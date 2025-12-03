Předplatné

Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Sáblíková?

Česká rychlobruslařka Martina Sáblíková během své stříbrné jízdy na mistrovství světa v Hamaru
Česká rychlobruslařka Martina Sáblíková během své stříbrné jízdy na mistrovství světa v HamaruZdroj: profimedia.cz
Nikola Zdráhalová se vrací
Martina se v emotivním příspěvku loučí s kariérou. „Posledních 360 dní do konce. Pojďme si užít každý okamžik ve světě rychlobruslení,“ napsala.
Martina Sáblíková na MS v Hamaru vybojovala stříbrnou medaili v závodě na 3000 metrů
Metoděj Jílek na rychlobruslařském MS
Tak šel čas s Martinou Sáblíkovou.
6
Fotogalerie
Otakar Plzák
ZOH 2026 Milano Cortina
Začít diskusi (0)

Poslední olympiáda Martiny Sáblíkové,to budou závody v Miláně a Cortině. Jedna z nejúspěšnějších českých olympioniček se chce rozloučit ve velkém stylu, a to nejlépe medailově. Naději na cenný kov si brousí i český talent Metoděj Jílek, který by mohl v budoucnu patřit mezi nejužší špičku mužského rychlobruslení. Dobrý výsledek bude chtít urvat i Nikola Zdráhalová. Rychlobruslení je na programu od 7. února. Podrobné informace naleznete v článku.

RYCHLOBRUSLENÍ NA ZIMNÍCH OLYMPIJSKÝCH HRÁCH 2026 V MILÁNĚ
KDY?7. - 21. února 2026
KDE?Milano Ice Skating Arena, Milán
ČESKÁ ÚČAST (předpoklad)Martina Sáblíková, Nikola Zdráhalová, Metoděj Jílek

Program rychlobruslení na ZOH 2026 v Miláně

Datum a časDisciplínaVýsledky
Sobota 7. 2. 2026, 16:00Ženy - 3000 m 
Neděle 8. 2. 2026, 16:00Muži - 5000 m 
Pondělí 9. 2. 2026, 17:30Ženy - 1000 m 
Středa 11. 2. 2026, 12:30Muži - 1000 m 
Čtvrtek 12. 2. 2026, 16:30Ženy - 5000 m 
Pátek 13. 2. 2026, 16:00Muži - 10 000 m 
Sobota 14. 2. 2026, 16:00Muži - 500 m 
Neděle 15. 2. 2026, 16:00Ženy - 500 m 
Úterý 17. 2. 2026, 14:30Muži - Stíhací závod družstev 
Úterý 17. 2. 2026, 14:30Ženy - Stíhací závod družstev 
Čtvrtek 19. 2. 2026, 16:30Muži - 1500 m 
Pátek 20. 2. 2026, 16:30Ženy - 1500 m 
Sobota 21. 2. 2026, 15:00Muži - Hromadný start 
Sobota 21. 2. 2026, 15:00Ženy - Hromadný start 

České medaile v rychlobruslení na zimních olympijských hrách

Největších olympijských úspěchů začalo Česko dosahovat až od roku 2010. Do té doby byl nejlepším výsledkem 13. místo na ZOH 1956, které získal Vladimír Kolář na trati na 5 000 metrů.

První tři medaile získala česká výprava díky Martině Sáblíkové na ZOH ve Vancouveru, když česká rychlobruslařka získala dvě zlaté medaile (3000 m, 5000 m) a jeden bronz. O čtyři roky později v Soči přidala další zlato (5000 m) a jedno stříbro (3000 m). Na ZOH Pchjončchang 2018 vybojovala stříbro v trati na 5000 metrů a k ní se přidala Karolína Erbanová, která vybojovala bronz v trati na 500 metrů. V Pekingu pak přidala poslední medaili, a to bronz na její oblíbené trati na 5000 metrů.

Celkově získala Sáblíková tři zlaté medaile, dvě stříbra a dva bronzy a celkově se řadí mezi nejúspěšnější české olympioniky v historii.

Olympijské hryDisciplínaUmístění
Peking 20225000 metrůSáblíková 3. místo
Pchjončchang 2018500 metrůErbanová 3. místo
 5000 metrůSáblíková 2. místo
Soči 20143000 metrůSáblíková 2. místo
 5000 metrůSáblíková 1. místo
Vancouver 20101500 metrůSáblíková 3. místo
 3000 metrůSáblíková 1. místo
 5000 metrůSáblíková 1. místo

Začít diskuzi

Doporučujeme

Články z jiných titulů