Skvělá Davidová! Smíšenou štafetu vytáhla na páté místo, slaví Francie. Dvojice na 13. místě
Smíšená biatlonová štafeta Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tereza Voborníková a Markéta Davidová byla pátá v úvodním kole Světového poháru v Östersundu. Vyhrála Francie. Ve smíšené štafetě dvojic obsadili Mikuláš Karlík a Lucie Charvátová třinácté místo. V závodě museli na jedno trestné kolo a sedmnáctkrát dobíjeli. Zvítězila domácí švédská dvojice Sebastian Samuelsson a Ella Halvarssonová.
Čeští reprezentanti nastupovali do smíšené štafety jako úřadující vicemistři světa ze šampionátu v Lenzerheide. Hornig na úvodním úseku spotřeboval jen dva náhradní náboje, ale v závěrečném běžeckém kole výrazně ztratil a propadl se až na 11. místo. „Během toho posledního kola se mi zakously křeče do obou nohou. Je vidět na čase, co jsem tam předvedl. Nebyl jsem schopen nohy vůbec zapojit. Doufám, že ve středu na dvacítce se to nestane, protože to by byl propadák,“ řekl České televizi a připomněl, že muže ve středu čeká vytrvalostní závod.
Krčmář střílel zejména poslední rány pomaleji, ale dobíjel jen jednou a posunul štafetu na sedmou příčku. „Absolvoval jsem, nezkazil jsem to, ale nijak extra jsem tomu nepomohl. Takové nemastné, neslané. Nejsou to žádné velké přešlapy, ale něco tomu chybí,“ hodnotil svůj výkon. Voborníková pak sedmou pozici udržela, i když její odstup na čelo závodu narostl o další půlminutu na 1:47,8.
Skvěle si vedla finišmanka Davidová, která se vrací do Světového poháru po jarní operaci ploténky. Den poté, co dovezla českou ženskou štafetu na třetím místě, se díky dvěma bezchybným položkám posunula až na čtvrtou pozici. Ve finiši ale podlehla Fince Suvi Minkkinenové a dojela pátá. „Páté místo bereme všemi deseti. V běhu nám to dneska malinko ujíždělo, utíkalo. Musíme si vyhodnotit, čím to bylo,“ řekl trenér Lukáš Dostál.
Na stupně vítězů ztratilo české kvarteto zhruba 40 sekund. Francie vyhrála o 25,2 sekundy před Itálií. Třetí Norsko po trestném kole finišmanky Ingrid Landmark Tandrevoldové zaostalo za vítězkami o více než minutu.
Ve smíšené štafetě dvojic se Češi pohybovali v první desítce jen před úvodní střelbou. Během ní Karlík dvakrát dobíjel a klesl na 19. pozici. Dvakrát minul také na další položce vestoje. Charvátová se sice díky rychlému běhu posunula vpřed, po střelbě vestoje ale musela na trestné kolo a spadla na 22. příčku. Také ve druhé polovině závodu brzdila český tým střelba. Přestože ale Charvátová přebírala štafetu do závěrečné části na 21. místě, poté už dobíjela jen třikrát a finišovala třináctá. Češi ztratili na vítězné Švédy dvě minuty a 42 vteřin. Druzí byli Norové Sturla Holm Laegreid, Maren Kirkeeideová, třetí skončili Francouzi Fabien Claude, Camille Benedová.
„Nikdo z našeho týmu si k těmto závodům nenašel dobrou cestu. Víme, že je důležité se jich účastnit, ale čekáme na talent, který to zvládne rychle a bezchybně odstřílet. Pro nás je to těžké, protože ztrácíme na trati i na střelnici,“ řekla České televizi Charvátová.
SP v biatlonu v Östersundu (Švédsko):
Smíšená štafeta dvojic: 1. Samuelsson, Halvarssonová (Švéd.) 35:12,1 (0 tr. kol+4 dobíjení), 2. Laegreid, Kirkeeideová (Nor.) -19,1 (0+6), 3. Claude, Benedová (Fr.) -37,3 (1+6), 4. Fratzscher, Fichtnerová (Něm.) -37,8 (0+3), 5. Eder, Hauserová (Rak.) -56,0 (0+4), 6. Stalder, Basergaová (Švýc.) -1:01,8 (0+9), ...13. Karlík, Charvátová (ČR) -2:42,6 (1+17).
Smíšená štafeta: 1. Francie (Jacquelin, Perrot, Braisazová-Bouchetová, Jeanmonnotová) 1:05:16,5 (0+6), 2. Itálie (Giacomel, Hofer, Wiererová, Vittozziová) -25,2 (0+8), 3. Norsko (Strömsheim, Botn, Knotten, Tandrevoldová) -1:05,3 (1+7), 4. Finsko -1:45,8 (1+9), 5. Česko (Hornig, Krčmář, Voborníková, Davidová) -1:46,1 (0+5), 6. USA -1:54,0 (0+12).