SESTŘIH: Plzeň - Boleslav 2:1. Viktoria využila dlouhou přesilovku, rozhodl Durosinmi
Fotbalisté Plzně v 17. kole první ligy porazili doma Mladou Boleslav 2:1 a posunuli se na páté místo tabulky o skóre za Liberec. Na konci úvodního dějství byl vyloučen hostující Daniel Langhamer a přesilovku zužitkoval v 59. minutě Prince Adu. V 82. minutě zvýšil střídající Rafiu Durosinmi, vzápětí už jen snížil Matyáš Vojta.
Mladá Boleslav prohrála čtvrtý z posledních pěti ligových zápasů a v tabulce je čtrnáctá. Plzeň se středočeským soupeřem bodovala v nejvyšší soutěži počtrnácté za sebou a triumfovala i v druhém vzájemném duelu v ročníku. Viktoria v lize zvítězila po dvou utkáních, ve všech soutěžích dokonce po čtyřech zápasech.
První šanci měli hosté, už v páté minutě Kostka obstřelem z 20 metrů pořádně protáhl Wiegeleho, jenž se po míči natáhl přes ruku ukázkovou "robinsonádou". V 21. minutě šel na druhé straně Adu sám na Flodera, mladoboleslavský gólman mu ale včas zmenšil střelecký úhel a pokus vyrazil.
Domácí trenér Hyský po čtvrteční remíze 0:0 v Evropské lize s Freiburgem neposlal od začátku do hry opory Durosinmiho, Vydru nebo Memiče a jeho svěřenci se v úvodním dějství trápili. Po půlhodině se hosté prokombinovali až před Wiegeleho, rakouský gólman, který opět dostal přednost před Jedličkou, Zíkovu tečovanou střelu na poslední chvíli v pádu vykopl.
Viktoria znovu zahrozila až krátce před pauzou, Ladrovu ránu z 25 metrů i následnou stoprocentní šanci Višinského vychytal Floder. Klíčový moment zápasu nastal v nastavení první půle. Langhamer vysokou nohou kopl do hlavy Červa a po druhé žluté kartě byl vyloučen. Mladá Boleslav dohrávala v oslabení stejně jako v úvodním vzájemném duelu, v němž utrpěla debakl 0:5.
Otřesený Červ už do druhého poločasu nezasáhl, nahradil ho Memič. Favorit dostal míč do sítě pouhých 55 sekund po začátku druhého dějství, Souarému ale zkazil gólovou radost zásah videorozhodčího a ofsajd v zárodku akce. Do vedení pak mohli jít oslabení hosté, Vojtova hlavička po standardní situaci skončila na tyči.
V 59. minutě už Plzeň přetavila tlak v regulérní branku. Po závaru v pokutovém území se k míči dostal Adu a propálil vše, co mu stálo v cestě. Ghanský reprezentační útočník šestou ligovou brankou dotáhl Vydru v týmové tabulce střelců.
Domácí kontrolovali náskok a zápas plynul bez výrazných gólových šancí. Až v 82. minutě si Vydra zaběhl za obranu na Ladrovu kolmici a předložil míč před prázdnou bránu zakončujícímu Durosinmimu. Rovněž nigerijský útočník zaznamenal šestý gól v ligovém ročníku.
O pět minut později se dostal na stejné číslo i hostující Vojta, který zužitkoval Ševčíkův chytrý "dloubáček" za obranu. Skóre už se pak nezměnilo ani v sedmiminutovém nastavení, přestože oslabení Středočeši si ještě dokázali vytvořit několik závarů. Plzeň v této sezoně zvítězila teprve ve druhém z osmi ligových duelů po předchozím zápase evropského poháru.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|17
|11
|6
|0
|35:12
|39
|2
Sparta
|16
|10
|4
|2
|30:17
|34
|3
Jablonec
|17
|9
|5
|3
|23:16
|32
|4
Liberec
|17
|8
|5
|4
|30:16
|29
|5
Plzeň
|17
|8
|5
|4
|33:23
|29
|6
Karviná
|17
|9
|1
|7
|31:30
|28
|7
Olomouc
|17
|7
|6
|4
|18:11
|27
|8
Hr. Králové
|17
|7
|5
|5
|29:24
|26
|9
Zlín
|17
|6
|5
|6
|20:21
|23
|10
Bohemians
|17
|5
|4
|8
|14:20
|19
|11
Teplice
|17
|4
|6
|7
|18:23
|18
|12
Baník
|17
|3
|4
|10
|11:21
|13
|13
Dukla
|17
|2
|7
|8
|13:24
|13
|14
Ml. Boleslav
|17
|3
|4
|10
|23:39
|13
|15
Pardubice
|16
|2
|6
|8
|16:31
|12
|16
Slovácko
|17
|2
|5
|10
|8:24
|11
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu