slaví gól Prince Adua do sítě Mladé Boleslavi
Prince Adu slaví gól do sítě Mladé Boleslavi
Brankář Mladé Boleslavi Jiří Floder zasahuje proti centru Viktorie
Střelecký pokus Tomáše Ladry v utkání proti Mladé Boleslavi
Fotbalisté Plzně se radují ze vstřeleného gólu
Chance Liga
Fotbalisté Plzně v 17. kole první ligy porazili doma Mladou Boleslav 2:1 a posunuli se na páté místo tabulky o skóre za Liberec. Na konci úvodního dějství byl vyloučen hostující Daniel Langhamer a přesilovku zužitkoval v 59. minutě Prince Adu. V 82. minutě zvýšil střídající Rafiu Durosinmi, vzápětí už jen snížil Matyáš Vojta.

Mladá Boleslav prohrála čtvrtý z posledních pěti ligových zápasů a v tabulce je čtrnáctá. Plzeň se středočeským soupeřem bodovala v nejvyšší soutěži počtrnácté za sebou a triumfovala i v druhém vzájemném duelu v ročníku. Viktoria v lize zvítězila po dvou utkáních, ve všech soutěžích dokonce po čtyřech zápasech.

První šanci měli hosté, už v páté minutě Kostka obstřelem z 20 metrů pořádně protáhl Wiegeleho, jenž se po míči natáhl přes ruku ukázkovou "robinsonádou". V 21. minutě šel na druhé straně Adu sám na Flodera, mladoboleslavský gólman mu ale včas zmenšil střelecký úhel a pokus vyrazil.

Domácí trenér Hyský po čtvrteční remíze 0:0 v Evropské lize s Freiburgem neposlal od začátku do hry opory Durosinmiho, Vydru nebo Memiče a jeho svěřenci se v úvodním dějství trápili. Po půlhodině se hosté prokombinovali až před Wiegeleho, rakouský gólman, který opět dostal přednost před Jedličkou, Zíkovu tečovanou střelu na poslední chvíli v pádu vykopl.

Viktoria znovu zahrozila až krátce před pauzou, Ladrovu ránu z 25 metrů i následnou stoprocentní šanci Višinského vychytal Floder. Klíčový moment zápasu nastal v nastavení první půle. Langhamer vysokou nohou kopl do hlavy Červa a po druhé žluté kartě byl vyloučen. Mladá Boleslav dohrávala v oslabení stejně jako v úvodním vzájemném duelu, v němž utrpěla debakl 0:5.

Otřesený Červ už do druhého poločasu nezasáhl, nahradil ho Memič. Favorit dostal míč do sítě pouhých 55 sekund po začátku druhého dějství, Souarému ale zkazil gólovou radost zásah videorozhodčího a ofsajd v zárodku akce. Do vedení pak mohli jít oslabení hosté, Vojtova hlavička po standardní situaci skončila na tyči.

V 59. minutě už Plzeň přetavila tlak v regulérní branku. Po závaru v pokutovém území se k míči dostal Adu a propálil vše, co mu stálo v cestě. Ghanský reprezentační útočník šestou ligovou brankou dotáhl Vydru v týmové tabulce střelců.

Domácí kontrolovali náskok a zápas plynul bez výrazných gólových šancí. Až v 82. minutě si Vydra zaběhl za obranu na Ladrovu kolmici a předložil míč před prázdnou bránu zakončujícímu Durosinmimu. Rovněž nigerijský útočník zaznamenal šestý gól v ligovém ročníku.

O pět minut později se dostal na stejné číslo i hostující Vojta, který zužitkoval Ševčíkův chytrý "dloubáček" za obranu. Skóre už se pak nezměnilo ani v sedmiminutovém nastavení, přestože oslabení Středočeši si ještě dokázali vytvořit několik závarů. Plzeň v této sezoně zvítězila teprve ve druhém z osmi ligových duelů po předchozím zápase evropského poháru.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia17116035:1239
2Sparta16104230:1734
3Jablonec1795323:1632
4Liberec1785430:1629
5Plzeň1785433:2329
6Karviná1791731:3028
7Olomouc1776418:1127
8Hr. Králové1775529:2426
9Zlín1765620:2123
10Bohemians1754814:2019
11Teplice1746718:2318
12Baník17341011:2113
13Dukla1727813:2413
14Ml. Boleslav17341023:3913
15Pardubice1626816:3112
16Slovácko1725108:2411
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

