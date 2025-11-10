Piastriho naděje zhatila podivná penalizace: Nemůžu jen tak zmizet. Norris odskočil
Titul mistra světa mu utíká skrz prsty. Australan Oscar Piastri svému stájovému kolegovi Landu Norrisovi od začátku září nestačí. Zatímco Brit zvítězil podruhé v řadě, Piastri bral v Brazílii jen páté místo a o víkendu ztratil na největšího rivala třiadvacet bodů. Do kolen jej dostala desetisekundová penalizace kvůli kontaktu s Kimim Antonellim. S podivným verdiktem komisařů se ale čtyřiadvacetiletý jezdec ztotožňoval těžko.
Víkend v Sao Paulu se vůbec nepovedl domácímu pilotovi Gabrielu Bortoletovi. Nadějný Brazilec měl v sobotním sprintu těžkou nehodu, při níž v obrovské rychlosti totálně sešrotoval vůz. O den později skončil už v prvním kole po kontaktu s Lancem Strollem.
Kvůli vyproštění Brazilcova vozu vyrazil na trať safety car, který závod pozastavil na pět kol. Jakmile se šlo znovu do boje, čtvrtý Oscar Piastri ihned po restartu dokonale zaskočil Kimiho Antonelliho s Charlesem Leclercem.
Brilantně se odpíchl a v první zatáčce získal pozici na vnitřku. Následně se však střetl s Antonellim, jehož monopost poté narazil do Leclercova Ferrari. Monačanovi se rozdrtila pneumatika, závod pro něj předčasně skončil. „Hned po safety caru jsem měl opravdu dobrý restart, prostě jsem jel dovnitř,“ popisoval Piastri.
„Řekl bych, že uvnitř jsem se docela pohodlně usadil. Samozřejmě tam byl malý zádrhel, ale já jsem nemohl jet dál doleva, než jsem už byl. Prostě nemůžu jen tak zmizet,“ pokračoval pilot McLarenu.
Z hlediska šampionátu o tom nemá smysl přemýšlet
Piastri dostal od závodních komisařů desetisekundový trest, který si odbyl při zastávce v boxech ve 39. kole. Poté se už do boje o nejvyšší příčky nevrátil, brazilskou Grand Prix dokončil na pátém místě. Čtvrtého Georgea Russella stíhal v závěrečných kolech marně. „Nejsem si jistý, jestli jsme udělali správná rozhodnutí. Bylo to těžké odpoledne,“ měl jasno Piastri.
Zatímco před brazilskou zastávkou byl rozdíl mezi ním a prvním Norrisem jednobodový, po jednadvacátém podniku z celkových čtyřiadvaceti se mezera vyšponovala na 24 bodů. Norris ovládl sobotní sprint i nedělní Grand Prix, Piastri nejprve nedojel a v hlavním závodě bral za páté místo jen deset bodů.
„Myslím, že z hlediska šampionátu nemá smysl o tom moc přemýšlet. Je jasné, že pár věcí musíme vyřešit. Víkend to byl z mnoha důvodů těžký, takže raději na tohle se zaměřím,“ doplnil smutný Piastri.
Naopak Norris má na dosah premiérový jezdecký titul. Příště v Las Vegas jej určitě nezíská, nicméně o týden později v Kataru či následně v Abú Zabí už slavit může. „Před námi není dlouhá cesta, ale já se soustředím jen na sebe. Držím hlavu sklopenou, ignoruji všechny a pořád tlačím dál,“ líčil Norris. „Tým odvádí úžasnou práci, dává mi skvělé auto. Každý víkend tvrdě pracujeme nejen na trati, ale i mimo ni. Je ale jasné, že to nepůjde snadno,“ dodal pětadvacetiletý Brit.