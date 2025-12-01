Předplatné

Los MS ve fotbale 2026 ONLINE: velká show v Americe, kam by mohlo zamířit Česko?

Stupidní válka repre proti fanouškům: Souček bez pásky? Nedvědovi se krátí čas • Zdroj: iSport.cz
V pátek 5. prosince se v americkém Washingtonu D.C. vylosují skupiny MS ve fotbale 2026
Probojuje se reprezentace na mistrovství světa
Bývalý italský obránce Marco Materazzi poslal české fotbalisty do pavouku D
Zklamaný Pavel Nedvěd
Reprezentační trenér Jaroslav Köstl
Kryštof Daněk naskočil ve druhém poločase
MS fotbal 2026
Už v pátek 5. prosince 2025 proběhne los základních skupin MS ve fotbale 2026. Ve Washingtonu se očekává velká show i za účasti amerického prezidenta Donalda Trumpa. Na světovém šampionátu se poprvé představí 48 týmů, které budou rozděleny do 12 skupin po čtyřech. Šanci na účast má stále také česká reprezentace, kterou čeká březnové play off a aktuální los se jí tedy také týká. Losování začíná v 18:00 SEČ, sledujte ONLINE přenos na webu iSport.

FIFA rozdělila 42 jistých účastníků do košů už před týdnem, v úterý 25. listopadu. V prvním, papírově nejsilnějším koši, jsou tři pořádající země (USA, Kanada a Mexiko) společně s devíti nejlepšími celky podle listopadového vydání žebříčku FIFA.

Další koše se pak řadí rovněž podle rankingu, ve čtvrtém se pak nachází šest zbylých míst pro účastníky březnového play off. Pokud by tedy Česko zvádlo barážovou zkoušku v podobě Irska a případně vítěze utkání Dánsko/Severní Makedonie, už nyní v pátek se dozví svou skupinu pro šampionát.

Fotbalového svátku se vůbec poprvé zúčastní 48 týmů. Los je rozdělí do 12 skupin po čtyřech s tím, že v každé skupině musí být minimálně jeden tým z UEFA a zároveň v jedné skupině můžou být maximálně dva evropské týmy.

